Этот текст – часть совместного расследования Настоящего Времени и Радио Свобода о первых шагах Владимира Путина во власти. Остальные материалы проекта собраны тут.

В спальном районе Санкт-Петербурга, в неприметном бежево-коричневом здании государственного архива, похожем снаружи на поликлинику, хранятся тысячи документов о работе городской администрации: протоколы совещаний, должностные инструкции, штатные расписания, переписка ведомств. По закону доступ к архиву открыт для всех. Но в каталоге есть существенный пробел: в нем отсутствуют документы о работе комитета по внешним связям мэрии города в 1990-е годы, когда его возглавлял Владимир Путин.

Узнать о работе комитета можно лишь из официальных ежемесячных бюллетеней, представленных не полностью, и пары ежегодных отчетов. Документы с подписями Путина и его подчиненных - Игоря Сечина, Дмитрия Медведева и Алексея Миллера - если где-то и хранятся, то не в этом архиве. Но даже по официально доступным документам можно составить представление о рабочих буднях команды Путина в период первоначального накопления капитала.

Настоящее Время и Радио Свобода оцифровали бюллетени и отчеты комитета по внешним связям за 1991-1993 годы и впервые публикуют их в интернете.

Путин, "чупа-чупс" и каталонцы в России

Как будущий президент оказался в одном рукопожатии от Сальвадора Дали, а испанские бизнес-проекты в России наткнулись на коррупцию и криминал

В рубрике "Встречи недели" в бюллетене комитета по внешним связям можно найти несколько любопытных сюжетов. Значительная часть встреч – переговоры с потенциальными иностранными инвесторами, но есть и сообщения поинтереснее, за которыми стоят целые истории, например о тотальной коррупции петербургских чиновников, на которую жаловались их зарубежные партнеры.

28 сентября 1992 года Путин вместе с председателем комитета мэрии по продовольствию Сергеем Покровским встретился с президентом фирмы "Чупа-Чупс" Энрике Бернатом (в бюллетене фамилия каталонца Берната написана на кастильский манер, "Бернард"). Именно Бернат, внук основателя кондитерской компании "Гранха Астуриас" был человеком, придумавшим карамель на палочке, – чтобы родителям не приходилось каждый раз отстирывать вещи своих детей, которые ели конфеты руками и вытирали руки об одежду. Чтобы вывести "Чупа-Чупс" на международный рынок, в конце 1960-х годов Энрике Бернат пришел к своему старому другу, художнику Сальвадору Дали. Легенда гласит, что Дали по его просьбе буквально за несколько часов создал логотип конфет, который дошел в практически неизменном виде до наших дней – не скрывая, что берется за этот заказ ради денег.

Сальвадор Дали

Отчасти встреча в комитете по внешним связям была успешной: компания "Чупа-Чупс" построила в Санкт-Петербурге завод по производству конфет, а также купила акции кондитерского комбината "Азарт" и страховой компании "Гарантия". Бренд "Чупа-Чупс" не ушел из России даже после начала войны с Украиной. Другие попытки предприимчивых каталонцев зайти на российский рынок закончились неудачей. Основной причиной тому, как вспоминали они сами, была тотальная коррупция городских чиновников. Не помогло им даже то, что крупнейший каталонский бизнесмен однажды фактически спас жизнь первому президенту России.

30 октября 1992 года Анатолий Собчак и Владимир Путин, как следует из пары скупых строк в бюллетене, встретились с "господином Луисом Премафета, вице-президентом А/О Хуспи". "Хуспи" – компания, созданная специально для инвестиций в Россию, равные доли в нее вложили упомянутый выше глава "Чупа-Чупс" Бернат и Луис Пренафета (именно так, через "н", а не через "м", как в бюллетене, правильно пишется по-русски его имя).

"Хуспи" должна была поставлять в Россию продовольствие и строить сеть заправочных станций – Пренафета в тот момент возглавлял испанскую государственную нефтяную компанию Petrocat. О сотрудничестве стороны договорились еще в феврале 1992-го, когда Собчак с Путиным и Игорем Сечиным приезжали в Барселону по приглашению мэрии этого города.

