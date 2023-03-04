30 лет Радио Свобода в России. От путча до войны





19 августа 1991 года в СССР была совершена попытка военного переворота. Вместо информационных программ телевидение СССР начало показывать "Лебединое озеро". Ночью в эфире Радио Свобода слушатели услышали экстренный выпуск новостей: "Как вы знаете, мы только что получили сообщение о том, что советское руководство выступило с заявлением, в котором говорится, что полномочия президента СССР от Михаила Горбачева переходят к вице-президенту Янаеву в связи с невозможностью исполнения обязанностей президента страны Михаилом Горбачевым по состоянию здоровья".

Спустя три дня ГКЧП пал, а еще через несколько дней президент России Борис Ельцин подписал указ об аккредитации в Москве бюро Радио Свобода – за его роль в освещении августовских событий.

Всего за несколько лет до этого было невозможно представить себе появления в России официального представительства радиостанции – Советский Союз десятилетиями глушил передачи "западных голосов". Дмитрий Волчек, ставший первым в СССР внештатным корреспондентом Радио Свобода в ноябре 1988 года, буквально через пару дней после того, как советские власти выключили глушилки: "Люди иногда слушали сквозь глушилки, может, каждое десятое слово было понятно. Но только оттого, что там произносят какие-то запрещенные слова, имена Солженицына и других, уже настроение становилось лучше... Ну, а когда прекратилось глушение, слушали все, слушали миллионы людей, и отклик на каждую передачу был колоссальный".

В дни путча, когда ГКЧП объявил о "перерегистрации" средств массовой информации, заблокировав их работу, корреспонденты Радио Свобода выходили в прямой эфир из Белого дома, с улиц Москвы и из других городов СССР. Страшной ночью на 21 августа они сообщали о приближении к окружавшим Белый дом баррикадам колонн БТРов, танков и бронетранспортеров: "По пока не проверенным сведениям, прозвучала цифра, что два человека уже погибли. И видимо, мы должны с вами... вам сказать "до свидания". Мы не прощаемся, мы будем ждать, и я думаю, что все-таки все будет как-то к лучшему, в этой стране и в этом мире. Михаил Соколов, программа "В стране и в мире", Москва, Краснопресненская набережная".

Уже после падения ГКЧП Борис Ельцин сказал в интервью Радио Свобода: "Я уже давно не испытываю аллергии, чувства недоверия к вашей радиостанции, всегда откликаюсь на вашу просьбу давать интервью. А во время переворота это был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России. Потому что сейчас радиостанцию Свобода ловят почти в каждой семье. Я думаю, что и своими делами, своей объективностью заслужила радиостанция, мы должны вас аккредитовать".

После 2000 года Радио Свобода лишилось всех ретрансляторов в России и радиочастоты в Москве​, все последние годы Кремль ужесточал контроль над информационным пространством России, стремясь уничтожить критику в свой адрес – и Радио Свобода было одной из первых целей. В 2017 году Русская служба и другие русскоязычные проекты Радио Свобода были внесены в список "иностранных агентов", затем корпорацию начали штрафовать, ее корреспондентов – задерживать и запугивать, подвергать давлению, выдавливая из страны. После российского вторжения в Украину в начале 2022 года в России заблокировали сайты Радио Свобода и аккаунты в российских социальных сетях. Московское бюро корпорации было закрыто, многие журналисты покинули Россию. "Свобода" вынужденно ушла из Российской Федерации, но она не ушла из России. Несмотря на беспрецедентное давление на Радио Свобода, его популярность растет. "Свободу" слушают, смотрят и читают как никогда прежде, – используя VPN и другие способы обхода блокировки, в Youtube, в социальных сетях, в прямом эфире.