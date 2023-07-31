Путинская формула успеха. Петрийчук и Беркович оставили в СИЗО

Атаке беспилотников подвергся комплекс "Москва-сити";

Могут ли наемники из ЧВК "Вагнер" дестабилизировать обстановку в Сувалкском коридоре, отделяющем Калининградскую область России от территории Беларуси;

Отклонена апелляция на продление срока содержания под стражей Евгении Беркович и Светланы Петрийчук;

В Грузии продолжаются акции протеста против захода в порт Батуми круизных лайнеров с российскими туристами на борту;

Пять лет назад в Центральноафриканской республике были убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!