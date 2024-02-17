"Путин убил Навального". Блогеры прощаются с лидером оппозиции

В пятницу российские информационные агентства опубликовали новость, которую многие в России и за её пределами боялись увидеть уже давно, но надеялись, что этого все же не случится: Алексей Навальный умер в колонии.

Олег Козловский

Три года я боялся проснуться утром и прочитать эту новость. И в то же время было ощущение, что раз Алексей жив, значит, есть еще надежда, какая-то дорожка, тропинка, ниточка к нормальности, можно отмотать что-то назад, исправить ошибки.

Александр Кынев

Он жил как свободный человек, даже будучи в тюрьме. Сила воли и была его харизмой.

Он был марафонец в море спринтеров, которые не видят ничего кроме ближайшего угла и думают только о том, чтобы их завтра не уволили. Именно это заставляло уважать и бояться.

Он формировал повестку и заставлял других действовать в зависимости от того, что сделал он.

Полёт прерван и он часть истории. А она будет написана. Будут вузы и улицы, аэропорты и библиотеки. Это не вернёт его семье и близким, но это напоминание всём нам, для кого это имеет значение: жизнь это всегда выбор. И каждый выбор это жертва чём-то. Кто то ради карьеры жертвует репутацией, кто то ради репутации карьерой, кто то карьерой ради семьи, кто то всем ради цели за горизонтом.

Просто надо чётко давать себе отчёт, чем именно ты жертвуешь. Он его дал.

Анастасия Гнедовская

Пятый угол ищу...

Есть такое выражение, когда человеку ни хорошо, ни плохо. Не могу ни пить, ни есть, ни читать, ни на чем сосредоточиться не получается.

Алексей Навальный никогда не был моим политиком. Был период, когда я вообще была категорически против него.

Но в какой-то момент у меня возникло уважение к нему. Наверное, это произошло когда он начал пересматривать свои взгляды и меняться. Не каждый может признать свои ошибки, тем более публично. Навальный смог. И мне это стало импонировать. И, конечно, его мужество последних лет.

Не знаю, смогу ли я так держаться, если окажусь в тюрьме...

За свои ошибки он заплатил страшную цену. Слишком высокую. Слишком дорогую. И мы не знаем, как он умер на самом деле. Я только надеюсь, что хотя бы сама смерть была быстрой, без мучений.

Господи, как же больно.

Так больно за последние десять лет мне было только 27.02.2015 и 24.02.2022.

С Борисом Ефимовичем я была знакома и его смерть стала для меня и личной трагедией. С Навальным я не встречалась никогда, но его смерть отозвалась во мне также...

Мария Снеговая

Про Алексея Навального ожидаемая, увы, но чудовищная новость. Другого, как он, нет и не будет.

Россия неостановимо падает в пропасть.

Сергей Чапнин

Для Алексея воскресение Христово было подлинной, радостной реальностью. Он не боялся говорить о своей вере, зная, что даже его сторонники не понимают его, относятся к его вере как минимум с раздражением.

Я знаю, что многие молились за Алексея... И мы продолжим молиться о нем. У Бога все живы.

На новость отреагировали украинцы.

Денис Казанский

Навального замучили насмерть в колонии.



Безотносительно личности самого Навального нужно отметить, что Россией, конечно, управляет абсолютно поехавший мстительный шизоид.

Антон Геращенко

Алексей Навальный умер в колонии



Об этом сообщает УФСИН ЯНАО рф.



Причины смерти российского оппозиционера пока не установлены, пишет ТАСС.



В УФСИН сообщили, что "16 февраля после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание".



"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", — уверяют тюремщики.



Да-да, все так и поверили. Просто потерял сознание. В стране, где власть решает все проблемы "Новичком".

Юрий Бутусов

На убийство Навального есть две адекватных реакции:

Те, кто верил, что Навальный построит прекрасную Россию будущего, и искренне за Навального переживал, должны задонатить на fpv-дроны для ЗСУ;

Ті, хто давно не вірив у якусь справедливість та зміни у Росії, можуть додатково задонатити та дехто навіть запустити fpv-дрони по окупантах.

