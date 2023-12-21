Верховная рада Украины одобрила легализацию каннабиса в медицинских целях. Закон вступил в силу во второй половине 2024 года, через полгода после официальной публикации, сообщил депутат Ярослав Железняк.

Принятый документ регулирует обращение каннабиса в медицинской и научной деятельности. За нелегальный оборот или распространение марихуаны для рекреационного употребления предусмотрено наказание в соответствии с украинским законодательством об обращении наркотиков.

Выращивать медицинский каннабис смогут только юридические лица, получившие специальную лицензию и сертификат. За плантацией должно быть установлено круглосуточное наблюдение, а каждый куст будет иметь индивидуальный код. Получить препараты на основе марихуаны можно будет только по рецепту врача.

Законопроект о легализации медицинского каннабиса депутаты рассматривали в 2021 году, но голосование тогда не состоялось. Одобренный законопроект поступил в Верховную раду в июне прошлого года. Законопроект поддержал президент Украины Владимир Зеленский.