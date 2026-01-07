Путин встретил Рождество в окружении офицеров ГРУ

Прихожане Русской православной церкви и ряда других церквей 7 января отмечают Рожество. Президент России Владимир Путин встретил праздник в храме на территории воинской части в Подмосковье в окружении офицеров военной разведки (ГРУ). Об этом пишет "Агентство", которое проанализировало распространённые Кремлём кадры.

Официально Кремль не сообщил, где именно Путин встретил праздник, указав лишь, что храм назван в честь Георгия Победоносца, который считается покровителем военных. На кадрах видно, что во время богослужения Путин стоит рядом с людьми в военной форме. Журналист кремлёвского пула Александр Юнашев написал перед службой, что освещать мероприятие будет непросто, потому что среди участников будут те, кого "светить" нельзя - участники войны в Украине.

Согласно анализу "Агентства", церковь находится на территории воинской части ГРУ в подмосковном Солнечногорске (войсковая часть 92154). По данным проекта "Азбука паломника", в 2017 году идею строительства храма здесь одобрил тогдашний министр обороны Сергей Шойгу.

Ближе других военных к президенту стоял командир воинской части Алексей Галкин, получивший звание Героя России во время Второй чеченской войны. "Агентство" называет имена ещё двух предполагаемых участников службы - это полковник Андрей Попов и полковник Константин Маслянко, оба Герои России.

Центр спецопераций "Сенеж", на территории которого находится церковь, занимается диверсиями на Западе, писала в частности The Wall Street Journal. В частности, его обвиняли в причастности к взрывам посылок на складах DHL и подготовку покушения на гендиректора компании Rheinmetall.

После службы Путин обратился к собравшимся, в том числе к детям военных. Текст выступления приводит Кремль. В нём он сравнил Иисуса Христа, которого христиане считают Спасителем, с российскими военными, отметив, что они "как бы по поручению Господа" исполняют миссию "спасения Родины и её людей". Непосредственно о войне в Украине он не упомянул, однако вновь сказал о "победе", которая, по его мнению, "одна на всех", как и отмечаемые в России праздники. В официальном поздравлении с Рождеством, опубликованном Кремлём, Путин написал, что "с чувством глубокого удовлетворения" отмечает вклад РПЦ в "единение общества", отметив в том числе поддержку "участников и ветеранов специальной военной операции".