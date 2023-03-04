Путин заговорил о развале России. Взрывы в Коломне. Диверсанты в Брянской области | Грани времени с Мумином Шакировым

Показать больше Свернуть

• «Русский добровольческий корпус» под Брянском. Кто и зачем устроил рейд "диверсантов" в приграничную с Украиной область. Почему Путин заговорил о распаде России?

• Атака России дронами. Что показал массированный удар беспилотниками по Подмосковью и еще четырем регионам страны?

• Прощание с Бахмутом. Почему ВСУ покидают город, который удерживали больше полугода? Когда ждать контрнаступления украинской армии?

• Царская жизнь Алины Кабаевой: вертолетная площадка и много сусального золота. Легко ли угадать архитектурные вкусы и капризы Владимира Путина?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с украинским военным экспертом Олегом Ждановым, российским социологом Виктором Вахштайном и немецким искусствоведом Евгением Урихом.