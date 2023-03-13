"Свободе" – 70. История продолжается. Год 2017

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Иван Толстой: Приближается 70-летие Радио Свобода. 20 лет назад мы приготовили для наших слушателей юбилейный цикл Полвека в эфире. 50 программ по одной на каждый год существования нашей станции. Прошло десятилетие, и зазвучала новая десятка передач – 60 лет в эфире. 1 марта 2023 года Свободе исполнилось 70.

Приглашаем на наш новый цикл.

На календаре – 2017-й.

Президентом США избран Дональд Трамп. Массовые акции протеста против коррупции, прошедшие в десятках городов России. Взлет криптовалюты. Отстранение российских сборных от международных спортивных состязаний. Программа реновации жилья. СМИ-иноагенты. Год отмечен серией жестоких терактов: на Вестминстерском мосту в Лондоне, в Петербургском метро, в Манчестере на стадионе «Манчестер Арена», в Нью-Йорке, Стокгольме, Баселоне. Массовое убийство в Лас-Вегасе: стрелок открыл огонь с 32 этажа по посетителям фестиваля кантри-музыки. 4 апреля - поражение населения отравляющими веществами в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). Власти США сняли государственный флаг России со здания генконсульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства России в Вашингтоне.

Итоги политических дискуссий 2017 года – в программе Михаила Соколова.

Михаил Соколов: Пока за Владимира Путина еще собирают подписи, Владимир Жириновский уже стал первым зарегистрированным кандидатом на президентских выборах, а выдвиженец Компартии Павел Грудинин получил право на предвыборную агитацию. Алексей Навальный после отказа в регистрации бьется за нее в Верховном суде. Оппоненты режима спорят, что лучше – участие в выборах или бойкот. Итоги политических дискуссий 2017 года сегодня подведут в нашей студии политики Владимир Милов и Леонид Гозман, и по скайпу к нам присоединится политолог Мария Снеговая.

Наш нередкий здесь гость Андрей Илларионов из года в год подводит итоги по одной схеме, которая в общем-то достаточно удобна для работы. Я начну с первого вопроса этой схемы: есть ли у прошедшего года какое-то название? Владимир, как вы бы назвали этот год?

Владимир Милов: Для нас, для тех, кто участвовал в протестном движении, в кампании Алексея Навального, это был год надежды, хотя немножко подрубили ее в конце декабря, но тем не менее она остается, и мы борьбу продолжим.

Леонид Гозман: Все-таки не знаю, какая была надежда, но неужели не было понятно, что они его кинут, я имею в виду Навального? Я бы сказал, что это был год столетия Великого Октября.

Михаил Соколов: Год столетия чекизма, я бы еще сказал.

Леонид Гозман: Чекизма тоже, чекизм – это часть неотъемлемая совершенно. Год столетия этого страшного поворота. В этом году обострились, поскольку есть всегда магия цифр, деться от этого невозможно, обострилась рефлексия, это год повышения рефлексии по поводу нашей истории. Еще одна вещь: в этот год окончательно оформилось понимание того, что эпоха Владимира Владимировича Путина прошла. Он может быть еще царем, а эпоха уже прошла.

Михаил Соколов: Мария, как бы вы назвали этот года?

Мария Снеговая: Во внутренней политике я соглашусь с Владимиром – это год изменений, надежды. Но в международной повестке, к сожалению, год роста популизма.

Михаил Соколов: А что думают россияне? Мы сделали опрос на улицах Москвы, давайте спросим их.

Какое политическое событие было главным в этом году?

- Я не могу сказать. Я особо не слежу за политической жизнью.

- Наверное, вывод войск из Сирии.

- Мне ничего не запомнилось. На выборы ходила, между прочим.

- Выдвижение Путина на свой пост. И то, что Грудинин, я этому рад. Он хороший такой мужчина, хозяйственный.

- Конечно, отстранение нашей сборной Международным олимпийским комитетом. Навреное, это самое значимое событие было, к сожалннию.

- Митинги Навального. То, что они везде проходили очень массово.

- Главное политчиеское событие – то, что в Сирии мы все-таки победили.

- Самое главное для меня это то, что Путин в третий раз будет баллотироваться в президенты. А, в четвертый? Ну, в общем, какое-то нереальное количество раз.

