Путинизм не прошёл? Соцсети о протестах в Тбилиси

В Грузии на этой неделе достигла пика борьба против закона об "иностранных агентах", во многом повторяющего российский.

Два вечера подряд большие митинги у парламента заканчивались столкновениями с полицией.

Егор Куроптев:

У российских активистов в Грузии уже появилась печальная шутка: «всего год спустя мы снова оказались в стране, где задерживают на митингах и признают иностранными агентами». Именно то, что мы, россияне, не смогли остановить все эти репрессивные законы, привело к еще большим трагедиям и для нас и для всего мира. Уверен, что свободолюбивые граждане Грузии, студенты, активисты смогут. Сегодня они все вместе снова выходят к парламенту, чтобы бороться за свои свободу и достоинство. Грузия сможет. Грузия не допустит. Держись, любимая Грузия.

Тамара Джапаридзе:

Когда грузины позволили сожрать Михаила Саакашвили, я писала, что они обменяли прекращение войны на марионеточное правительство. С Грузией получилось сделать то, что не получилось с Украиной. Посмотрим, сможет ли общество отстоять свою свободу в этот раз. Неужели ещё не до всех дошло?

Маша Макарова:

Путинизм — раковая опухоль на теле гражданского общества. И я очень надеюсь, что у грузин получится предотвратить распространение метостаз в их стране.

Александр Рыклин:

Держитесь, дорогие мои грузины. Стойкости вам и мужества. Всем сердцем с вами. Грузия будет свободной! Путинизм не пройдет!

Олег Лекманов:

Верю и надеюсь, что грузины не дадут своему марионеточному правительству превратить страну в филиал РФ.

Катерина Котрикадзе:

Грузинские власти убеждают людей в том, что бороться за Европу не нужно. Что борьба за Европу приведет в Грузию российские танки, принесет войну. Это идея о том, что сидеть нужно тихо и желательно в углу, не высовываться, не взаимодействовать с Западом, и тогда Путин якобы не нападет. Если этот нарратив не инспирирован Кремлем, то кем же?

Вчера вечером, и сегодня, и завтра грузины будут протестовать. А власти будут поливать их из водометов, обстреливать резиновыми пулями, жечь глаза перцовыми баллончиками. В "Мечте" называют это "насилием со стороны радикальной оппозиции", а свой законопроект - американским. Это настолько абсурдно, что даже бывшие сторонники Бидзины Иванишвили начинают возмущаться.

Будущее Грузии - в Европейском Союзе. Так думаю я, так думает подавляющее большинство граждан этой прекрасной страны.

Зоя Светова:

Какая же жесть сейчас происходит в Тбилиси! Полиция использует водометы против своего народа, людей , протестующих против принятия закона об иностранных агентах, аналога российского закона. Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси.

Как же мне жаль ту Грузию, тех ее людей, которых я успела полюбить за прошлый год. Но что случилось там со здравым смыслом?

Александр Невзоров:

Конечно, депортировать в россию всех депутатов грузинского парламента проголосовавших за «пятку москвы» на горле Грузии, не получится. Но шанс изменить ситуацию коренным образом все же есть. Если Грузию не покинет отвага и решимость, если будут соблюдены технологии «диалога с властью» ( покрышки и пр.) то параноидальный закон об «иноагентах» можно переформатировать в закон об «агентах путина».

Эту нечисть можно пометить множеством способов. Например, обязав носить кокошники в общественных местах.

Крайне озабочены и российские провластные комментаторы.

Ольга Андреева:

Ещё неделя протестов и Грузию разыграют по киевскому сценарию.

Протестуя против своего мудрого парламента, свободолюбивые грузины уже начали писать на стенах фак Раша.

Уши цру никто особенно и не прячет.

Юлия Витязева:

Наблюдая за всем этим шапито в Грузии, испытываю чувство определенного сострадания исключительно к силовикам, которых, в случае успеха майданутых, будут жечь, избивать, убивать и ставить на колени. Увы, при таких раскладах это неизбежно. Надеюсь, они это понимают. И будут действовать соотвественно.

А вообще, да, остаюсь при своем мнении о том, что лучшим финалом таких мероприятий должны быть танки. Но Грузия - не Китай, а почти Украина. Поэтому шоу будет продолжаться.

Владимир Аватков:

Происходящее в Грузии закономерно, потому что:

1) США продолжают стремиться к расширению хаоса и движению дуг нестабильности к российским границам,

2) США не могут допустить относительно нейтральных - малых государств (Грузия) и крупных игроков (Турция).

Есть у всего происходящего и внутренняя логика, связанная с низким уровнем жизни, революционным духом и разрывом между всеми течениями. Но она вторична.

Подрыв Постсоветского Востока и Юга готовят планомерно. Не получается в одной точке, хватаются за другую. Почва создана американцами везде.

Григорий Карасин:

Грузия вновь проходит сложный экзамен на политическую выдержку. Над стабильностью занесён меч прицельной пропаганды. Расчёт на то, что эмоции вновь повернут общество в ненависть и ярость. Это поле, на котором Запад чувствует себя уверенно.

При этом многие сулили грузинским протестам поражение.

Иван Преображенский:

Как и российские протесты 2012 года эти протесты в Грузии оторваны от основной массы населения. Тбилисский креативный класс - несколько тысяч и неагрессивен.

Если оппозиции завтра в пятницу не удастся подтянуть "широкие народные массы", а им чужда повестка протеста и тема иностранных агентов, то протест захлебнется и закон примут с минимальными символическими поправками, чтобы президентка Саломэ Зурабишвили сохранила лицо.

Другой вариант - расширение базы протеста и тогда законом все не ограничится. Могут и правительство снести. Но шансов на это минимум.