Потому что единственный способ в мире способ сделать больно Путину и партии жуликов и воров в России - это не стать жертвой, а поддержать борьбу за свободу Украины.

Украинцы, и не только они, вспоминают сделанное в 2021 предупреждение Байдена Путину о том, что если Навальный умрёт в тюрьме, последствия для России будут катастрофическими.

Алексей Копытко

Казнь Пригожина (или её имитация), посадка Стрелкова, снятие Надеждина, казнь Навального – это события одного ряда на пути к «выборам», т.е., бессрочному (пожизненному) продлению Путина.

Кремль сметает все фигуры, которые могли создать видимость мнимой или реальной конкуренции, собрать вокруг себя какую-то фронду. Происходит стерилизация поверхности.

Это показатель, что Путин и его окружение сами не верят в способность более-менее чисто изобразить тотальную поддержку населения. Любая кочка, за которую могут зацепиться несогласные, рассматривается как риск.

Теперь самое интересное – это реакция США. Они же ведь целый «Оскар» вручили, обозначив приоритеты: борьба за власть в России важнее Украины. Должны ответить.

Если не последует ничего серьёзного – это будет реальный подрыв национальной безопасности США и удар по американским интересам во всём мире.

Ближайшие соратники Навального сначала отказывались признавать его смерть.

Леонид Волков

Мы не имеем никаких оснований верить госпропаганде.

Если это правда, то не «Навальный умер», а «Путин убил Навального» и только так.

Но я им не верю ни на копейку.

Кира Ярмыш

Распространяют информацию о том, что отец Алексея Навального якобы подтвердил его смерть. Это неправда. Родственники таких комментариев не давали.

Иван Жданов

В течение суток родственников обязаны уведомить, если это правда. Уведомлений не было. Никаких комментариев у нас кроме этих нет.

Но через несколько часов косвенно её признали.

Люди пишут, что с Навальным убили надежду.

Катерина Гордеева

Алексей Навальный — самый яркий, самый последовательный и самый популярный в стране противник Путина.

Его преследовали, травили, убивали, сажали и, наконец, отправили в самую невыносимую и далёкую тюрьму. Где продолжили мучать, пытать и убивать.

Но он находил мужество писать валентинки жене, нежные письма детям, смешные — соратникам, спорить с оппонентами. Он был живой, чем бесил всех заживо мертвых.

В конечном итоге, Навальный был для многих и многих последней надеждой, которую сегодня убили.

Огромные соболезнования семье, близким. И всем нам.

Андрей Лошак

Убили Лешу. Убили последнюю надежду. Убили часть меня. Боль и ненависть разрывают сердце на части. Я не знаю, как жить дальше - умер очень близкий, важный и дорогой человек, который даже из тюрьмы умудрялся вдохновлять и заряжать оптимизмом. Невозможно поверить, что мы больше не услышим его фирменное: "Привет, это Навальный!"

Это невосполнимая потеря для России, которая равнодушно смотрела на то, как убивают героя, пришедшего ее спасать. Его смерть не только на совести бункерной гниды, его смерть на совести всех, кто не верил в Алексея и не поддерживал его. То есть на совести примерно всей страны.

В 2017 году, когда Навальный начал свою предвыборную кампанию, у России был шанс, поддержав Алексея, не допустить прихода путина к власти. Пусть призрачный, но был. Навальный предложил себя в качестве тарана, лучшие люди страны, среди которых преобладала молодежь, пошли за ним, я снимал этих чудесных ребят, дававших надежду на то, что у России есть будущее, но абсолютное большинство смотрело на эту кампанию в лучшем случае как на блажь, а по большому счету всем было похуй.

