Рабочая партия Курдистана объявила о выводе войск из Турции

Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической в Турции, США и ЕС, объявила о выводе войск из Турецкой Республики в рамках разоружения, сообщает Reuters.

РПК сообщила, что приняла решение вывести все свои силы, чтобы заложить основы "свободной, демократической и братской жизни". В заявлении партии также говорится, что Анкара должна принять соответствующий законы об интеграции курдов.

В мае РПК заявила о самороспуске после призыва её лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненный срок, прекратить вооружённую борьбу против турецкого государства и сложить оружие. Летом курды в Турции, Ираке и Сирии начали разоружаться.

Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции заявил, что решение РПК о выводе войск стало достижением цели Анкары.

РПК обосновалась на севере Ирака после того, как в последние годы её вытеснили за пределы юго-восточной границы Турции. Турецкие военные регулярно наносят удары по курдским базам в этом регионе и создали там несколько военных форпостов. Анкара утверждает, что защищает права курдов, но не допустит сепаратизма.

В 1974 году Абдулла Оджалан организовал левое движение, которое в 1978-м оформилось как Рабочая партия Курдистана. В 1979 году Оджалан перебрался в Сирию, где при поддержке режима Хафеза Асада и советских спецслужб формировал вооружённые отряды. С 1984 года партия вела вооружённую борьбу против Турции, придерживаясь идей марксизма-ленинизма.

В 1999 году, после давления Анкары на Дамаск, Оджалан покинул Сирию. Он был похищен в Кении при содействии американских и израильских спецслужб и передан Турции. Осуждён на смертную казнь, позднее заменённую пожизненным заключением. С тех пор содержится на острове Имралы в Мраморном море.

Изначально РПК выступала за создание независимого Курдистана, но позднее её требования смягчились и касались расширения прав курдов и их автономии на юго-востоке Турции.

Попытки примирения между Турцией и РПК предпринимались неоднократно. Последнее перемирие действовало с 2013 по 2015 год и было сорвано после того, как связанные с РПК формирования сирийских курдов усилили контроль на северо-востоке Сирии.