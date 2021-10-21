Путин заявил о стремлении исключить "Талибан" из списка террористов 

Россия будет стремиться к исключению движения "Талибан" из списка запрещённых террористических организаций, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". При этом президент подчеркнул, что в первую очередь это должен сделать Совет Безопасности ООН.

5 августа радикальное движение "Талибан", признанное во многих странах мира, включая Россию, террористическим, без боя захватило столицу Афганистана Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать крупной гуманитарной катастрофы. Афганистан фактически полностью оказался под контролем талибов.

Западные страны не признают власть радикального движения. Российские власти, не признавая её официально, регулярно проводят встречи с талибами, принимая их в Москве. Одна из таких встреч прошла накануне: делегацию "Талибана" принял министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил необходимость взаимодействия с новыми властями Афганистана вне зависимости от их статуса на международной арене.