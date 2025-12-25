Путин в 2025 году не выступит с посланием к Федеральному собранию

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин в этом году не будет выступать с посланием к Федеральному собранию. Согласно Конституции, президент должен выступать с таким посланием каждый год.

О том, что в 2025 году российский президент не будет зачитывать послание, Песков сказал "Ведомостям". По его словам, это было решение самого Путина.

"Это решение главы государства, это же его послание <…> Всё состоится своевременно", – сказал Дмитрий Песков. Со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, "Ведомости" пишут, что подготовка Путина к посланию может начаться в преддверии выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года. Другие два собеседника "Ведомостей" считают, что дата выступления Путина будет зависеть от ситуации на фронте и прогресса в переговорах с США.

В ноябре проект Faridaily писал, что Владимир Путин не будет зачитывать ежегодное послание. По словам одного из источников, президент сейчас "больше озабочен войной и ядерными угрозами США, чем внутренними проблемами".

Ранее Путин, занимающий должность (с перерывом на четыре года) уже более 20 лет, не обращался с посланием к Федеральному собранию дважды - в 2017 году и в первый год полномасштабной войны в Украине, в 2022. Оба раза это не имело никаких последствий, несмотря на несоблюдение конституционной нормы. В 2024 году послание было им зачитано 29 февраля, незадолго до выборов, на которых он, по официальным данным, набрал более 87% голосов и был переизбран на пятый срок.