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Путин утверждает, что украинское наступление началось

Президент России Владимир Путин выступил с утверждением, что украинские военные начали наступление на позиции российских войск, но не достигли успеха.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об упорных боях, в частности, в Запорожской области, а также под Бахмутом. По ряду сообщений, украинские военные предприняли ряд попыток прорыва российской обороны. При этом в Киеве официально отрицают, что наступление, о подготовке которого говорилось несколько последних месяцев, уже началось.

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