Путин: в телах погибших в самолёте Пригожина нашли осколки гранат

В телах погибших при крушении самолета создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обнаружили осколки ручных гранат. Об этом заявил президент России Владимир Путин выступая на форуме "Валдай".
По словам главы государства, внешнего воздействия на самолёт не было. Путин утверждает, что об этом ему сообщил глава Следственного комитета России. Он подчеркнул, что следствие продолжается, а экспертиза на алкоголь ещё не проводилась.
Путин также заявил, что офисе Пригожина в Санкт-Петербурге были найдены пять килограмм наркотиков и 10 миллиардов рублей наличными.
- 23 августа в Тверской области упал частный самолет. По официальным данным, все десять человек, находившиеся на борту, погибли. Среди пассажиров были Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин (позывной "Вагнер"), а также другие командиры и наемники ЧВК "Вагнер". Похоронили Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге, а прощание прошло в закрытом формате. Погребение происходило без воинских почестей, несмотря на то что бизнесмен имеет звание Героя России.
- Что стало причиной катастрофы, неизвестно. Никаких официальных версий следствие не называло.
- ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное вооруженное формирование, созданное Евгением Пригожиным. Наемники ЧВК принимали активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в множественных военных преступлениях. Пригожин погиб спустя два месяца после попытки вооружённого мятежа, устроенного ЧВК "Вагнер".
- На днях президент России Владимир Путин встретился с одним из бывших командиров "Вагнера" Дмитрием Трошевым и предложил ему продолжить курировать так называемых добровольцев, которые подчинялись бы Минобороны (против чего возражал Пригожин). Сохранится ли структура ЧВК "Вагнер", пока не ясно.
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