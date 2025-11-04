Путин утвердил круглогодичный призыв и привлечение резервистов

Президент России Владимир Путин подписал законы, изменяющие порядок призыва граждан на военную службу. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно первому закону, с 1 января 2026 года призыв будет проходить в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Это позволит военкоматам постоянно вручать повестки, проводить медкомиссии и заседания призывных комиссий.

Отправка призывников к месту службы сохранится в прежние сроки: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Установлено, что дата явки по электронной повестке не может превышать 30 дней с момента её размещения в реестре.

Второй подписанный президентом закон разрешает привлекать резервистов к выполнению задач в мирное время. Это касается граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве. Минобороны России получит право направлять их на специальные сборы "для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения".

Госдума приняла закон 28 октября. Вскоре после этого о наборе резервистов объявили власти Ярославской и Тюменской областей.