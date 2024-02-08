"Работа в очистке". Соцсети о цензуре в философском журнале "Логос"

Новости философии в России: журнал "Логос" удалил из оглавлений в архиве статьи авторов, которых посчитали потенциально опасными (среди них – люди, признанные иностранными агентами или просто работающие за границей).

Сергей Медведев:

Вот и журнал Логос с Валерой Анашвили, бывшие когда-то добрыми друзьями моей "Археологии", встали на скользкую тропку гляйхшальтунга, удаляя из оглавлений прошлых лет и из поиска статьи неблагонадежных авторов, даже и не иноагентов (Ильи Будрайтскиса, Оксаны Тимофеевой, Григория Юдина, Николая Плотникова, Артемия Магуна, Михаила Маяцкого, Александра Бикбова и других). Все, конечно, ради "спасения институции". Забавно, что когда-то на его страницах шла оживленная дискуссия о Хайдеггере и Шмитте, этике коллаборации, и вот теперь, как говорится, на своей шкуре... Хотя теперь они часть издательского дома ВШЭ, так что тут можно тушить свет и заканчивать дискуссию. Интересно, останется ли в России хоть одна институция или репутация, не замазанная говном?

Илья Будрайтскис:

"Философ" Анашвили и вся его редколлегия совсем на дне уже, дальше только доносы писать.

Михаил Маяцкий:

Тут Илья Будрайтскис глянул на сайт журнала "Логос" и не нашел там ни себя, ни других отщепенцев. Я тоже посмотрел. Дааа, милота. Сик трáнзит, как говорится.

Я, конечно, неудобный философ, но ведь Олег Матвейчев скоро станет куда более неудобным. Опять придется переписывать? Или он занесен на вечные скрижали?

Андрей Олейников:

Мог бы я поверить, что имена авторов "Логоса", который я готовил в 2021 году, будут подвергать damnatio memoriae?.. Некоторые говорят, что делается "ради спасения науки"... Что же посмотрим. Рано или поздно мы все узнаем, ради чего, на самом деле. Но как бы то ни было, мы уже знаем, это делается к вящей славе тех, кого вычеркивают.

Илья Матвеев:

У Анашвили и редколлегии Логоса были опции. Опция первая – перенести издание журнала на нероссийскую площадку, как это сделал Laboratorium. Опция вторая – закрыть журнал (опять же, перенеся архив в нетронутом виде на нероссийскую площадку). То, что они сделали вместо этого, – предательство собственных авторов, а также декларируемых ими самими идей и принципов. Не то чтобы я был удивлен, но хочется внести ясность в отношении дилемм, с которыми сталкиваются живущие в России ученые и интеллектуалы. Дилеммы, конечно, есть, но нырять с головой в мусорный бак – это не моральный выбор, а дело вкуса.

Ян Левченко:

Должен справедливости ради снизить градус своего удивления, так как сам просто пару раз случайно примазывался к солидному философскому журналу по недоразумению и в ходе реализации сюжетов общения. Так что невелика потеря для всех участников. А вот некоторые из упомянутых коллег входят в число наиболее заметных авторов журнала во всех значениях этого слова. Стояли, как иногда принято выражаться в плохих некрологах, у его истоков!

Кому-то это обидно, кто-то возмущен – я считаю этот ход закономерным. Тем более, что такая рациональность работает в обе стороны: к чему напоминания о том, что ты оказывался в одной компании с людьми, способными на это ради сохранения себя в текущей ситуации… Плюс эзотерическое знание, кем именно написаны тексты, ныне ставшие анонимными – это дорогого стоит.

Интересно, что в самих pdf номеров фамилии сохранились, хотя технически их можно удалить и оттуда. Просто для этого следует использовать лицензионный продукт компании Adobe в версии pro, а это стоит денег.

Гасан Гусейнов:

Работа в очистке тяжелая и неблагодарная. Когда твою страницу вымарывают с университетского сайта почти без остатка в самый день твоего увольнения, и ты не успеваешь ее скачать, это обидно. Тем более обидно, что от тебя из года в год требовали закачивать туда всю свою продукцию – статьи, книги, выступления и т.п. А потом – бац, и полнейшая цифровая аннигиляция.

Так что я внутренне был готов, что это будет происходить и дальше, на всякий случай сделав отдельные оттиски из "Логоса" и заложив их на зимнее хранение в бурты академии.эду.

Понятное дело, на фоне массового убийства жителей Украины и разрушения украинских городов русский журнал "Логос" не заслуживает даже упоминания. Даже смешочка.

Но нет, все-таки это гомерически смешно, что вымарываются именно статьи из журнала под названием "Логос". Не "Χ...огос" какой-нибудь там, а именно самовозрастающий логос, который был, можно сказать, в начале, а кончил вот этим вот.