Путин впервые подписал указ с упоминанием военного времени

Президент России Владимир Путин 3 марта подписал указ, согласно которому при срыве гособоронзаказа в военное время в выполняющих его компаниях будет вводиться внешнее управление. Документ опубликован после закрытого заседания Совета безопасности.

Правительству Путин поручил сформировать рабочую группу по вопросам работы таких компаний. Она будет работать при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

В своем указе президент РФ впервые с начала войны напрямую ссылается на военное положение, отмечает канал Настоящее Время. Оно сейчас не введено на территории России. Однако в октябре он ввёл его на территории частично занятых российскими войсками регионах Украины – Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской областях.