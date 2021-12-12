Путин заявил, что в 1990-е "подрабатывал извозом"

Президент Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы подрабатывал частным извозом - то есть работал таксистом без лицензии. Об этом Путин сказал в интервью, которое вошло в фильм "Новейшая история". Его показывает в воскресенье телеканал "Россия 1", фрагменты фильма с участием Путина были опубликованы ранее.



"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", — сказал Путин.



В 2018 году действующий президент России говорил о том, что был готов в 1990-е годы работать таксистом. По его словам, такие мысли пришли к нему после того, как мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, начальником штаба которого он был, в 1996 году проиграл губернаторские выборы. При этом из слов Путина тогда следовало, что заниматься извозом ему не пришлось, поскольку его позвали на работу в Москву. В начале 2000-х годов Путин также говорил, что готов был уйти в таксисты в случае победы ГКЧП в августе 1991 года.

В новом фильме не уточняется, когда именно Путин, по его утверждению, подрабатывал извозом. С мая 1990 года Путин был советником председателя Ленсовета Анатолия Собчака, а после избрания его мэром стал работать на высоких должностях в администрации города. В июле 1996 года Собчак проиграл выборы, и Путин лишился должности, однако уже в августе того же года, согласно официальной биографии, переехал в Москву на высокую должность заместителя управляющего делами президента.

В фильме Путин крайне негативно отозвался о распаде Советского Союза и 1990-х годах. Распад СССР он назвал трагедией и "распадом исторической России", приведшим к утрате того, "что нарабатывалось в течение тысячи лет". В 90-е годы, по словам Путина, в России "по сути шла гражданская война", а в Европе якобы тогда не сомневались, что Россия распадётся.

Президент также развил свою высказанную на встрече с членами Совета по правам человека мысль о том, что советником при правительстве России в 1990-е работал некий сотрудник ЦРУ. По словам Путина, "представители американских спецслужб в 1990-е «лезли везде»", а на предприятиях ядерного комплекса присутствовали американские специалисты. Каких-либо конкретных имён он не назвал.