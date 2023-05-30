"Пытка не для меня, а для моих детей". Евгения Беркович о своем аресте

Киев за сутки три раза подвергся ударам ракет и беспилотников, несколько десятков дронов атаковали сегодня утром Москву и Подмосковье;

Отклонена апелляция Евгении Беркович и Светланы Петрийчук на их арест по делу об оправдании терроризма;

Белый дом и Конгресс достигли соглашения о повышении потолка государственного долга, которое позволит избежать дефолта США;

В Испании назначены досрочные парламентские выборы.

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