- Митинги – самое громкое событие. И посленее событие – недопуск.

Иван Толстой: Украина. Программа «Дороги к Свободе». Виталий Портников и его собеседники об Украине в 2017-м.

Виталий Портников: Каким был 2017 год для Украины? Это был год разочарований или год надежд? Об этом наша сегодняшняя программа. Сейчас хочу представить вам сюжет своего коллеги Владимира Ивахненко.

Владимир Ивахненко: 2017 год запомнится украинцам проведением в Киеве "Евровидения", многочисленными политическими скандалами, в том числе и со странами-соседями, чередой громких покушений и убийств, а также трагическими эпизодами тлеющего вооруженного конфликта в Донбассе.

Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "республиками" стал главным итогом Минских переговоров по Донбассу.

К сожалению, и уходящий год не принес существенных изменений на востоке Украины, где с начала конфликта погибли почти 10 500 человек. Из-за противоречивой позиции Кремля туманными остаются перспективы введения в Донбасс миротворческой миссии ООН. Обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской "республиками" стал главным итогом Минских переговоров по Донбассу в 2017 году.

Неожиданностью года можно назвать выход из орбиты президентского влияния премьера Владимира Гройсмана. В апреле его кабинет еще на один год получил иммунитет от отставки. Петр Порошенко рассчитывал, что сможет контролировать бывшего винницкого мэра, которому, по сути, он открыл двери в большую украинскую политику. Однако Гройсман начал самостоятельную игру. Чтобы улучшить свои позиции и получить дополнительную поддержку, действующий премьер сблизился с возглавляемым Арсением Яценюком “Народным фронтом”, с которым у главы государства складываются крайне напряженные отношения.

В мае, во второй раз в истории "Евровидения", в Киеве прошел международный песенный конкурс. Если в 2004 году победу Украине принесла в Стамбуле львовянка Руслана с "Дикими танцами", то в 2016-м в Стокгольме - крымская татарка Джамала с песней "1944"о трагедии ее народа. Представлять Россию на "Евровидении-2017" должна была передвигающаяся на инвалидной коляске Юлия Самойлова, однако СБУ запретила ей въезд в Украину из-за посещения Крыма в нарушение национального законодательства. Конкурс выиграл участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois". Украину во время конкурса посетили около 20 тысяч иностранных туристов.

Низкий уровень жизни - средняя зарплата примерно 250 евро в месяц - не позволяет путешествовать подавляющему большинству украинцев

В ночь на 11 июня начал действовать долгожданный безвизовый режим Украины с ЕС - ключевое внешнеполитическое достижение страны в уходящем году. С биометрическими загранпаспортами для туристических поездок украинцы могут посещать не только страны ЕС, но и ряд государств Северной и Южной Америки, Персидского залива и Азии. Однако низкий уровень жизни - средняя зарплата примерно 250 евро в месяц - не позволяет путешествовать подавляющему большинству украинцев. Согласно статистке, к концу года безвизовым режимом с ЕС воспользовались лишь 355 тысяч украинцев - это менее 1% от общего населения государства.

В 2017 году Украина стала лидером в рейтинге самых коррумпированных стран в Европе и Центральной Азии, составленном международной организацией “Transparency International”. Спустя четыре года после «революции достоинства» коррупция остается главным фактором, сдерживающим экономическое и политическое развитие Украины.

В декабре власти предприняли атаку на созданное при поддержке Запада и расследующее коррупционные дела в высших эшелонах власти Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Верховная Рада планировала принять закон, позволяющий "в ручном режиме" менять руководителей НАБУ и других независимых антикоррупционных органов. Однако власти вынуждены были отозвать упомянутый документ после того, как в защиту антикоррупционных институтов выступили послы стран "Большой семерки" в Киеве, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Последние месяцы 2017-го были омрачены для Украины обострением отношений с соседями. Новый виток напряжения между Киевом и Варшавой уже не в первый раз возник из-за расхождений в вопросах общей истории. Кроме того, Польша, Болгария, Румыния и Венгрия выступили единым фронтом против Украины, обвинив ее в ущемлении прав национальных меньшинств. Причина - языковая статья нового закона “Об образовании”. Он предполагает, что через три года обучение во всех школах (включая и учебные заведения нацменьшинств) должно вестись исключительно на государственном языке - украинском. Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Парламентской ассамблее Совета Европы) порекомендовала Киеву продлить переходной период и обеспечить достаточное соотношение образования на языках меньшинств в дополнение к преподаванию на государственном языке.

