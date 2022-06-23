Работодатели в Сибири задолжали сотрудникам 882 миллиона рублей

Работодатели Сибирского федерального округа задолжали работникам более 882 миллионов рублей. Деньги не получили более 12 тысяч сотрудников. Об этом сообщил замгенпрокурора России Дмитрий Демешин на межведомственном совещании о занятости населения и обеспечении трудовых прав, которое прошло в Барнауле 23 июня.

Участники совещания отметили, что за пять месяцев текущего года власти и надзорные ведомства смогли добиться погашения долгов по зарплатам на 543 миллиона рублей. Но ещё 12 тысяч сотрудников всё ещё ждут выплат.

На совещании также говорили, что некоторые работодатели платят зарплату ниже минимального размера оплаты труда и игнорируют требования об индексации. Например, в Красноярском крае доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда включают в состав минимального размера оплаты труда.



Организации-банкроты задолжали работникам 670 миллионов рублей, рассказали на совещании. В связи с долгами работодателей участники встречи предложили создать единый реестр организаций-должников и выбрать госорган, который будет отвечать за защиту интересов сотрудников.