Путин: "Украина имеет право на обеспечение своей безопасности" 

Украина имеет право на обсечение своей безопасности, но только при обеспечении безопасности России, заявил Владимир Путин, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Любая страна имеет право выбирать тот способ достижения своей безопасности, который считает для себя правильным, - цитирует выдержки из интервью Путина издание "Медуза". - Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой. Поэтому мы исходим из понимания, что этот принцип, который многократно был продекларирован в различных международных документах, будет учитываться. А Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности".

В феврале прошлого года, объясняя причины начала так называемой специальной военной операции, Владимир Путин, в качестве одной из этих причин, называл возможное членство Украины в НАТО. В интервью корреспонденту ВГТРК он ещё раз заявил об этом, однако добавил, что "не против обсуждения подобного рода".

"Для нас нет ничего необычного в том, что на саммите было продекларировано и НАТО, и участие в "семерке". Мы не против обсуждения подобного рода. Но ещё раз повторю - при обязательном условии обеспечения безопасности России", - сказал российский президент.