Последний шанс Алексей нам дал 3 года назад, когда вернулся после отравления в Россию. Он конечно же понимал, что его посадят, но верил и надеялся на нас. Я отправился тогда его встречать. Я тайно надеялся, что вот сейчас - после покушения и разоблачения карикатурной банды эфэсбэшников, отравивших его трусы, - люди оценят по достоинству подвиг Алексея, и во Внуково приедут десятки тысяч людей. Но нет, приехало в лучшем случае несколько тысяч, мы даже место на парковке нашли, и это в 15-миллионном городе. Потом вышел фильм про дворец Путина - это был явно запланированный тройной удар: возвращение+фильм, который посмотрело 100 млн человек, + митинг протеста. Ну на него-то точно выйдут сотни тысяч - видимо, на это надеялся Навальный, записывая из суда под портретом Ягоды обращение: "Не бойтесь, выходите на улицы, выходите не за меня, выходите за себя и за свое будущее". 21 января люди вышли по всей стране, но к сожалению в том же количестве, что и прежде. В Москве - 30-40т тысяч. Меньше одного процента. Навальный сделал все, что в его силах и больше, но его опять не услышали. Страх и равнодушие оказались сильнее. Так началось восхождение Алексея на Голгофу. Нас ради и нашего ради спасения. Теперь уже без всяких кавычек. [...]

Помните его первое письмо после ареста? Группа "Элизиум" положила на него музыку - получилась отличная песня:

"Я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру. Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полёта, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет.

Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полёт может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь.

Но ведь часто приходит и помощь. Дружественный сигнал. Гиперпространственный тоннель, хоп - и ты уже на месте. Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире"

К сожалению, помощь так и не пришла. Письмо по удивительному совпадению было опубликовано 17 февраля 2021 года. Полет продлился, как и предсказал Алексей, ровно три года.

Светлая память. Царствие небесное. Герой, которого мы не заслужили.

Роман Супер

У России оторвался тромб.

По официальной версии главный российский оппозиционер и заключенный умер во время прогулки из-за оторвавшегося тромба, но в это мало кто верит.

Екатерина Шульман

В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса, сделанную во время судебного заседания, которое было за день до этого, в понедельник. Это был голос здорового, энергичного неистощенного человека. Когда у человека сорваны связки, воспаление лёгких, сердце не тянет или он голоден, это слышно по голосу - поверьте преподавателю. Неделю назад он был здоров и полон сил. Никаких версий, кроме убийства, у нас не остаётся.

Анатолий Несмиян

Две цифры в связи с сегодняшним событием.



Бригада скорой помощи прибыла за 7 минут, проехав за это время расстояние 35 км (средняя скорость движения 300 км в час).



Информация о смерти была опубликована через 2 минуты после официального заключения о времени смерти.



Просто цифры. Немного режут глаза, если откровенно.

Андрей Мальгин

Перевод Навального в самую труднодоступную северную колонию и изоляция всех его адвокатов (уголовные дела против пяти адвокатов одновременно) - все это элементы подготовки к убийству. Это хорошо спланированная акция.

Версия была подготовлена заранее (тромбоз), но произошел эксцесс исполнителя: местные дуболомы заявили о тромбе через семь минут после смерти, не выждав минимально необходимое время для постановки диагноза.

Анна Каретникова

ТЭЛА, тромбоэмболия легочной артерии - это название заболевания, которое, по крайней мере, тюремными медиками употребляется как бы в таком... переносном немного, расширенном смысле. Как-то вот так: "почему больной умер?" - "да забудь, всё равно ТЭЛу напишут, кто разбираться будет..."

На моё непонимание по-первости доктора мне и объяснили - это то, чем можно объяснить всё. Такой универсальный диагноз, сложно доказуемый и этим в чём-то удобный. Загибался больной от почек или печени? Кто сказал, что медицинскую помощь не оказывали? Брось, оказывали. Тромб, внезапная смерть.

Ни от чего не загибался? Вчера здоровый был? Ну, подождем, конечно, но ты же понимаешь, что ТЭЛа с большой долей вероятности снова будет...

А после этих слов доктор может посмотреть куда-то в сторону, или развести руками, или тяжело вздохнуть.

Александр Невзоров

Смешно то, что ФСИНовские опытные медики сразу заговорили про "тромб" Навального и уже сумели навязать этот бред всей мировой прессе.

Диагноз "тромб" - очень удобная штука.