Встреча Анатолия Собчака и Владимира Путина с испанскими чиновниками в Барселоне, 1992 год

Это было ровно за месяц до того, как депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Салье передала начальнику Контрольного управления администрации президента Юрию Болдыреву выводы возглавляемой ей депутатской комиссии, которая нашла признаки коррупции в программе снабжения Петербурга продовольствием в обмен на российское сырье.

Луис Пренафета тогда был одним из самых влиятельных людей в Каталонии и занимался не только бизнесом, но и политикой, будучи фактически правой рукой лидера и главы автономного руководства Каталонии Хорди Пухоля. В этом качестве он работал над запуском независимой Каталонской телерадиовещательной компании, издавал собственную газету и ездил по миру, пытаясь наладить связи с другими странами (испанские журналисты писали также, что Пренафета занимался организацией встреч Пухоля с проститутками, сам он это отрицал).

Операция для Ельцина

В российских СМИ фамилия Пренафеты стала мелькать в том же 1992 году. Из публикаций следовало, что октябрьская встреча Пренафеты с Путиным была далеко не единственной для каталонца в России: как писал "Коммерсант", в рамках проекта по организации поставок российской нефти в Испанию в обмен на испанские технологии и продукты питания Пренафета встречался также с Егором Гайдаром и руководителями ряда российских министерств.

Луис Пренафета

Впрочем, первое упоминание Пренафеты в связи с Россией относится еще к 1990 году и скрывает за собой настоящий триллер. Министр внешних экономических связей РФ в правительстве Ивана Силаева, участник обороны Белого дома Виктор Ярошенко вспоминал в эфире Радио Свобода, как в 1990-м летал вместе с Борисом Ельциным в Испанию, в Кордову, на международную конференцию "Европа без границ". Эта поездка, по словам Ярошенко, чуть не закончилась для будущего президента России трагически.

Из Кордовы Ельцин должен был лететь на авиатакси в Барселону, куда его пригласил тот самый Хорди Пухоль. По дороге у легкомоторного самолета отказали генератор и резервная система электропитания. Пилотам чудом удалось совершить аварийную посадку на отдаленный горный аэродром. Посадка была жесткой: как вспоминал Ярошенко, самолет "почти рухнул на взлетно-посадочную полосу", а основной удар пришелся на хвостовую часть, где сидел Ельцин.

Ярошенко вспоминает, что уже в Барселоне, куда российская делегация добралась на другом самолете, Ельцин почувствовал сильную боль в позвоночнике, а затем и вовсе оказался почти парализованным – при ударе был раздроблен межпозвоночный диск, который защемил нерв. В столице Каталонии Ельцину сделали срочную операцию, а местные СМИ каждые полчаса сообщали о состоянии его здоровья. О чем они не сообщали – так это о том, что срочную операцию советскому политику организовал Луис Пренафета.

Об этом малоизвестном факте в 2017 году вспоминал испанский журналист Сальвадор Сострес. По его словам, Ельцин в знак благодарности пригласил Пренафету в Москву, тот этим приглашением воспользовался и якобы даже выпивал с Борисом Николаевичем в Кремле. Пренафета приехал в Россию как раз в качестве представителя главы "Чупа-Чупс" Энрике Берната и пытался договориться о покупке свекольных полей для производства сахара.

"Красная мафия"

Между этой поездкой и встречей с Путиным в октябре 1992-го в биографии Пренафеты был еще один эпизод, связанный с Россией. Каталонский предприниматель второй раз приехал в Москву, на этот раз уже с планами покупать дешевую нефть в обмен на продукты питания. Как вспоминал в 2008 году журналист испанской газеты El Confidencial Антонио Фернандес, Пренафета "заплатил целое состояние", чтобы получить разрешение от министерства энергетики РФ на импорт в Испанию российской нефти. Когда разрешение пришло в его барселонский офис по факсу, бизнесмен вылетел в российскую столицу и направился прямиком в Минэнерго – но там его даже не пустили на порог, заявив, что факс, который он показывал охранникам, является грубо сделанной фальшивкой.

В Санкт-Петербурге, как пишет Фернандес, Пренафета снова столкнулся с проблемами, несмотря на личную аудиенцию с Путиным. На этот раз он не только предлагал продукты и табак в обмен на нефть, но и привез с собой Артура Суке, владельца трех казино в Каталонии.

