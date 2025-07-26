Шесть человек убиты в результате нападения на здание суда в Иране

Пять человек погибли в столице иранской провинции Систан и Белуджистан городе Захедан в результате нападения на здание суда, которое власти квалифицировали как террористическое.

Ранены 13 человек. По данным государственных СМИ Ирана, трое нападавших были убиты ответным огнём.

Как сообщает Reuters, ответственность за нападение взяла на себя суннитская группировка Джаиш аль-Адль ("Армия справедливости"), опубликовавшая соответствующее заявление в своём Telegram-канале. По данным правозащитной организации HAALVSH, ссылающейся на очевидцев, боевики группировки ворвались в кабинеты судей, в результате чего были убиты или ранены сотрудники судебных органов и силовых структур. Среди погибших оказались мать и ребёнок, ставшие жертвами взрыва ручной гранаты.

Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана вблизи границ с Пакистаном и Афганистаном, населена преимущественно суннитами-белуджами, которые на протяжении многих лет жалуются на экономическую дискриминацию и политическую изоляцию.

Регион часто становится местом столкновений между силами безопасности Ирана и вооружёнными группировками, включая суннитских боевиков и сепаратистов, выступающих за расширение прав и автономию. Иранские власти обвиняют некоторые из этих групп в связях с иностранными государствами, а также в участии в трансграничной контрабанде и мятежах.