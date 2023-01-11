Пятерых крымских татар приговорили к длительным срокам заключения 

В Ростове-на-Дону военный суд признал пятерых крымских татар виновными в организации террористической ячейки и подготовке к насильственному захвату власти, назначив всем обвиняемым одинаковые наказания - по 13 лет лишения свободы. Алим Каримов, Сейран Муртазе, Эрфан Османов, Джемиль Гафаров и Сервет Газиев, как и многие другие крымские татары, проходили по делу религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Обвиняемых задержали в марте 2019-го года в пригороде Симферополя. У них дома были произведены обыски, во время которых полицейские не нашли ни оружия, ни взрывчатки. Позже стало известно, что в основе уголовного дела лежат показания некоего "секретного свидетеля" и аудиозаписи, на которых подсудимые дискутируют на религиозные и политические темы.

Уже в СИЗО один из обвиняемых, 62-летний Сервет Газиев, перенёс инсульт, другой, 60-летний Джемиль Гафаров, получил вторую группу инвалидности, однако ни на меру пресечения для них, ни на итоговый приговор, это не повлияло.