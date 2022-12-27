Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин запретил поставки нефти по установленным Западом ценам

Владимир Путин подписал во вторник указ, согласно которому с 1 февраля 2023 года запрещается поставлять иностранным компаниям и гражданам нефть, если на неё в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена. При этом ограничения будут действовать до 1 июля следующего года.

Отмечается, что указ Путина касается не только нефти, но и нефтепродуктов, однако дату, с которой торговля ими по установленному потолку цен будет запрещена, должно отдельно определить правительство.

  • 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Европейского союза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России, перевозимую по морю. Он был согласован Евросоюзом, странами "Группы семи" и Австралией. Цель этого решения - снизить доходы России, помогающие её властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок.
  • После этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что российские власти разрабатывают меры, позволяющие отказаться от поставок нефти в страны, которые введут потолок цен на неё, причём даже в том случае, если России придётся сократить добычу нефти.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG