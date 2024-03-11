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Путин ввёл ограничения на выезд из страны для ряда бывших чиновников

Владимир Путин подписал указ о введении ограничений на выезд из России для бывших чиновников с допуском к государственной тайне.

Согласно документу, принимать решение о том, кто из них может покидать пределы страны, а кто нет, будет специально созданная Межведомственная комиссия по защите гостайны. Она же будет определять срок запрета на выезд. При этом президент России оставил за собой право вмешиваться в работу комисси и менять её решения.

  • В марте 2023 года совместный проект "Настоящего времени" и Радио Свобода – "Система" – опубликовал расследование, в котором рассказывалось о случаях изъятия загранпаспортов у российских чиновников и сотрудников госкомпаний. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил существование "более строгих правил" зарубежных поездок, которые применяются к "конкретным служащим", добавив, что этой теме уделяется больше внимания "с начала специальной военной операции".

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
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