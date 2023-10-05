Путин: в телах погибших в самолёте Пригожина нашли осколки гранат

В телах погибших при крушении самолета создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обнаружили осколки ручных гранат. Об этом заявил президент России Владимир Путин выступая на форуме "Валдай".

По словам главы государства, внешнего воздействия на самолёт не было. Путин утверждает, что об этом ему сообщил глава Следственного комитета России. Он подчеркнул, что следствие продолжается, а экспертиза на алкоголь ещё не проводилась.

Путин также заявил, что офисе Пригожина в Санкт-Петербурге были найдены пять килограмм наркотиков и 10 миллиардов рублей наличными.