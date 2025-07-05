Более пятнадцати российских регионов атакованы беспилотниками

В ночь на 5 июля власти ряда российских регионов сообщили о массированных атаках беспилотников.

Минобороны России заявило, что в ночь на 5 июля было сбито 94 украинских беспилотника над территориями Воронежской, Брянской, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Курской, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Рязанской, Московской, Пензенской и Тульской областей, а также подтвердило атаку дронов на Чувашию.

Утром в субботу министерство обороны России сообщило также об отражении атаки двух беспилотников "летевших на Москву".

Украинские силы нанесли удар по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России, сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины. По его данным, на этом аэродроме базируются российские истребители Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

"Уничтожены склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолёт, а также, предположительно, другие воздушные цели. Результаты удара уточняются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция была проведена 5 июля подразделениями Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими компонентами Сил обороны — в рамках усилий по снижению способности противника наносить авиационные удары.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о якобы более чем 25 сбитых беспилотниках.

В Саратовской области дроны атаковали Энгельс, где расположен аэродром стратегической авиации. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в Telegram о повреждении жилых домов в Саратове и Энгельсе. По его словам, пострадавших нет.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил об атаке двух дронов, один из которых "упал на крышу" АО "ВНИИР" (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения). Он добавил, что производство на предприятии было приостановлено ещё в июне — после предыдущей атаки БПЛА.