С помощью этого страшного словечка в тюрьмах скрываются любые смерти.

Тромбозов и тромбоэмболий - штук двадцать: начиная от тромбоза воротной вены, продолжая яремной и т.д.

По косвенным признакам вроде отекания стоп, локальных посинений, икроножных судорог - диагностировать невозможно. Реальный ответ дают только доплерография и гемастезиограмма.

Но и тут нюанс: достаточно выдержать тело всего 2 часа после смерти чтобы никакая доплерография уже не смогла бы "ничего разглядеть".

Патанатомическое вскрытие тоже бессильно. К тому моменту, когда можно будет "пошарить" ( для начала) в коронарной артерии - вся кровь превращается в " один сплошной тромб".

Даже те, кто не ставят прямо под сомнение версию с тромбом, считают, что Навального убили.

Анна Монгайт

Путин убил Навального. Потому что пока был жив Навальный, даже в колонии за Полярным кругом , власть не была полной, его будущее увереным. Путин убил Навального. В этом виноваты все, кто предпочел не замечать , кто до последнего обвинял Навального в «вождизме» и в том, что он как-то не так ведет борьбу. в этом , как и в том , что Путин позволил себе начать войну в Украине , виноваты все , кто предпочел комфорт гражданской позиции. Путин убил Лешу, чей последний пост был о любви к Юле «Крошка, у нас с тобой все как в песне: между нами города, взлетные огни аэродромов, синие метели и тысячи километров. Но я чувствую, что ты рядом каждую секунду, и я люблю тебя все сильнее». Путин убил любовь и убьет каждого из нас . Так плохо мне было только когда началась война.

Алексей Лушников

Путин убил Навального.

Сейчас важно четко выражать свои чувства. Сейчас важно называть явление своим именем.

Алексей Навальный не умер.

Алексея Навального убили.

У убийцы есть имя и фамилия.

Ольга Романова

Это убийство. Это должны понимать все и во всём мире. Заказчик отдал приказ об убийстве Навального несколько лет назад, и приказа не отменял. Заказчика зовут Владимир Путин. Никаких других «версий» нет и быть не может.

Ольга Бешлей

они пытались отравить его боевым химическим ядом, они не давали ему нормально спать, они пытали его одиночеством, они бесконечно изощрялись в психологических пытках над ним (яркий свет в камере, постоянные крики другого заключенного из соседней камеры), они не отдавали ему купленные продукты, они арестовали его адвокатов, они лишили его общения с семьей и почти лишили связи с внешним миром, наконец, они отправили его в самую страшную колонию России, за полярным кругом

Навального убивали все это время

Николай Эппле

Не хочется верить, очень хочется увидеть опровержение. Но боюсь, его не будет. Ответственность за убийство Алексея Навального, со второй попытки, за издевательства над ним, несет кровавый диктатор и военный преступник Владимир Путин. Он и его режим уничтожают все живое, стремясь остановить ход истории и лишить Россию и ее народы будущего. Остановить ход истории нельзя, но в попытках это сделать можно убить очень много людей и совершить очень много преступлений - что сейчас и происходит. Владимир Путин и его подручные точно ответят перед судом истории и участь их будет жалкой. Очень хотелось бы, чтобы они ответили и перед человеческим судом.

Светлая память Алексею Навальному, сил его семье и нам всем. На самом деле будущее есть. Но сейчас очень темно, очень.

Александр Подрабинек

Нет подходящих слов. Гибель политзаключенного – это не только горе для его друзей и близких, но и трагедия для всего общества, укор всем смирившимся с тиранией. Смерть Алексея Навального станет тяжким обвинением против его убийц, против системы, последовательно и хладнокровно убивавшей его все эти последние годы. Он был невероятно мужественным человеком, не только бесстрашно отстаивавшим свои политические взгляды, но и умевшим смело и с насмешкой смотреть в лицо своим мучителям. Это очень непросто, особенно за решеткой. Там смерть и так всегда ходит рядом, а Навального наша бандитская власть целенаправленно подталкивала к последней черте. В конце концов она добились своего. За это должна будет ответить не только убившая его система, но и каждый негодяй, приложивший к этому руку.

