"Путину нечего дать силовикам, чтобы они остались лояльными" | Грани времени с Мумином Шакировым

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Киев не взят - выставка разбитых российских военных трофеев на Крещатике, Харьков под обстрелами, но держится, оккупированный Херсон отрезан от основной группы армии Шойгу и под угрозой «котла», Донбасс не сдается, обороняясь по всей линии фронта. ВСУ продолжает наносить точечные удары по военным складам противника, но контрнаступления украинской армии пока не предвидится.

Итоги первых трех месяцев войны, которые стали предтечей последних успешных бомбовых ударов ВСУ по всему фронту и тылу российской армии подводят главный редактор сайта Agentura.ru - Андрей Солдатов, руководитель издания Bellingcat Христо Грозев, военный эксперт Олег Жданов и политолог Аббас Галлямов.