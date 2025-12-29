Путин запретил исполнять решения международных судов

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России больше не подлежат исполнению постановления иностранных судов, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства без российского участия.

Кроме того, согласно документу, не будут исполняться постановления международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре или резолюций Совета безопасности ООН.

Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев ранее уточнял, что этот закон будут применять, например, для приговоров Международного уголовного суда (МУС). Помимо решений МУС, по словам юристов, под ограничения попадёт и возможный трибунал по Украине.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им вменяют ответственность за вывоз украинских детей на неподконтрольные Киеву территории. Россия обвинения в депортации детей категорически отвергает.

12 декабря российский суд заочно приговорил прокурора и восемь судей МУС к срокам от трёх с половиной до 15 лет лишения свободы по обвинению в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконном возбуждении уголовного дела, незаконном заключении под стражу, а также подготовке к нападению на лиц, которые пользуются международной защитой.