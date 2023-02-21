Путин внёс законопроект о приостановке соглашения о ядерном оружии с США

Президент России Владимир Путин 21 февраля внёс в Госдуму проект закона о приостановке участия России в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. В среду он поступит на рассмотрение депутатов, будет принят и отправлен на одобрение в Совет Федерации, заявил председатель Думы Вячеслав Володин.

Слова Володина приводит "Интерфакс". Председатель Думы заявил журналистам, что депутаты “безотлагательно” примут решение по документу. Возможность отклонить его даже не предполагается.

Путин анонсировал приостановку договора в послании Федеральному собранию днём во вторник. При этом документ не предусматривает возможности временной остановки действия. По словам Путина, Москва из договора выходить не будет, но не будет его и соблюдать — теоретически, это может значить, что она сможет неограниченно наращивать свой ядерный арсенал. Он также заявил, что министерство обороны должно быть готово к проведению запрещённых договором ядерных испытаний.

Позднее российский МИД заявил, что Россия намерена соблюдать предусмотренные договорм количественные ограничения на наступательные вооружения. Кроме того, Москва планирует продолжить обмениваться с Вашингтоном уведомлениями о пусках баллистических ракет в ходе учений.

Военный эксперт, научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник в своём телеграм-канале отмечает, что Россия не может быстро выйти за определённые договором лимиты по числу боеголовок и носителей. Это станет возможным только после постановки на серийное производство ракет "Сармат", не раньше 2026 года, пишет он. К этому времени срок действия договора уже прекратится — сейчас он действует до 5 февраля того же года.