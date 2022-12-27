Путин запретил поставки нефти по установленным Западом ценам

Владимир Путин подписал во вторник указ, согласно которому с 1 февраля 2023 года запрещается поставлять иностранным компаниям и гражданам нефть, если на неё в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена. При этом ограничения будут действовать до 1 июля следующего года.

Отмечается, что указ Путина касается не только нефти, но и нефтепродуктов, однако дату, с которой торговля ими по установленному потолку цен будет запрещена, должно отдельно определить правительство.