"Ради этого кровь и льется". Отклики на расследование о "Газпроме"

Команда Алексея Навального и издание "Проект" выпустили новое расследование - о главе "Газпрома" и его владениях, купленных, как утверждают расследователи, на краденые деньги.

Роман Баданин

Коротко: Путин и Миллер на двоих [украли] весь «Газпром» и как настоящие мужики спрятались за спинами бойцов спецназа.

Подробно:

1) Написали кое-что если уж не совместное, то согласованное с коллегами из команды Алексея Навального. Впервые такое. Было непросто и местами травматично для обоих, но, пользуясь случаем, скажу, что Маша Певчих, Жора Албуров and team – огромные молодцы и очень крутые. Желаю им превсего, а Алексею – свободы!

2) По сути материала все уже написали до меня Ильф и Петров в 10-й главе «Двенадцати стульев». Глава называется «Голубой воришка» и по сути является приквелом к сегодняшнему расследованию об Алексее Миллере, его шефе, их деньгах и армии номиналов в погонах, которые весь этот «Кружок народного пения» обслуживают.

3) Очень хорошо, что наши расследования выходят к открытию Петербургского экономического форума. Они говорят о состоянии дел в российской экономике в последние 20 лет гораздо больше, чем та ересь, которую будут нести в Ленэкспо. Читайте и смотрите нас, а не Первый канал!

4) Работая журналистом, мучался вопросом. Зачем в России такое огромное число важных компаний с названиями, придуманными сумасшедшим, – все «Стройгазконсалтинги», «Газмясы» и прочие. Ведь никакого маркетингового смысла в этом нет, цена бренда – ноль, узнаваемости никакой, «эпплами» и не пахнет, дошло до того, что у Тимченко однажды возникли два «Стройтрансгаза» и он, запутавшись, в название еще и слово «нефть» засунул. И только сейчас понял. А они не хотят узнаваемости, никаких брендов на века они не строят, хотят просто [украсть] и в идеале скинуть обратно государству свою нечитаемую шнягу. Чем меньше люди их название знают, тем им лучше. Кстати, когда писали, и сами сто раз в этих названиях путались. Так что, если встретите такие ошибки в тексте, отправляйте ваши претензии сразу в приемную «Газпрома».

Георгий Албуров

Если честно, то после всего, что мы обнаружили делая это расследование, то мне совсем непонятно как Газпром ещё не обанкротился. Воруют на всем и по несколько раз. Как вообще хоть какие-то деньги могут оставаться

Кира Ярмыш

А знаете, кого нет под европейскими санкциями? Миллера! Человек, который долгие годы обслуживает Путина, является его личным бухгалтером, ключиком к несметному богатству, может совершенно спокойно полететь в Европу

Многие из тех, кто посмотрел или прочел расследование, впечатлены его итогами.

Илья Яшин

У команды Навального мощное расследование вышло про главу "Газпрома" и его мутные схемы. Хорошо бы это увидели всё, кто еще верит в сказку про "национальное достояние"

Михаил Ходорковский

Уже больше 15 лет группа офицеров российских спецслужб выполняет секретные бизнес-задания: от раздела имущества ЮКОСа до приобретения долей в самых перспективных активах «Газпрома». Значительная часть роскошного имущества, полученного этой группой «золотых полковников», оказывается в пользовании главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Наталья Пелевина

Отличное расследование. Знаю человека, бизнесмена, у которого в Питере в 90х Миллер и Путин требовали за нужные штампики взятку. $ 15 т брали тогда.

Сергей Алексашенко

Как вы считаете, если глава «Газпрома» Миллер только на свою недвижимость потратил 43 млрд.рублей за годы работы в компании (2 млрд.руб.в год или 5.8 млн.руб.в день, включая выходные и праздники), сколько всего он украл у «Газпрома» за это время?

Егор Сковорода

а все дворцы Миллера уже переоборудованы под пансионаты для солдат, потерявших руки и ноги в войне за дворцы Миллера?

Некоторые комментаторы видят непосредственную связь между богатствами Миллера и нынешней войной.

Аббас Галлямов

Уже видели новое совместное расследование «Проекта» и команды Навального? Там про то, как путинские друзья «Газпром» пилят.

Так вот: ради того, чтобы они могли это и дальше делать, как раз кровь в Украине и льётся. А денацификация, восстановление СССР и всё такое прочее - это разговоры в пользу бедных.

