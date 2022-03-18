Ещё пять крымских татар приговорили в РФ к длительным срокам заключения

В Ростове-на-Дону суд назначил длительные сроки заключения, до 15 лет лишения свободы, пятерым крымским татарам, признав их виновными в участии в деятельности религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической, и подготовке к насильственному захвату власти.

Акима Бекирова, Сайтвели Сейтабдиева, Рустема Сейтхахилова, Эскендера Сулейманова и Асана Яникова задержали в аннексированном Крыму в марте 2019 года. В тот день ФСБ задержала ещё восемнадцать крымских татар. После обысков всех их отправили в СИЗО.

"Хизб ут-Тахрир" – международное движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира, но с 2003 года запрещено в России, где признано террористической организацией.

После аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали массово преследовать на полуострове якобы последователей движения, в основном – крымских татар. Уголовные дела против них по статьям о терроризме зачастую заводят только на основании найденной при обысках религиозной литературы. На данный момент под арестом и в длительном заключении находятся свыше ста человек. Большинство из них признаны международными правозащитными организациями политическими заключёнными. Сами крымские татары считают, что их преследуют исключительно за несогласие с аннексией полуострова.