Президент России Владимир Путин вернул Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского. Соответствующий указ ступил в силу 22 апреля.

В документе говорится, что почётное наименование возвращено "с учётом заслуг личного состава" академии. Вуз носил имя Дзержинского в 1962–1993 годах. Тогда он назывался Высшей школой КГБ СССР.

Феликс Дзержинский — революционер и советский государственный деятель, основатель и глава Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), занимавшейся "борьбой с контрреволюцией и саботажем".

В 1922 году ВЧК была преобразована в Государственное политическое управление (ГПУ), затем — в Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ), которое впоследствии вошло в структуру НКВД.

Феликс Дзержинский возглавлял ГПУ, а затем ОГПУ – до своей смерти в июле 1926 года. Эти органы считаются предшественниками современных российских спецслужб, включая ФСБ, созданную в 1995 году указом президента Бориса Ельцина.

ВЧК применяла репрессивные меры против противников советской власти и считается одним из ключевых инструментов "красного террора" после революции 1917 года.

Как отмечают СМИ, решение Путина рассматривается как символический шаг. Ранее российский президент выражал сожаление по поводу сноса памятника Дзержинскому на Лубянской площади в 1991 году.