В 2017 году Украину потряс ряд громких покушений и убийств. В марте у киевской гостиницы "Премьер Палас" застрелили получившего украинское гражданство экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. В организации убийства прокуратура обвинила сотрудничающего с ФСБ криминального российского авторитета Владимира Тюрина (бывшего гражданского мужа оперной певицы Марии Максаковой, вдовы Вороненкова). След российских спецслужб усматривает следствие и в подрыве в июне в украинской столице автомобиля, в котором погиб руководитель спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал, а также в гибели в конце октября под Киевом в обстрелянной из засады машине украинки с чеченскими корнями, участницы боевых действий в Донбассе Амины Окуевой.

На главное политическое шоу года претендует декабрьский скандал вокруг задержания и освобождения лишенного минувшим летом украинского гражданства экс-президента Грузии, лидера “Руха новых сил” Михаила Саакашвили. Антипрезидентские протесты, организованные Саакашвили, не переросли в новый Майдан.

Саакашвили инкриминируют связь с жаждущим свержения нынешней украинской власти окружением беглого экс-президента Виктора Януковича, якобы финансирующего протестное движение.

Виталий Портников: Гость нашего сегодняшнего эфира — политолог, соучредитель Украинского института будущего Тарас Березовец. Украинский 2017 год — это год разочарований или надежд?

Тарас Березовец: Для многих в Украине этот год остается годом надежд, хотя разочарований было действительно много - в первую очередь, в первых лицах украинской «революции достоинства». Большой сонм украинских политиков потеряют и уже потеряли привлекательность в глазах украинских избирателей.

Тем не менее, если посмотреть на то, как развивалась страна в 2017 году, я думаю, он оставил определенные надежды и перебросил мостик уже в следующий, 2018 год. По крайней мере, в ситуации с необъявленной войной со стороны Российской Федерации Украина показывает, что даже в условиях войны она может не только строить силы безопасности и вооруженные силы, но и медленно восстанавливать собственную экономику.

Виталий Портников: Запад разочарован в Украине? Мы много-много раз слышали об этом в этом году.

Тарас Березовец: А он когда-то очаровывался Украиной?

Виталий Портников: Да, когда был Майдан 2014 года.

Тарас Березовец: Запад реализовывал в Украине свои собственные интересы. Ведь если в тот момент они позволили бы Украине пасть жертвой российской агрессии и была бы создана, как планировалось Путиным, «Новороссия» в составе десяти областей, это несло бы угрозу безопасности всей Восточной и Центральной Европе, и не только ей. Запад действительно разочаровался, но не в Украине, а в украинской элите. Основные претензии касаются в первую очередь состояния борьбы с коррупцией, но в то же время они говорят, что у страны есть достаточно серьезный прогресс по созданию сил безопасности, вооруженных сил, новой полиции. Но что касается общего фона экономики, которая по-прежнему тормозится коррупцией, - тут они, конечно, разочарованы.

Иван Толстой: Ушедший год глазами зарубежных корреспондентов. Цитаты из итоговой программы «Атлас мира».

Особенно внимательно за первыми действиями Трампа следили в Пекине

Александр Гостев: В январе 2017 года весь мир с разными чувствами размышлял над тем, чего стоит ожидать от нового президента США Дональда Трампа. Особенно внимательно за первыми действиями Трампа следили в Пекине. Ведь во время всей своей избирательной кампании он неоднократно давал понять, что считает Китай главным внешнеполитическим и экономическим противником США. Об этом год назад я беседовал с политилогом китаистом Алексеем Масловым.

– Откуда у нового президента США вообще взялись его представления о КНР и о китайской роли в мире, которые можно, наверное, охарактеризовать, если смотреть на их внешнюю сторону, как ненависть?

– Это не столько ненависть, сколько ощущение, что Китай враждебен по своей сути. Это входит в некий глубинный "страх чужого", исходящий из культурной антропологии, страх непонятного, страх агрессивного, который, на самом деле, всегда был в американском обществе в отношении Китая или в отношении Азии в целом. И он присутствовал и присутствует на уровне даже не столько обиходных представлений несерьезных политологов или несерьезных, тем более, специалистов по Китаю, сколько на уровне бытового мнения. Это мнение транслируется через газеты и журналы, но в рамках политкорректности оно все время подается завуалированно.

