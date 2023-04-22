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Путин в Херсонской области, бомба упала на Белгород, пионеры возвращаются | Грани времени с Мумином Шакировым

Путин в Херсонской области, бомба упала на Белгород, пионеры возвращаются | Грани времени с Мумином Шакировым
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Путин в Херсонской области, бомба упала на Белгород, пионеры возвращаются | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Путин на оккупированной Херсонщине • «Bраги государства» - новое политическое оружие Кремля • Война в Украине глазами американского генерала

• Путин на оккупированной Херсонщине. Зачем президент России наведывался в Украину и на кого рассчитаны его поездки на фронт с видеоотчетами и дарениями генералам копий иконы, якобы принадлежавшей «одному из самых успешных министров обороны Российской империи»?

• Как МВД и ФСБ раздают и отбирают российские паспорта у трудовых мигрантов и кого силовики назначают «врагами государства», чтобы лишить гражданства. Новое политическое оружие Кремля с одобрением депутатов Государственной Думы

• Война в Украине глазами американского генерала. Когда следует ожидать контрнаступление ВСУ и почему НАТО не предоставляет Киеву HIMARS с дальностью стрельбы свыше 80 километров?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с российским политологом Александром Кыневым, юристом «Первого отдела» Максимом Оленичевым, американским генералом Стивеном Твитти и предпринимателем Евгением Чичваркиным.

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