Путин ввёл ограничения на выезд из страны для ряда бывших чиновников

Владимир Путин подписал указ о введении ограничений на выезд из России для бывших чиновников с допуском к государственной тайне.
Согласно документу, принимать решение о том, кто из них может покидать пределы страны, а кто нет, будет специально созданная Межведомственная комиссия по защите гостайны. Она же будет определять срок запрета на выезд. При этом президент России оставил за собой право вмешиваться в работу комисси и менять её решения.
- В марте 2023 года совместный проект "Настоящего времени" и Радио Свобода – "Система" – опубликовал расследование, в котором рассказывалось о случаях изъятия загранпаспортов у российских чиновников и сотрудников госкомпаний. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил существование "более строгих правил" зарубежных поездок, которые применяются к "конкретным служащим", добавив, что этой теме уделяется больше внимания "с начала специальной военной операции".
Форум