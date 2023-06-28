Первая поездка Путина после мятежа Пригожина - в Дербент

Президент России Владимир Путин в среду посетил Дербент - город в Дагестане. Официально причиной его приезда в город стало совещание о развитии туризма в России.

Это первая поездка Путина после попытки мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня. Неизвестно, была ли она запланирована ещё до мятежа, или появилась в планах Путина уже после него.

На совещании о развитии туризма Путин сказал, что "Запад из-за русофобии вычеркнул себя из списка туристических мест для россиян", что создало возможности для развития внутреннего туризма. Несмотря на визовые ограничения, введённые рядом стран ЕС, россияне в прошлом году получили сотни тысяч туристических шенгенских виз.

Темы мятежа он коснулся, судя по официальной хронике, лишь один раз, сказав, что не сомневался в поддержке народа Дагестана. В чём выразилась эта поддержка - он не уточнил.

По завершении заседания Путин, выйдя на улицу, подошёл к группе из нескольких десятков человек, главным образом женщин и детей. Некоторым из них он пожал руки, а одну девочку поцеловал в щёку.

Это весьма необычно для российского президента, особенно в последние годы, когда, по многочисленным свидетельствам, перед встречей с Путиным люди находились на карантине от одной до двух недель или же общались с ним на расстоянии, которое соблюдалось даже при "спонтанных" встречах. Исключением была поездка Путина в оккупированный Мариуполь в марте нынешнего года, когда российский президент пообщался с несколькими жителями микрорайона "Невский". При этом на видео встречи можно было услышать выкрик "Это все неправда! Это все напоказ!" - этот момент попал на видеозапись пресс-службы Кремля и на видео, распространённом российскими государственным агентством РИА "Новости". На кадрах видно, что когда раздаётся крик, сопровождающие Путина оборачиваются и делают знаки руками.