Анатоль Лябедзка

Я понимаю почему Миллер за войну в Украине. Его мотивация это как колбаса, нафаршированная дворцами, виллами, прислугой, банковскими счетами, охранниками А зачем она тому же жителю Самары, где треть горожан не имеют канализации 20% не имеют водопровода, а у 40 % нет горячей воды

От Алексея Миллера в Украину тянется еще одна ниточка - точнее, целый канат.

Мария Певчих

Мне жутко любопытно, а что думают в Украине (правоохранительные органы в основном) на тему того, что АБСОЛЮТНО ВСЁ, что есть у Миллера оформлено на гражданина Украины Вадима Трегуба? Дворцы, квартиры, дачи, крупнейший подрядчик Газпрома. Вообще всё.

Ольга Картавцева

Вадим Трегуб из Житомирской области, а вы случайно не хотите передать все награбленные миллиарды Миллера на восстановление вашей Родины, которую сейчас бомбит Путин, благодаря которому эти миллиарды и удалось украсть?

С другой стороны, в том, что глава Газпрома незаконно обогащается, многие ничего удивительного не увидели.

Геннадий Гудков

Национальное достояние(ха-ха) «Газпром» снова разворовали. Так утверждает расследование журралистов и ФБК. «Никогда такого не было, и вот опять!» (Черномырдин)

Таких комментариев действительно много.

Мария Баронова

Я полдня думала, читая анонсы команды Навального*: НУ ШТО ЖЕ ТАМ. А там, подлинное разоблачение.

Сенсация &@!!!

Оказывается, Алексей Миллер — миллиардер!!1!

* Террорист и экстремист, и съел всё варенье, выпил всю воду

** кстати, он должен быть на свободе независимо от моего отношения к нему

Что до Алексея Навального, на свободе он, похоже, окажется еще нескоро. По последнему уголовному делу, которое на него завели уже в колонии, ему присудили 9 лет заключения в колонии строгого режима. 14 июня адвокаты оппозиционера сообщили, что в ИК-2 в Покрове Навального больше нет - его куда-то перевели без их ведома. Обеспокоенность по этому поводу выразили и в администрации США. В Кремле на вопрос о том, куда пропал Навальный, отвечать отказались.

Кирилл Шулика

Кремль не располагает данными о местонахождении Навального.

"Нет, отслеживание местоположения осужденных, этапирования их по разным учреждениям пенитенциарной системы не входит в прерогативу Кремля", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли администрации президента, в какой колонии сейчас находится Навальный. Песков отрицательно ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле какие-либо опасения по этой теме.

Фамилию-то они по-прежнему не называют.

Но вскоре Навальный нашелся - и даже написал пост. Выяснилось, что его этапировали в колонию ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области.

Космическое путешествие продолжается - я пересел с корабля на корабль.

Ну то есть всем привет с зоны строгого режима.

Вчера меня этапировали в ИК-6 “Мелехово”.

Я на карантине, поэтому рассказать особо нечего. Ну вот только два свежих впечатления. О культурной жизни и беспределе.

О культурной жизни: чуть не двинулся, пока таскал в автозак/из автозака книги, хранящиеся у меня на складе вещей. А тюремщики чуть не двинулись, пока переписывали их. И это при том, что, опасаясь такой ситуации, я месяц назад с трудом уговорил администрацию принять у меня 50 книг в тюремную библиотеку. Честно скажу, вчера впервые в жизни тащил эти мешки и думал, что костер из книг это не обязательно что-то плохое.

О беспределе: в карантине висит объявление со списком профессий, которые здесь можно получить, и сроке обучения. Так вот, стать, как я, швеей - этой элитой рабочего класса, моментально отличающей бельевой шов от запошивочного, можно за 3 месяца. И представьте себе, избравшие профессию “обвальщик тушек птицы” тоже учатся 3 месяца! То есть в этом смысле приравнены к нам, швеям. Ну чему, чему там надо учиться 3 месяца?! Они эти тушки в стразах, что ли, обваливают?

Очень возмущен.

Ну а в остальном пока все ок.

Всем привет, всех обнимаю, ешьте птицу без панировки

Александр Плющев

Навальный - невероятный человек. Еще утром все гадали где он, а уже к вечеру, он передал весточку с зоны СТРОГОГО режима.

Утешительного в этой весточке, правда, мало: колонию в Мелехово основатель проекта Гулагу.Нет Владимир Осечкин называет одной из самых страшных зон в России.

Гулагу.Нет

Данные о переводе Навального в пыточную «Мелехово» подтвердились, Алексея перевели «размораживать» ИК-6 УФСИН по Владимирской области, где в медсанчасти капо-активисты до последнего времени били, пытали и насиловали заключённых с целью «кодировки» и обеспечения послушного поведения под угрозой разоблачения факта насильственных действий в извращённой форме и перевода в низшую касту в среде заключённых.