Суке и Пренафета пытались "продать" мэрии идею создания в Санкт-Петербурге региональной лотереи, но снова были обмануты. Как писала El Pais в 1994 году, им дали фальшивые бумаги о предоставлении концессии на создание лотереи и сказали, что после публикации официального сообщения в правительственной газете об этом проекте нужно будет заплатить для оформления всех бумаг 200 миллионов песет (около трех миллионов евро по сегодняшнему курсу). Вскоре после этого Пренафета узнал, что на самом деле концессия отдана компании Теда Тернера, президента CNN.

"Они футболили нас из одного кабинета в другой, мы зря потратили время и терпение", - говорил Пренафета в интервью испанской газете La Vanguardia о своем визите в Санкт-Петербург. Хавьер Бернат, сын Энрике Берната и его преемник на посту главы "Чупа-Чупс", вспоминал, что фирма "Хуспи" столкнулась с невероятной коррупцией среди российских чиновников: каждому из них нужно было давать взятку в размере около 20 тысяч песет (сегодня, с учетом инфляции, это было бы около 300 евро). Для того чтобы хотя бы какие-то соглашения с россиянами выполнялись, по словам Берната-младшего, нужно было заключать договоры с "рекомендованными" фирмами-посредниками и нанимать российских юристов, три четверти гонораров которым уходили на взятки госслужащим.

Еще один "каталонский след" обнаруживается в бюллетене Комитета по внешним связям в ноябре 1992 года – в рубрике "Распоряжения мэра Санкт-Петербурга" говорится об одобрении проекта по строительству в городе оптового-розничного торгового комплекса "по типу "Меркарбана", г. Барселона, Испания" (правильное написание названия – "Меркабарна"). Как писала El Pais, идея создать такой рынок пришла в голову Собчаку после той самой поездки в Барселону с Путиным в 1992 году. В рабочую группу по проектированию и строительству рынка от Комитета по внешним связям вошел еще один участник той поездки, секретарь Путина Игорь Сечин – но и этому проекту быть реализованным оказалось не суждено. Обсуждать с Путиным строительство рынка приехал в Санкт-Петербург Мануэль де Форн, координатор стратегического плана развития Барселоны. Он вспоминал, что на месте выяснилось: рынок построить можно, но торговать в нем будет нечем, продуктов в таком количестве в городе просто нет. Де Форн также говорит, что большой проблемой была коррупция: "Путин не просил у нас денег напрямую, но другие люди нам все объяснили про взятки", - говорил он. Об этом же рассказывал испанским СМИ Игнасио Ферреро, владелец испанской компании Nutrexpa, которой принадлежит запомнившийся россиянам своей рекламой бренд "Кола Као".

На тотальную коррупцию российских чиновников не раз жаловались и другие испанские бизнесмены, например, производитель знаменитого игристого вина Freixenet. Сеть организованных бывшими сотрудниками КГБ фирм, с которыми надо было договариваться о "крыше", и связанных с этими фирмами преступных группировок Жозеп Феррер, тогдашний глава компании, называл "красной мафией".

Там дал, здесь взял

Биография Луиса Пренафеты, однако, свидетельствует о том, что он и сам был далек от образа кристально честного бизнесмена.

В октябре 2009 году Пренафета и несколько его соратников были арестованы в рамках масштабного дела о коррупции, которое расследовал хорошо известный россиянам судья Бальтасар Гарсон. Годом ранее Гарсон расследовал дело русской мафии в Испании и даже планировал приехать в Москву, чтобы допросить бизнесмена Олега Дерипаску. В рамках этого расследования, в центре которого были представители "малышевской ОПГ", прошел обыск на испанской вилле депутата Госдумы от "Единой России" Владислава Резника. В августе 2009 года во время допроса Гарсоном рецидивиста Луиса Родригеса Пуэйо последний заявил, что в апреле 2008 года он пытался похитить по заказу Резника сына миллиардера Франсиско Эрнандо. Пуэйо утверждал, что причиной заказа стал отказ Эрнандо вернуть 30 млн долларов лидеру "тамбовской" ОПГ Геннадию Петрову.

