Путинизм не прошёл? Соцсети о протестах в Тбилиси

В Грузии на этой неделе достигла пика борьба против закона об "иностранных агентах", во многом повторяющего российский.
Два вечера подряд большие митинги у парламента заканчивались столкновениями с полицией.
У российских активистов в Грузии уже появилась печальная шутка: «всего год спустя мы снова оказались в стране, где задерживают на митингах и признают иностранными агентами». Именно то, что мы, россияне, не смогли остановить все эти репрессивные законы, привело к еще большим трагедиям и для нас и для всего мира. Уверен, что свободолюбивые граждане Грузии, студенты, активисты смогут. Сегодня они все вместе снова выходят к парламенту, чтобы бороться за свои свободу и достоинство. Грузия сможет. Грузия не допустит. Держись, любимая Грузия.
Когда грузины позволили сожрать Михаила Саакашвили, я писала, что они обменяли прекращение войны на марионеточное правительство. С Грузией получилось сделать то, что не получилось с Украиной. Посмотрим, сможет ли общество отстоять свою свободу в этот раз. Неужели ещё не до всех дошло?
Путинизм — раковая опухоль на теле гражданского общества. И я очень надеюсь, что у грузин получится предотвратить распространение метостаз в их стране.
Держитесь, дорогие мои грузины. Стойкости вам и мужества. Всем сердцем с вами. Грузия будет свободной! Путинизм не пройдет!
Верю и надеюсь, что грузины не дадут своему марионеточному правительству превратить страну в филиал РФ.
Грузинские власти убеждают людей в том, что бороться за Европу не нужно. Что борьба за Европу приведет в Грузию российские танки, принесет войну. Это идея о том, что сидеть нужно тихо и желательно в углу, не высовываться, не взаимодействовать с Западом, и тогда Путин якобы не нападет. Если этот нарратив не инспирирован Кремлем, то кем же?
Вчера вечером, и сегодня, и завтра грузины будут протестовать. А власти будут поливать их из водометов, обстреливать резиновыми пулями, жечь глаза перцовыми баллончиками. В "Мечте" называют это "насилием со стороны радикальной оппозиции", а свой законопроект - американским. Это настолько абсурдно, что даже бывшие сторонники Бидзины Иванишвили начинают возмущаться.
Будущее Грузии - в Европейском Союзе. Так думаю я, так думает подавляющее большинство граждан этой прекрасной страны.
Какая же жесть сейчас происходит в Тбилиси! Полиция использует водометы против своего народа, людей , протестующих против принятия закона об иностранных агентах, аналога российского закона. Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси.
Как же мне жаль ту Грузию, тех ее людей, которых я успела полюбить за прошлый год. Но что случилось там со здравым смыслом?
Конечно, депортировать в россию всех депутатов грузинского парламента проголосовавших за «пятку москвы» на горле Грузии, не получится. Но шанс изменить ситуацию коренным образом все же есть. Если Грузию не покинет отвага и решимость, если будут соблюдены технологии «диалога с властью» ( покрышки и пр.) то параноидальный закон об «иноагентах» можно переформатировать в закон об «агентах путина».
Эту нечисть можно пометить множеством способов. Например, обязав носить кокошники в общественных местах.
Крайне озабочены и российские провластные комментаторы.
Ещё неделя протестов и Грузию разыграют по киевскому сценарию.
Протестуя против своего мудрого парламента, свободолюбивые грузины уже начали писать на стенах фак Раша.
Уши цру никто особенно и не прячет.
Наблюдая за всем этим шапито в Грузии, испытываю чувство определенного сострадания исключительно к силовикам, которых, в случае успеха майданутых, будут жечь, избивать, убивать и ставить на колени. Увы, при таких раскладах это неизбежно. Надеюсь, они это понимают. И будут действовать соотвественно.
А вообще, да, остаюсь при своем мнении о том, что лучшим финалом таких мероприятий должны быть танки. Но Грузия - не Китай, а почти Украина. Поэтому шоу будет продолжаться.
Происходящее в Грузии закономерно, потому что:
1) США продолжают стремиться к расширению хаоса и движению дуг нестабильности к российским границам,
2) США не могут допустить относительно нейтральных - малых государств (Грузия) и крупных игроков (Турция).
Есть у всего происходящего и внутренняя логика, связанная с низким уровнем жизни, революционным духом и разрывом между всеми течениями. Но она вторична.
Подрыв Постсоветского Востока и Юга готовят планомерно. Не получается в одной точке, хватаются за другую. Почва создана американцами везде.
Грузия вновь проходит сложный экзамен на политическую выдержку. Над стабильностью занесён меч прицельной пропаганды. Расчёт на то, что эмоции вновь повернут общество в ненависть и ярость. Это поле, на котором Запад чувствует себя уверенно.
При этом многие сулили грузинским протестам поражение.
Как и российские протесты 2012 года эти протесты в Грузии оторваны от основной массы населения. Тбилисский креативный класс - несколько тысяч и неагрессивен.
Если оппозиции завтра в пятницу не удастся подтянуть "широкие народные массы", а им чужда повестка протеста и тема иностранных агентов, то протест захлебнется и закон примут с минимальными символическими поправками, чтобы президентка Саломэ Зурабишвили сохранила лицо.
Другой вариант - расширение базы протеста и тогда законом все не ограничится. Могут и правительство снести. Но шансов на это минимум.
"Мечтатели" в Грузии засиделись при власти, нюх потеряли. Результат - закономерен.
