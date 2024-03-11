Путин ввёл ограничения на выезд из страны для ряда бывших чиновников

Владимир Путин подписал указ о введении ограничений на выезд из России для бывших чиновников с допуском к государственной тайне.

Согласно документу, принимать решение о том, кто из них может покидать пределы страны, а кто нет, будет специально созданная Межведомственная комиссия по защите гостайны. Она же будет определять срок запрета на выезд. При этом президент России оставил за собой право вмешиваться в работу комисси и менять её решения.