Несомненно, убийцы спишут смерть Алексея Навального на оторвавшийся тромб, на инфаркт, на несчастный случай, на роковое стечение обстоятельств или еще на что-нибудь случайное, но я-то знаю как это бывает в тюрьме, и знаю: этим отговоркам грош цена. За этими объяснениями стоит только стремление выгородить себя и страх ответственности: моральной сегодня и правовой завтра. Дай бог, чтобы ответственность настигла их еще при их жизни.

Константин Сонин

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный был невероятно смелым человеком, лучом надежды для миллионов россиян и моим другом. Его убили в СИЗО по приказу Путина — ещё в 2020 году его отравили сотрудники ФСБ, но он выжил, и с тех пор каждый день его жизни был чудом.

Навальный навсегда останется в истории России. В ужасных тюремных условиях он выступал против преступной войны Путина c Украиной, против преступного режима Путина и за хорошую, мирную, честную и добрую Россию.

Смерть Навального повышает ставки для Путина и его приспешников - это не первое убийство крупного оппонента Путина (Борис Немцов был застрелен в 2015 году агентами Путина), но это первый человек, в отношении которого нет ни малейшего сомнения в прямой ответственности за его смерть.

Путин в любом случае не оставил бы власть по своей воле, но сейчас это просто опасно для его собственного преступного окружкния. В краткосрочной перспективе опасность для смелых и честных людей, оставшихся в России, резко выросла. Ничто сейчас не может остановить преступников, находящихся у власти.

Илья Вайцман

Какой бы ни была официально объявленная причина смерти Алексея Навального, мы имеем дело с умышленным убийством, осуществленным организованной преступной группой под руководством путина и по прямому приказу путина. Хотя бы уже потому, что десятки сроков в ШИЗО не имели и не могли иметь другой цели, как доведение Алексея Навального до смерти - даже если не говорить о прямом убийстве, что тоже не исключено. Путин несет личную уголовную ответственность за смерть Алексея Навального, как несет он личную уголовную ответственность и за всех погибших на развязанной им преступной войне против Украины, как несет он уголовную ответственность за все преступления своего режима.

Кроме того, я имею основания опасаться, что эпидемия скоропостижных смертей от "естественных причин" захватит теперь и других политзаключенных, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина, Бориса Кагарлицкого и сотни и тысячи других жертв режима. Помимо этого, я вполне допускаю, что это политическое убийство запустит сейчас действительно массовые политические репрессии в России.

Дмитрий Колезев

Можно сказать, что есть две версии убийства Алексея Навального.



Первая версия — это «быстрое» убийство. Навальный был отравлен, удушен или убит каким-то способом, который можно выдать за естественную смерть. Отравление тут самое вероятное, учитывая прошлый опыт.



Вторая версия — это медленное убийство. Которое стало следствием 27 отправок в ШИЗО, отказа предоставлять медицинскую помощь, тяжелых условиях содержания на Ямале.



И то, и другое, — убийство. Во втором случае даже оторвавшийся тромб, если это вдруг правда, — не снимает ответственности с Путина и всех, кто мучил Навального в тюрьме.



При этом мне первая версия кажется все-таки более вероятной. Я предполагаю, что Путин желал смерти Навальному. Причем, думаю, по причинам лишь отчасти политическим, а во многом и личным (Путин мог считать себя униженным Навальным, который не боялся его высмеивать и напоминать, что король-то голый). Но убивать долгими посадками в ШИЗО и отправкой за полярный круг — слишком ненадежный способ, если хочешь действительно убить. Поэтому все-таки версия «быстрого» убийства мне кажется более вероятной.



Конечно, пока это все спекуляции и домыслы без каких-либо фактов.



И еще одну вещь хочется сказать. В конце видео есть вставка из фильма «Навальный», где Навальный отвечает на вопрос, что будет в том случае, если Путин решится убить его в тюрьме. Навальный говорит: не сдавайтесь. Это очень важно сейчас. Потому что меня лично смерть Навального вогнала в очень подавленное состояние. Но это именно то, чего бы Навальный не хотел от своих сторонников и вообще людей, которые хотят перемен. Это ужасное событие, но оно не должно лишить веры и заставить опустить руки.