Николай Митрохин:

"Мечтатели" в Грузии засиделись при власти, нюх потеряли. Результат - закономерен.

P.s. С другой стороны на этом месте подобные бунты (без особых результатов) происходят по разным поводам раз в два года. И на этот раз на протест собралось не слишком много публики. Результат - тоже закономерен.



Анатолий Несмиян:

«Грузинская мечта» пока остается партией власти и держит, что называется, руку на пульсе. Тем не менее, как это было ранее (в том числе и в самой Грузии) все может измениться довольно быстро.

Пока рано говорить о том, что может произойти в результате смены власти. Скорее всего, и риторика, и политика станут гораздо более жесткими по отношению к России, так как «Мечта» - пожалуй, единственная сейчас в Грузии сила, придерживающаяся относительного нейтралитета к северному соседу. Ни дружескими, ни партнерскими отношения, конечно, не являются, но точно не враждебными.

Но именно это и может измениться, в случае, если ситуация развернется в сторону действительной смены власти. Но без внешней помощи это, скорее всего, невозможно, так как протест очевидно неорганизован, бесструктурен и сам по себе исчезнет достаточно быстро - повод все-таки не тот, по поводу которого кипит возмущенный разум.

Тем не менее, утром в четверг парламентское большинство сообщило об отзыве законопроекта.

У российских путинистов новые огорчения.

Модест Колеров:

Грузия прогнулась. Законопроект об иноагентах отозван.

Теперь её будут добивать. А потом оттуда откроют второй фронт против России.

Армен Гаспарян:

Госдеп победил нокаутом во втором раунде.

Дмитрий Аграновский:

Это потому что США хозяйничают в Грузии, как у себя дома. А мы 30 лет нашей Грузией не занимались, как и другими нашими территориями, всё хотели американцам понравиться. Получили строго обратный эффект.

У сочувствующих грузинскому гражданскому обществу - двойственное отношение к происходящему.

Алина Витухновская:

Вот как бывает, когда протест происходит мгновенно, в политически актуальный момент, а не по райкомовской разнарядке под руководством "оппозиционных" кураторов.

Борис Вишневский:

Власти пришлось отступить перед обществом.

Это выглядит политической фантастикой для нынешней России и кошмарным сном для президента Путина, который никогда не признает ошибок.

В России сегодня самые чудовищные законы принимаются без всякой оглядки на общественное мнение, а несогласие с политикой властей криминализовано.

Но рано или поздно, зависимость власти от граждан снова будет реальностью и для России.

Андрей Десницкий:

Прекрасный грузинский народ поздравляю с победой!

Напоминаю остальным, что сыграли свою роль:

- раскол элит (президент против парламента),

- опыт мирной смены власти на выборах,

- ясные евроожидания и серьёзное евродавление,

- национализм ("не хотим быть российской губернией").

В РФ ничего этого пока нет.

Юлия Пшеничная:

законопроект об иностранном влиянии отозван из парламента.

это, конечно, хорошо.

но, судя по заявлению, ничего хорошего.

задержанных, как я понимаю, не отпустят.

вообще у меня очень сильное дежавю. Москва 2012 года, Болотка, оккупай, цветочки полицейским, беготня по бульварам.

вы находитесь здесь.

Константин Калачёв:

Грузия второй год подряд на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике, показывает двузначный рост ВВП. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили говорил, что причиной такого экономического чуда стала "правильная позиция" страны.

То есть, Грузия, с одной стороны, не поддержала введение антироссийских санкций, а с другой - обещает не способствовать обходу санкций тех стран, которые их ввели.

Плюс вклад в экономику и финансы российских мигрантов.

Люди привезли деньги, люди открывают новые бизнесы.

В общем, с экономикой вроде всё относительно неплохо, но не всё хорошо с евроинтеграцией. Большая часть грузин за европейский путь развития.

И тех, кто за «Грузинскую мечту», и тех, кто за оппозицию.

И тут вдруг этот законопроект об «иноагентах».

Для протеста нужны триггеры и лидеры. Триггер появился.

Лидеры есть, хотя тут не все однозначно.

Оппозиция в Грузии никак не перережет пуповину, связывающую её в глазах большинства с Саакашвили.

А к Саакашвили большинство настроено негативно. Если быть точным, негатив вызывает поздний Саакашвили.

Война 2008-го это очень глубокая травма.

И есть еще парламентские выборы 2024 года.

Под них законопроект и предлагался.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты парламента Грузии, представляющие общественное движение «Сила народа».

В августе 2022 года группа депутатов парламента из правящей партии «Грузинская мечта» покинули партию и основали общественное движение «Сила народа». Среди них – Михаил Кавелашвили, Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Гурам Мачарашвили.

В качестве причины для выхода из партии и создания собственного движения депутаты называли недовольство процессом евроинтеграции Грузии.

Похоже на игру теневого правителя Грузии Иванишвили в две руки. Созданная им «Грузинская мечта» за евроинтеграцию.

«Сила народа» критикует прозападный дискурс.

Напоминает отношения ЕР и ЛДПР.

Правда ЛДПР как старейшая партия РФ возникла самостоятельно. Напоминает в том смысле, что партии разные, а дело делают одно.

Одни старший партнер и системообразующая партия.

Другие, заявляя о субъектности, по сути младший партнер в общем деле.

Поэтому заявляют и делают то, что не могли или не хотели первые.

Пальцы разные, а рука одна.

Проверили реакцию общества на законопроект от иноагентах.

Взвесили за и против, будущие «прибыли» и текущие

потери, отступили.

Население продолжат пугать тем, что оппозиция выступает за украинизацию Грузии и войну с Россией.

Выборы 2024-го в Грузии будут интересными и драматичными.

Борьба за умы и сердца в самом разгаре.

Запасемся попкорном.