Уже в декабре того же 2009 года Пренафета был освобожден из тюрьмы под залог в 1 миллион долларов. В 2017 году он признал вину на суде и был приговорен к штрафу в 25 миллионов евро.

Политическая и бизнес-карьера Пренафеты с тех пор постепенно сошла на нет и сейчас он обычный каталонский пенсионер, написавший о своей жизни несколько книг. Связаться с ним по нашей просьбе пытались сразу несколько известных испанских журналистов, в том числе из Каталонии, однако успехом эти попытки не увенчались. В своих мемуарах Пренафета рассказывал и о приключениях в России в начале 1990-х годов, коротко описывая их итог как "полную катастрофу". Несмотря на это, с каталонскими политиками нового поколения у России сложились вполне теплые отношения, которые, возможно, и привели в 2019 году к обвинениям в адрес ГРУ в поддержке объявленного властями Испании незаконным референдума о независимости Каталонии. Единственной же памятью о попытках каталонцев сделать деньги в России в начале 90-х так и остались "Чупа-Чупс" и "Кола Као" - сладкие, как и несбывшиеся мечты о дешевой российской нефти.

Музыкант из Баку и премия для волшебника Чурова

Как уличный музыкант угнал самолет в Европу, чтобы не попасть на войну, и двадцать лет мстил чиновникам, которые выслали его обратно

В бюллетене комитета внешних связей петербургской мэрии за 1993 год можно обнаружить краткую справку c упоминанием фамилии Владимира Чурова, будущего главы ЦИК России, а в те времена работавшего главным специалистом путинского комитета. Чурову объявляется благодарность (и выписывается премия) за профессионализм при возвращении в Россию угнанного в Швецию самолета рейса Тюмень – Санкт-Петербург. Какой была роль Чурова в этом деле, нам выяснить не удалось. Скорее всего, путинский комитет, воспользовавшись связями в Швеции, помог российской авиакомпании вернуть на родину угнанный самолет. За этой историей скрывается удивительная судьба угонщика-мстителя и любителя кошек Тамерлана Мусаева.

Сумка с гранатами

В 1993 году уличный музыкант из Баку Тамерлан Мусаев, спасаясь от призыва на войну, которая разворачивалась в Карабахе, вместе с женой и 7-месячной дочерью угнал самолет, выполнявший рейс Тюмень – Санкт-Петербург.

Тамерлан Мусаев (слева)

"Они [в Баку] на улице хватали людей и спрашивали: "Почему ты не на войне?" От 18 до 35 все должны были воевать. Но половина не воевали, а откупались. <...> Я сказал: я не буду платить, и вообще я воевать не буду: для меня это гражданская война, для меня убивать армян – то же, что убивать украинцев, это неприемлемо", – вспоминал Мусаев много лет спустя в интервью Радио Свобода. Семья сначала пыталась бежать в Европу через Турцию и Румынию, но отказалась от этой идеи из-за беременности жены Тамерлана Марины. Тогда у него и появился план угнать самолет.

Мусаев взял у дезертировавшего с войны знакомого две ручные гранаты и приехал с семьей в Тюмень – он регулярно возил туда из Турции разные товары для продажи в коммерческом магазине и хорошо знал о хаосе, царившем в аэропорту "Рощино". В одном из интервью Мусаев даже утверждал, что был знаком с пилотом, работавшим на рейсе Тюмень – Санкт-Петербург и возившим пассажиров "зайцем". Сумку с гранатами к трапу самолета, вылетавшего в Петербург, за 30 тысяч рублей (около 5 долларов по курсу того времени) пронес начальник смены грузчиков.

В полете Мусаев выдернул чеку из одной из гранат и отправил ее вместе с запиской пилотам. Угонщик потребовал лететь в Америку, но пилоты объяснили ему, что Ту-134 потребуется промежуточная посадка. Возник вариант с Финляндией, а затем экипаж убедил Мусаева лететь в Стокгольм после дозаправки в Эстонии. В Таллинне Мусаев отпустил 15 пассажиров, в основном пожилых людей, один из них якобы залез обратно, потому что хотел "в Европу слетать". Еще 15 человек стюардессы тайком вывели через грузовой отсек.

