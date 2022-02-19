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• Как Путин разыгрывает карту «украинского геноцида» и поднимает градус информационной войны в Европе. Москва дала письменный ответ Вашингтону по мерам безопасности в Европе: ни мира, ни войны, только новые угрозы, неприемлемые условия и провокации в Донбассе

• Главному оппоненту президента России Алексею Навальному грозит 15 лет тюрьмы. Лефортовский суд Москвы выехал на «гастроли» в исправительную колонию №2 в Покрове. Какие эмоции испытал Навальный, когда прочитал обвинение в свой адрес?

• Российская драма на Олимпиаде в Пекине. Падение чемпионки Камилы Валиевой, истерика Александры Трусовой из-за второго места и триумф Анны Щербаковой, завоевавшей золото. За что достается гениальному тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе? Зависть коллег или эксплуатация детей ради медалей? Почему каждые Олимпийские игры Кремль превращает в «битву за Сталинград»?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политическим обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым, с писателем и обозревателем «Спорт-Экспресс» Игорем Рабинером и политиком и генерал-майором ФСБ в отставке Евгением Савостьяновым.