Навальный жил ради будущих перемен и умер за них. Нельзя, чтобы он умер зря. Эти перемены должны случиться.

Александр Архангельский

Мы наверняка услышим версию, что специально увозили все дальше, за полярный круг, чтобы уберечь от врагов, которым нужна была сакральная жертва. Но не уберегли, дотянулись.

По всему миру россияне прощались с Навальным.

В Москве в память о Навальном люди несли цветы к Соловецкому камню. Сначала скорбящих даже не останавливали.

Но потом, как обычно, людей начали хватать.

В других российских городах хватать начали почти сразу.

Борис Вишневский

Задержания продолжаются: звонила Дарья Козырева, вместе с ней в автозаке инвалид 1 группы Александр Михайлов (с ним говорил тоже), он был у меня на приеме избирателей.

Их везут в 30 отдел полиции.

Инвалид 1 группы по закону не подлежит административному аресту.

Позвонил дежурному в 30 отдел, попросил учесть это обстоятельство.

Записали данные, обещали передать информацию начальнику отдела.

Все, как было уже много раз…

Люди вспоминают, что Навальный просил не сдаваться.

Александр Черкасов

Навальный: «Не сдавайтесь. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Помните, что мы огромная сила, которая находится под гнетом чуваков вот этих плохих лишь потому, что мы не можем осознать насколько действительно мы сильны».

Иван Филиппов

Сегодня в российской тюрьме на крайнем севере Владимир Путин убил Алексея Навального.

После попытки убийства Алексей вернулся в Россию. Сам. Потому, что если бы он не вернулся, он не был бы Навальным. В мире бесконечных фейков он был настоящим. Он любил свою страну, боролся с жуликами, ел доширак, шутил смешные шутки. Шутил несмешные шутки. Смотрел Рика и Морти. Ссорился с соратниками. Раздражал даже самых близких сторонников своей несговорчивостью или резкостью. Вдохновлял. Говорил глупости, признавал ошибки, извинялся.

Он был бескомпромиссным. Несколько десятилетий он боролся за страну, которую любил больше всего на свете. За правду, за честные выборы. За возможность жить свободно. За уютную Россию. Не за «великую», а за уютную. В которой к человеку относятся с уважением.

Его сажали, обливали зеленкой, били, травили, пытались убить, про него и его семью говорили все мыслимые и немыслимые гадости, а он всё равно стоял на своем. Улыбался и говорил нам, что всё будет хорошо. И верил, что всё будет хорошо. И верил, что любовь победит. Что добро победит.

В мире, в котором можно было обо всем с кем надо договориться, он не договаривался. В путинской России он был одним из очень немногих, кто был, а не казался. Кто был настоящим. Кого можно было считать моральным авторитетом - как бы ни пафосно это звучало. Уверен, что сам Навальный бы с такой оценкой никогда бы не согласился, но ведь это же правда…

Абсолютно невозможно представить мир без него.

Алексей Навальный был символом надежды на перемены. На лучшее будущее. Был и всегда будет.

И сейчас такое ощущение, что это у нас всех тромб оторвался. Или мы оторвались. И падаем, падаем…

Но это не так.

Привет, это Навальный. Не опускайте глаза. Не отчаивайтесь. Россия должна быть не только свободной, но и счастливой. Россия будет счастливой. Вот и все.

Константин Михайлов

Мы надеялись, что он будет нашим Манделой. А он стал нашим Яном Палахом: пожертвовал свободой и жизнью, чтобы показать нам, что значит быть живым и свободным.

Александр Черкасов

Обращение Юлии Навальной: «Я не знаю верить или нет новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников России, потому что долгие годы мы не может верить Путину и его правительству. Они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство, знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.

И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим, и Владимир Путин, должны понести персональную ответственность за те ужасные вещи, что они делают с моей страной, с нашей страной Россией в последние годы».