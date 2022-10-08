Пятиклассницу забрали в полицию из-за "Разговоров о важном" и аватарки

В Москве 10-летнюю ученицу пятого класса забрали в отдел полиции прямо из школы. Поводом для этого, как сообщает проект ОВД-Инфо со ссылкой на мать школьницы и документы, стало обращение директора "Школы в Некрасовке", в котором она просила полицию "повлиять на воспитательную позицию" матери, чтобы та не воздействовала на дочь "убеждённостью собственных политических взглядов". Утверждается, в частности, что одним из поводов для обращения стал пропуск девочкой классных часов "Разговоры о важном" и её аватарка в соцсетях в жёлто-синих цветах - цветах флага Украины.

Как утверждается, мать пятиклассницы в конце сентября вызвали в школу в связи с пропусками девочкой "Разговоров о важном" - классных часов, на которых со школьниками обсуждают актуальные события, включая войну в Украине. Также директор и учителя спрашивали об аватарке девочки в чате с одноклассниками. Матери также сообщили, что поступила жалоба от родителя одноклассника дочери— якобы ребёнок опубликовал в чате опрос про мир и войну.

29 сентября, как утверждается, директор написала обращение в начальнику ОМВД по району Некрасовка, в котором просила "обследовать жилищно-бытовые условия семьи и установить причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции". 5 октября в школу за девочкой приехала полиция, сотрудники доставили её в отдел отдельно от матери. Как утверждается, в течение трёх часов там у мамы с дочерью брали объяснения, в том числе по поводу аватарки. Полицейские также пришли к семье домой. Инспектор по делам несовершеннолетних, как сообщается, сообщила матери, что их вызовут на комиссию для постановки на профилактический учёт.

ОВД-Инфо публикует протокол доставления несовершеннолетнего в отдел полиции, из которого следует, что девочку доставили в полицию из-за административного правонарушения - так называемой дискредитации армии. Кто совершил правонарушение, из протокола неясно, 10-летних детей к административной ответственности по закону привлечь нельзя.

Комментариев школы и полиции в сообщении ОВД-Инфо не приводится.

С 1 сентября в российских школах ввели еженедельные внеурочные занятия "Разговоры о важном". Их целью называется необходимость прививать школьникам патриотизм и любовь к родине. В методичках к классным часам первоначально содержались и примеры, связанные с войной в Украине.