Контролирует судьбу Навального один из самых надежных агентов Управления М ФСБ России генерал-майор внутренней службы Алексей Гиричев (ждёт «генерал-лейтенанта» за Навального).

Справочно: Алексей Гиричев начал работать в уголовно-исполнительной системе с 1996 года в должности младшего инспектора пыточного СИЗО-1 Иркутска. В феврале 2011 года возглавил управление собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области, а в 2015‑м стал замначальника данного территориального органа. Гиричев не просто осведомлён о пыточном конвейере в Иркутских СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-15 и ИК-6, он все эти ужасы курировал и крышевал. Потому он легко вошёл в курс дел в Владимирском Управлении и контролирует все действия капо и «внутрикамерную разработку». В любой момент после команды из ФСБ (читай - Кремля) в отношении Алексея Навального могут быть осуществлены пытки и внесудебная расправа. Лишь огласка и внимание мирового сообщества могут спасти и самого Навального, и всех кто в этом пыточном учреждении сейчас.

Между тем Навальный тоже "поприсутствовал" на ПМЭФ, написала Ксения Собчак.

Возвращение Навального в Россию и роль, которую он может сыграть в будущем страны, остаются темой для сетевых споров.

Андрей Лошак

Алексей – единственный человек, перед которым я испытываю угрызения совести из-за того, что уехал.

С началом войны некоторые темные моменты в прошлом стали яснее. Например, история репрессий против Навального и его сторонников. Я теперь уверен, что Путин готовился к нападению на Украину как минимум последние несколько лет. Конечно же, партия Навального (а по сути это именно партия, которой просто цинично из года в год отказывали в регистрации) ужасно мешала диктатору в осуществлении его злодейских планов. Думаю, они окончательно созрели к 20-му году, и все произошло бы раньше, если бы не ковид. Путин окончательно наплевал на светлый образ и пустился во все тяжкие, когда устроил весь этот суетливый позорняк с переписыванием конституции и обнулением - теперь понятно, что это делалось для того, чтобы, начав войну, не сесть в будущем в тюрьму за военные преступления. С этого момента диктатор морально деградирует ускоренными темпами – путь к преступной цели заставляет совершать одно преступление за другим. Восставшая Беларусь ускорила окончательное решение вопроса с внутренними врагами. Тогда был отдан приказ отравить Навального и разгромить его партию. Возвращение Навального явно не входило в планы диктатора, и с этого момента начинается еще одна серия преступлений - судебные и законодательные решения против Навального и его сторонников, в которых градус абсурда и глумления над законом достигает невиданных прежде высот. В течение нескольких месяцев главная оппозиционная сила разгромлена, ее лидер брошен в тюрьму. Понятно теперь, куда торопился Путин, - представьте, что сейчас было бы в стране, если бы Навальный находился на свободе, а партия продолжала бы свою работу. Штабы Навального, его онлайн-структуры стали бы точкой сбора всех антивоенных сил России. Люди бы выходили не в разрозненные одиночные пикеты, а собирались бы на мощные протестные митинги по всей стране. Картинка всенародного одобрямса и единомыслия была бы здорово подпорчена, а этого стремительно сваливающийся в фашизм режим допустить не может. Между двумя заклятыми врагами безусловно существует особая внутренняя связь – недаром диктатор суеверно боится произнести фамилию Навального вслух. Чем ниже опускается Путин, тем выше морально растет Навальный. В какой-то момент ничтожность бункерной крысы станет настолько очевидной, что ее не смогут скрыть даже самые преданные пропагандисты с геббельс-тв. Тогда пробьет час Навального. Это будет самый триумфальный выход из тюрьмы в истории России. Надеюсь, мы все доживем до этого момента. И даже не успеем состариться

Алиса Зюс

В бесконечных своих разговорах о том, что будет дальше, натыкалась на один и тот же камушек. В ответ на мое мнение о том, что следующим свободно избранным президентом России станет Навальный, я часто слышала о его властолюбием, стремлении к узурпации власти, отсутствии идеологии и все вот это вот, что слышу давно.

И в этом мне видится некоторая инфантильность моих собеседников. "Навальный сделает..." Да, сделает. Если мы ему это позволим. А так у него нет абсолютной божеской или дьявольской власти, которая заставила бы нас действовать против собственной воли.

Я не вижу никакой причины в разговоре о будущем исключать меня лично.

Но будущее, в котором можно будет всерьез обсуждать президентскую кандидатуру Навального, пока теряется в тумане.