P.s. С другой стороны на этом месте подобные бунты (без особых результатов) происходят по разным поводам раз в два года. И на этот раз на протест собралось не слишком много публики. Результат - тоже закономерен.
«Грузинская мечта» пока остается партией власти и держит, что называется, руку на пульсе. Тем не менее, как это было ранее (в том числе и в самой Грузии) все может измениться довольно быстро.
Пока рано говорить о том, что может произойти в результате смены власти. Скорее всего, и риторика, и политика станут гораздо более жесткими по отношению к России, так как «Мечта» - пожалуй, единственная сейчас в Грузии сила, придерживающаяся относительного нейтралитета к северному соседу. Ни дружескими, ни партнерскими отношения, конечно, не являются, но точно не враждебными.
Но именно это и может измениться, в случае, если ситуация развернется в сторону действительной смены власти. Но без внешней помощи это, скорее всего, невозможно, так как протест очевидно неорганизован, бесструктурен и сам по себе исчезнет достаточно быстро - повод все-таки не тот, по поводу которого кипит возмущенный разум.
Тем не менее, утром в четверг парламентское большинство сообщило об отзыве законопроекта.
У российских путинистов новые огорчения.
Грузия прогнулась. Законопроект об иноагентах отозван.
Теперь её будут добивать. А потом оттуда откроют второй фронт против России.
Госдеп победил нокаутом во втором раунде.
Это потому что США хозяйничают в Грузии, как у себя дома. А мы 30 лет нашей Грузией не занимались, как и другими нашими территориями, всё хотели американцам понравиться. Получили строго обратный эффект.
У сочувствующих грузинскому гражданскому обществу - двойственное отношение к происходящему.
Вот как бывает, когда протест происходит мгновенно, в политически актуальный момент, а не по райкомовской разнарядке под руководством "оппозиционных" кураторов.
Власти пришлось отступить перед обществом.
Это выглядит политической фантастикой для нынешней России и кошмарным сном для президента Путина, который никогда не признает ошибок.
В России сегодня самые чудовищные законы принимаются без всякой оглядки на общественное мнение, а несогласие с политикой властей криминализовано.
Но рано или поздно, зависимость власти от граждан снова будет реальностью и для России.
Прекрасный грузинский народ поздравляю с победой!
Напоминаю остальным, что сыграли свою роль:
- раскол элит (президент против парламента),
- опыт мирной смены власти на выборах,
- ясные евроожидания и серьёзное евродавление,
- национализм ("не хотим быть российской губернией").
В РФ ничего этого пока нет.
законопроект об иностранном влиянии отозван из парламента.
это, конечно, хорошо.
но, судя по заявлению, ничего хорошего.
задержанных, как я понимаю, не отпустят.
вообще у меня очень сильное дежавю. Москва 2012 года, Болотка, оккупай, цветочки полицейским, беготня по бульварам.
вы находитесь здесь.
Грузия второй год подряд на фоне ухудшения ситуации в мировой экономике, показывает двузначный рост ВВП. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили говорил, что причиной такого экономического чуда стала "правильная позиция" страны.
То есть, Грузия, с одной стороны, не поддержала введение антироссийских санкций, а с другой - обещает не способствовать обходу санкций тех стран, которые их ввели.
Плюс вклад в экономику и финансы российских мигрантов.
Люди привезли деньги, люди открывают новые бизнесы.
В общем, с экономикой вроде всё относительно неплохо, но не всё хорошо с евроинтеграцией. Большая часть грузин за европейский путь развития.
И тех, кто за «Грузинскую мечту», и тех, кто за оппозицию.
И тут вдруг этот законопроект об «иноагентах».
Для протеста нужны триггеры и лидеры. Триггер появился.
Лидеры есть, хотя тут не все однозначно.
Оппозиция в Грузии никак не перережет пуповину, связывающую её в глазах большинства с Саакашвили.
А к Саакашвили большинство настроено негативно. Если быть точным, негатив вызывает поздний Саакашвили.
Война 2008-го это очень глубокая травма.
И есть еще парламентские выборы 2024 года.
Под них законопроект и предлагался.
Инициаторами законопроекта выступили депутаты парламента Грузии, представляющие общественное движение «Сила народа».
В августе 2022 года группа депутатов парламента из правящей партии «Грузинская мечта» покинули партию и основали общественное движение «Сила народа». Среди них – Михаил Кавелашвили, Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Гурам Мачарашвили.
В качестве причины для выхода из партии и создания собственного движения депутаты называли недовольство процессом евроинтеграции Грузии.
Похоже на игру теневого правителя Грузии Иванишвили в две руки. Созданная им «Грузинская мечта» за евроинтеграцию.
«Сила народа» критикует прозападный дискурс.
Напоминает отношения ЕР и ЛДПР.
Правда ЛДПР как старейшая партия РФ возникла самостоятельно. Напоминает в том смысле, что партии разные, а дело делают одно.
Одни старший партнер и системообразующая партия.
Другие, заявляя о субъектности, по сути младший партнер в общем деле.
Поэтому заявляют и делают то, что не могли или не хотели первые.
Пальцы разные, а рука одна.
Проверили реакцию общества на законопроект от иноагентах.
Взвесили за и против, будущие «прибыли» и текущие
потери, отступили.
Население продолжат пугать тем, что оппозиция выступает за украинизацию Грузии и войну с Россией.
Выборы 2024-го в Грузии будут интересными и драматичными.
Борьба за умы и сердца в самом разгаре.
Запасемся попкорном.
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