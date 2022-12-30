ПВО Украины отразили ночную атаку российских беспилотников

В ночь на 30 декабря несколько областей Украины подверглись атакам российских ударных беспилотников. В Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Черкасской областях была объявлена воздушная тревога.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, силы ПВО отбили ночную атаку дронов, целью которых были объекты украинской инфраструктуры. "Предварительно, попаданий нет", - написал Кулеба в телеграме.

Воздушное командование "Восток" также сообщило, что ночью ВСУ сбили десять российских ударных беспилотников в Днепропетровской и Запорожской областях.

Накануне в ходе очередного массированного удара по Украине российские военные запустили около 70 ракет, из которых украинская ПВО уничтожила 54. Россия применила крылатые ракеты воздушного и морского базирования, зенитные управляемые ракеты, комплексы С-300 и С-400, заявили в украинском Генштабе.

В результате массированного обстрела в ряде областей повреждены объекты генерации и электросети, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Сложной он назвал ситуацию в Одесском и Киевском регионах.