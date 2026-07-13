Пять моряков погибли в результате удара по судну в Одесской области

Российская армия днём 13 июля обстреляла портовую инфраструктуру в Черноморске Одесской области, заявил глава областной администрации Олег Кипер.

"Произошёл пожар на пришвартованном коммерческом судне под флагом Республики Того, перевозившем минеральные удобрения", – сообщил он.



В результате пожара погибли пять членов экипажа, еще десять человек ранены, добавил Кипер.

Ранее сообщалось о трёх погибших. Впоследствии были найдены тела ещё двух человек. О гражданстве погибших не сообщается.

Также под удар попал экспортный терминал "Kernel", из-за чего он был вынужден приостановить работу.

В компании сообщили, что в результате ударов было повреждено перегрузочное оборудование, силосы и резервуары для масла. Около 45 тысяч тонн пшеницы и девять тысяч тонн подсолнечного масла остаются заблокированными, поврежденными или утерянными.



Утром в понедельник российские военные атаковали транспортную инфраструктуру в Одесской области. В результате обстрела на территории одного из автопарков загорелось 6 автобусов. Еще 11 автобусов и 6 автомобилей получили повреждения. Четыре человека пострадали.