Пытки перед расстрелом. Террор НКВД во Львове в июне 41-го   

В конце июня 1941 года, на следующий день после нападения нацистской Германии на СССР, сотрудники НКВД начали массовые убийства заключенных в западных областях Украины. После отступления советских войск с этих территорий люди увидели в тюремных дворах горы трупов. Самой большой была львовская тюрьма на улице Лонцкого. Это помещение использовалось в качестве тюрьмы польским, советским и нацистским режимами начиная с 1918 года. Здесь содержали и казнили украинцев, поляков и евреев. Неофициально это место называли тюрьмой для политзаключенных, пишет украинская служба Радио Свобода. Советский террор В сентябре 1939 года в западные регионы Украины пришла советская власть. Эти территории были оккупированы СССР по тайному протоколу пакта Молотова-Риббентропа, подписанному с нацистской Германией. Сразу после этого здесь начались массовые репрессии. Приговоры выносили так называемые советские "суды для врагов народа" – "тройки". Тюрем в области было четыре. Три во Львове, еще одна – в Золочеве. Самая большая из них – львовская тюрьма на улице Лонцкого. В этом же помещении находилось и управление НКВД во Львовской области. По информации мемориального музея "Тюрьма на Лонцкого", по состоянию на 22 июня 1941 года в тюрьмах Львовской области удерживалось 5 тысяч 424 заключенных. Преимущественно это были украинцы, обвиняемые в участии или сотрудничестве с украинским подпольем.

Массовые расстрелы 23 июня 1941 года, на следующий день после нападения нацистской Германии на Советский Союз, вышел приказ № 2445/М наркома государственной безопасности Всеволода Меркулова о срочном учете всех заключенных, а также разделении их на тех, кого отправят в ГУЛАГ, и тех, кого срочно следует расстрелять.

Расстрелы в тюрьме на Лонцкого начались уже в ночь на 23 июня. Их осуществляли тюремная администрация и 223 полк конвойных войск НКВД. Сложно воспроизвести хронологию тех событий в деталях, поскольку немногие спаслись, говорит научная сотрудница музея Олеся Исаюк. К тому же, продолжает она, об этих расстрелах люди старались не говорить, поскольку боялись. Историки собирали свидетельства в разное время, от разных людей, изучали архивные документы. "На первом этапе советские органы расстреливали в подвале, – говорит Олеся Исаюк. – Ходили от камеры к камере со списком и уводили в подвал. Но чем дальше, тем расстрелы становились менее выборочными. В последние сутки, а это 28-29 июня, просто бросали гранаты в камеры или пускали автоматную очередь. Шансы спастись были минимальны".

"26 июня на тюрьму напала боивка (вооруженная группа – НВ.) ОУН. Это была часть тех, кто 22-23 июня начал восстание по всему региону. Они навели переполох, еще и начались регулярные бомбардировки, – продолжает Олеся Исаюк. – Из тюрьмы на Лонцкого сбежала первая группа заключенных польских офицеров, которые еще позаботились о том, чтобы разбить дверь соседней камеры. Там сидели украинские политзаключенные-женщины. Среди них была игуменья Олена Витер. Она об этом и написала в воспоминаниях. Расстрелянных заключенных хоронили в тюремном дворе. Во Львове были введены жесткие меры, начиная от запрета открывать окна. Одновременно нельзя было закрывать окна шторами. Начались и уличные аресты. Людей приводили на Лонцкого, и без уточнений, кого привели, просто расстреливали и закапывали. Среди расстрелянных были и несколько немецких летчиков, бомбивших Львов".

Люди, жившие в домах напротив тюрьмы, потом рассказывали, что сутками слышали глухие выстрелы и человеческие крики. Из воспоминаний и документов известно, что стреляли в затылок и рот, закалывали штыками, душили шнурками, отрезали пальцы.

Монахиня Олена Витер выжила и свидетельствовала о пытках в тюрьме на Лонцкого, куда ее привезли 1 июня 1940 года, обвинив в сотрудничестве с украинским подпольем. "Один сотрудник НКВД схватил меня за руки, второй – за волосы, третий – за нос и влили мне в рот мочи. "Это твое святое причастие", – сказали. Утром отвезли меня в тюрьму. Допросы проходили каждую вторую или третью ночь. Во время каждого меня пытали. Били то резиновой, то железной палками, выдергивали волосы, выкручивали руки. Со дня ареста меня допрашивали 47 раз. Однажды везли меня из тюрьмы на допрос и спрашивали, хочу ли я самостоятельной Украины. Сказала, что да. Тогда бросили в погреб, где меня окружили крысы. Потом снова взяли в комнату к следователю, сбросили с меня рубашку и проволокой пустили электрический ток по телу", – вспоминала она. Для Олены Витер тоже был вынесен смертный приговор в конце июня 1941 года. Но она выжила благодаря тому, что заключенные польские офицеры смогли сбежать и открыли дверь и ее камеры. Трупы не успевали вывозить Сначала тела с территории тюрьмы вывозили грузовиками и закапывали в разных местах, после распада СССР поисковые группы находили братские могилы во Львове и области. Однако в последние дни июня 1941-го убитых бросали в ямы во дворах тюрем или оставляли в подвалах. Это подтвердили многочисленные раскопки не только в тюрьмах Львова. В большом внешнем дворе тюрьмы на Лонцкого были похоронены около 700 человек, отмечают историки. Трупы забрасывали известью, чтобы быстрее проходил процесс разложения.

В материалах украинского архива Центра исследований освободительного движения отмечается, что 24 июня 1941 года в тюрьмах Львова и Золочева сотрудники НКВД расстреляли 2 тысячи 72 человека. 26 июня утвердили новые расстрельные списки – еще более двух тысяч человек казнили на протяжении двух дней. Кроме этого, в течение 22-28 июня, когда продолжались массовые расстрелы, были арестованы еще около полутысячи человек. Во дворе тюрьмы на Лонцкого, по данным музея, тогда убили около 1 тысячи 700 человек. Большинство из казненных были украинцами, но также были поляки, евреи и немцы. Во времена нацисткой оккупации тюрьма на Лонцкого использовалась как следственный изолятор гестапо. Тогда внутренний двор выложили надгробиями из старого еврейского кладбища.

27 июля 1944 года советские войска во второй раз вошли во Львов. Это место опять стало следственным отделом НКВД, а потом – КГБ.