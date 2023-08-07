Пыль, палатки и нехватка воды: полгода после землетрясения в Турции

Спустя полгода после землетрясения жители пострадавших районов Турции живут в палатках, стоят в очередях за водой и дышат пылью от обломков зданий. Власти обещают решить проблемы, но не скоро.

В результате землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии 6 февраля 2023 года, только в Турции погибли более 60 тысяч человек, 125 тысяч получили различные травмы. Одной из самых пострадавших турецких провинций стал Хатай, в котором без крова остались около 600 тысяч человек.

Те, кто не переехал, сейчас живут в палатках или в металлических контейнерах при жаре в 40°C, страдая от нашествия мух, змей и других диких животных, а также от болезней, вызванных нехваткой чистой воды. По данным медицинской ассоциации Антакьи – административной столицы Хатая – доступ к питьевой воде имеют только 10% жителей. Остальные вынуждены либо покупать бутилированную воду в супермаркетах, либо стоять в очередях за той, что привозят гуманитарные организации.

Власти Хатая говорят, что государство предоставит пострадавшим 255 тысяч квартир, первые из которых будут сданы к декабрю. Согласно правительственной программе, 40% стоимости новой квартиры должен заплатить собственник – взятый на это кредит нужно погасить в течение 20 лет.

По данным властей Турции, были разрушены не менее 200 тысяч зданий. По оценкам ООН, в результате землетрясений образовалось до 210 миллионов тонн обломков. Завалы обещают расчистить только к зиме. При этом неизвестно будущее ещё 15 тысяч зданий, получивших "умеренный ущерб".

"В завалах есть всё, что только можно себе представить: нефть, медицинские отходы, куски тел, мёртвые домашние животные", – говорит юрист Эчевит Алкан.

Он вместе с коллегами из альянса адвокатов Хатая, инженерами-экологами и Турецкой медицинской ассоциацией подал иск против властей провинции, требуя прекратить сваливать обломки в жилых районах, водно-болотных угодьях и оливковых рощах. В иске отмечается, что свалки среди прочего содержат асбест и тяжёлые металлы, которые повышают риск заболевания раком.

Помимо этого, во время разбора завалов поднимается каменная пыль. Компании, занимающиеся разбором завалов, обязаны распылять воду, чтобы остановить её распространение. Однако практически везде это требование не выполняется.

Турецкая медицинская ассоциация советует живущим рядом со свалками носить маски, предупреждая о вреде здоровью людей и животных, а также об ущербе окружающей среде. Врачи и ветеринары Хатая сообщают, что уже лечат жителей от глазных и респираторных заболеваний, вызванных свалками.

Местный ветеринар Панос Арда Чапар опасается, что отходы со свалок попадут в море. "Если они убьют водоросли, жизнь на побережье прекратится. Морские черепахи не вернутся, поскольку они питаются водорослями, а рыба уйдёт в глубокие воды", – говорит он.