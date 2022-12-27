Путин запретил поставки нефти по установленным Западом ценам

Владимир Путин подписал во вторник указ, согласно которому с 1 февраля 2023 года запрещается поставлять иностранным компаниям и гражданам нефть, если на неё в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена. При этом ограничения будут действовать до 1 июля следующего года.
Отмечается, что указ Путина касается не только нефти, но и нефтепродуктов, однако дату, с которой торговля ими по установленному потолку цен будет запрещена, должно отдельно определить правительство.
- 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован Евросоюзом, странами "Группы семи" и Австралией. Цель этого решения - снизить доходы России, помогающие её властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
- После этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские власти разрабатывают меры, позволяющие отказаться от поставок нефти в страны, которые введут потолок цен на неё, причём даже в том случае, если России придётся сократить добычу нефти.
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