В Стокгольме у маленькой дочери Мусаевых Сабины кончились чистые пеленки, Марина была измучена, шведские переговорщики намекали на возможность получения убежища. Тамерлан, продержавший в руках взведенную гранату 14 часов (позже на вопрос, была ли она на самом деле боевой, он отвечал уклончиво), сдался властям.

Мужчину арестовали и посадили в изолятор, условия в котором он сравнивал с санаторными. Семью Мусаевых много показывали по шведскому телевидению, на некоторое время они стали местными звездами. Тамерлан рассчитывал отсидеть в Швеции короткий срок и получить убежище, тем более что шведские законы запрещали экстрадицию в страны, где за то же преступление предусмотрены значительно более суровое наказание. Но шведский суд решил, что и в России, и в Швеции угонщику грозит примерно пять лет и выслал Мусаевых в Россию. Те через журналистов умоляли шведов оставить в стране хотя бы маленькую Сабину, но власти решили иначе. "После этого я понял две вещи. Первая: что-то неладно в Шведском королевстве. Вторая – Швеция боится скандалов, значит, этим оружием я буду с ней воевать", – вспоминал позже Тамерлан. В Петербурге его осудили на 12 лет, Марину – на 6 лет условно.

Серийный мститель и кошка по имени Гуся

Мусаев освободился в 2002 году, отсидев девять с половиной лет. У него был только выданный в Азербайджане советский паспорт, из России Тамерлана хотели депортировать, но не было понятно куда. Мусаев потребовал, чтобы его отправили обратно в Швецию, но в консульстве заявили, что не обязаны заниматься его судьбой. Тамерлан работал музыкантом в ресторанах, сходил на телешоу Андрея Малахова, кое-как через несколько лет получил российское гражданство. С женой они официально развелись. К 2014 году он скопил денег и решил мстить Швеции, власти которой, как считал Мусаев, были ответственны за его злоключения.

Тамерлан Мусаев с дочерью Сабиной после освобождения в 2002 г.

Тамерлан приехал в Данию и вылетел из Копенгагена в Осло – он специально выбрал рейс, который пересекает воздушное пространство Швеции. Мусаев, летевший на этот раз без семьи, но в компании с кошкой Гусей, намекнул бортпроводнику, что в багажном отсеке бомба. Самолет посадили в Гетеборге, а Тамерлан снова отправился в шведскую тюрьму. Он рассчитывал получить за ложное сообщение о бомбе 7 месяцев и использовать суд для выражения протеста, но судебное заседание закрыли для прессы, а Мусаева осудили на 1,5 года, причем он оказался не в "санатории", а в штрафном изоляторе. На этот раз он разочаровался не только в Швеции, но и в шведских тюрьмах. Кошке Гусе удалось подыскать место в кошачьем приюте за 100 евро в месяц. Когда Мусаев освободился, его выдворили в Россию, запретив въезд в Евросоюз на 10 лет. Гуся осталась в Гетеборге.

Вернувшись в Петербург, Тамерлан решил не тратить время зря и продолжить свою своеобразную вендетту. Уже через месяц он купил авиабилет в Турцию с пересадкой в Финляндии. В транзитной зоне аэропорта Хельсинки Тамерлан подошел к полицейским и заявил, что на борту самолета, который в настоящее время находится в Стокгольме, заложена бомба. Борт обследовали, бомбу, разумеется, не нашли, но Мусаева арестовали – и снова отправили в Швецию. На этот раз он отсидел меньше года. Вновь вернувшись в Петербург, Тамерлан дал большое интервью изданию "Фонтанка", в котором рассказал, что стал российским патриотом, а в Швеции разочаровался окончательно – но не считает, что его месть завершена. "Два барана – я и Швеция – встретились на мосту, и ни один не хочет уступать. Я понимаю, им обидно, что какой-то гастарбайтер из России давит на них. Но я сегодня хочу еще, чтобы Швеция не плевала в лицо российскому гражданину. Хочу, чтобы при виде русского паспорта у них дрожали руки от страха", – заявил Мусаев.

