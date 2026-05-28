Путин во второй раз приехал в Казахстан с государственным визитом

Российский президент Владимир Путин посещает с государственным визитом Казахстан. Он прибыл в Астану накануне, сегодня прошла официальная церемония встречи с участием почётного караула и пролётом истребителей.

Вопреки протоколу, это уже второй государственный визит Путина в Казахстан. "Это призвано, по предложению казахских друзей, подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран", - сказал помощник Путина Юрий Ушаков.

В ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин сказал, что отношения стран "вышли на уровень стратегического партнёрства". Токаев отметил, что "между РФ и Казахстаном не существует спорных вопросов", отметил рост российских инвестиций и заключил, что "Россия и Казахстан являются друзьями и братьями". Пока не было сообщений о конкретных договорённостях, также не сообщается, обсуждалась ли международная проблематика, включая войну в Украине.

В Казахстане 27 мая, в день приезда Путина, сотрудники полиции задержали оппозиционного активиста Марата Жанузакова. Об этом сообщила его дочь Айман Жанузакова. Перед задержанием активист опубликовал фотографию, где он стоит на фоне флагов Казахстана и Украины с плакатом, на котором написано: "Эй, Мразь! Пошел лесом из Казахстана! Слава Украине!"

Через несколько часов Жанузаков опубликовал пост в фейсбуке, в котором сообщил, что его отпустили и он находится дома: "Всем спасибо за поддержку. Полиция просила меня стереть пост. Я сказал: подумаю". Кому было адресовано это сообщение на плакате, Жанузаков не уточнил.

Активиста задерживают в связи с приездом Путина не первый раз. В ноябре 2024 года, когда Путин тоже приезжал в Астану, Жанузаков вместе с Бауржаном Балташевым и Уалиханом Негметовым вышли на улицу с флагами Казахстана и Украины, в руках у них был плакат с надписью "Ваше превосходительство, пошел на хрен из Казахстана!". После этого их оштрафовали по административному делу о мелком хулиганстве, сообщает Азаттык Азия.