В 2016 году настырный Тамерлан приехал в Амстердам и оттуда сообщил о бомбе, якобы заложенной в одном из шведских ресторанов "Макдоналдс". Полиция задержала его, но, переговорив с шведскими коллегами, отправила обратно в Россию. В начале 2017 года Мусаев снова купил билет в Амстердам – и попросил в Нидерландах политическое убежище. В ожидании решения голландских властей он снова сообщил о бомбе, якобы заложенной в самолете, готовящемся к вылету из Стокгольма. На этот раз его сигнал был фактически проигнорирован.

В том же году, получив временное разрешение на проживание в Нидерландах, Тамерлан отправился в Гетеборг наземным путем – через Данию и знаменитый "ныряющий" Эресуннский мост. На шведском пограничном пункте он сам подошел к пограничнику и спросил: можно ли въехать, чтобы забрать кошку Гусю? Мусаева арестовали, он провел в тюрьме 2,5 месяца, вернулся в Петербург, а оттуда опять поехал в нидерландский лагерь для беженцев.

К концу 2020 года Мусаеву отказали в предоставлении убежища в Нидерландах. Тогда Тамерлан принес на пункт проката автомобилей в аэропорту Схипхол записку, в которой говорилось о бомбе, заложенной в самолете Амстердам – Стокгольм. Потом он сел на автобус в сторону Хаарлема и через пару часов сам сдался полиции. Мусаев надеялся вновь оказаться в тюрьме – на этот раз голландской, но вместо этого его опять решили депортировать.

Летом 2021 года Мусаев, наконец-то воссоединившийся с Гусей, ожидал в нидерландском миграционном центре очередной депортации в Россию. Он снова изменил свое отношение к России, во всяком случае, на словах, и в интервью местной газете заявил, что хотел бы остаться в стране, чтобы иметь возможность свободно высказываться о российских властях. "Я хочу публиковать в интернете статьи с критикой правительства. В России это невозможно, и поэтому мне опасно возвращаться. Если я вернусь, меня арестует ФСБ. Меня посадят в тюрьму по сфабрикованному обвинению", – говорил Тамерлан Мусаев.

16 марта 2022 года Тамерлан Мусаев написал нам, что по-прежнему находится все в той же комнате миграционного лагеря в компании со своей кошкой Гусей. Власти Нидерландов регулярно отказывают Мусаеву в предоставлении убежища, но "реально независимые суды" отменяют это решение.

P.S. Как Путин встретился с Элизабет Чейни, но "не произвел впечатления"

Осенью 1992 года, как следует еще из одной крохотной заметки в Бюллетене комитета по внешним связям, Владимир Путин встретился с делегацией Госдепартамента США. На повестке дня было создание фонда для поддержки российского бизнеса. В мероприятиях участвовало американское правительственное агентство по международному развитию USAID, работу которого российские власти запретили 20 лет спустя, в 2012 году.

Как следует из бюллетеня комитета по внешним связям, возглавляла делегацию из США Элизабет Чейни, 26-летняя сотрудница USAID и дочь вице-президента США при Джордже Буше-младшем Дика Чейни – с тех пор ставшая членом Конгресса и попавшая под огонь своих соратников по Республиканской партии за критику Дональда Трампа. Как сообщили нам представители Чейни, на переговорах, которые проходили и в других российских городах, обсуждались программы гуманитарной помощи.

12 апреля 2022 года Элизабет Чейни, как и остальные члены Конгресса США, попала под санкции России – страны, с которой три десятилетия назад она пыталась наладить экономические связи. Чейни, которая и до начала российского вторжения в Украину не стеснялась критиковать российские власти за авторитаризм, назвала появление своей фамилии в российском санкционном списке "знаком почета".

Мы связались с Элизабет Чейни с просьбой вспомнить какие-нибудь детали о той встрече, но оказалось, что она больше запомнила не Путина, а другого российского политика.

"Владимир Путин тогда вообще не произвел на меня впечатления", – заявила Чейни. По ее словам, по-настоящему во время поездки в Россию в 1992 году она запомнила другого человека – молодого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, который "посвятил свою жизнь борьбе за свободу". "Спустя годы путинские головорезы убили Немцова за его преданность этой борьбе и из-за того, что он был угрозой для Путина. Тем не менее дети Бориса и его страна еще долго будут его помнить и чтить его память, а Владимир Путин войдет в историю как злобный и неуверенный в себе военный преступник", – заключила Элизабет Чейни.

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