Однако я, например, неоднократно среди деловых кругов США встречал мнение о Китае как об абсолютно ненадежном и потенциально опасном партнере, в том плане, что якобы никогда нельзя быть уверенным в том, что добрые отношения, которые сложились сегодня, будут такими же добрыми завтра. И все это, по сути дела, в словах Трампа – ретрансляция бытовых мнений плюс наивной политологии, которые присутствуют сегодня в американском обществе. Плюс, безусловно, у Трампа есть целый ряд концепций, которые можно встретить и в трудах Генри Киссинджера, в книгах Збигнева Бжезинского, в том числе «Великая шахматная доска» – что, по сути дела, с Китаем нельзя договариваться, а следует постоянно играть.

Я думаю, что это и есть такая ретрансляция бытовых мнений плюс наивной политологии.

Александр Гостев: В феврале 2017 года стало известно, что в Сирии режим Башара Асада с 2011 года, когда в стране начались массовые протесты против сирийского президента, регулярно совершает массовые убийства и пытает заключенных в военной тюрьме Сайеднайя в 30 километрах к северу от Дамаска. В только докладе международной организации Amnesty International говорилось, что только с сентября 2011 года по декабрь 2015-го в тюрьме Сайеднайя были тайно повешены до 13 тысяч человек, перед этим подвергнутых пыткам и унижению.

Об этом я разговаривал с одним из авторов доклада, экспертом Amnesty International Дайеной Сенаан, работавшей в ливанском отделении организации в Бейруте:

Самым шокирующим фактом оказался масштаб кампании массовых казней через повешение

Дайена Сенаан: На подготовку этого доклада нам потребовался примерно год. Мы поговорили с 84 свидетелями, как бывшими заключенными, так и офицерами и охранниками, служившими тюрьме Сайеднайя. Кроме того, мы общались и с бывшими чиновниками правящего режима, которые хорошо знают общее положение дел в тюремной системе всей Сирии, той ее части, которую контролируют силы Башара Асада. Самым шокирующим фактом для меня в этой работе оказался масштаб кампании массовых казней через повешение, размах процесса организованного уничтожения людей, спланированного сирийским правительством.

Александр Гостев: Ваши собеседники рассказали, как именно убивают людей в этой тюрьме?

Дайена Сенаан: Все повешения проходят всегда в районе полуночи и в обстановке полной секретности. Они проводятся как минимум один раз в неделю, часто два раза. Заключенных выводят из камер, формируют группу примерно в пятьдесят человек, и говорят, что собираются перевозить их в другую тюрьму. На самом деле охранники отводят их в подвал в другом блоке. Там их начинают избивать и всячески унижать, после чего уже небольшими группами отправляют в комнату, где непосредственно производятся казни через повешение. Весь процесс проходит в присутствии нескольких высших чиновников из правительства. Вообще, всем в этом подвале руководит специальный военный трибунал, в который, помимо военных прокуроров, входит кто-то из окружения президента Асада и начальник тюрьмы Сайеднайя.

Это издевка над самим понятием правосудия

О казни объявляется за несколько минут до ее совершения, без предварительного уведомления заключенного или кого-то из его близких. Иногда осужденным вообще ничего не говорят, завязывают глаза, и они понимают, что сейчас их повесят, только когда у них на шее затягивается петля. Иногда перед казнью заключенные предстают перед подобием "военно-полевого суда", который длится не более одной-двух минут и всегда выносит только смертные приговоры. Никакие общепринятые, элементарные юридические процедуры и стандарты при этом не соблюдаются. Это издевка над самим понятием правосудия.

Александр Гостев: Что происходит с имиджем и с репутацией НАТО сегодня? В июле прошлого года на Варшавском саммите НАТО собравшиеся лидеры говорили, что президент России Владимир Путин фактически вернул Североатлантический союз к жизни. И спустя полгода президентское кресло в Белом доме в Вашингтоне занял Дональд Трамп, который о НАТО высказывается как об устаревшей организации, содержание которой слишком дорого обходится США, потому что другие члены не хотят тратить на нее деньги.

Профессор Института мировых проблем в Осло политолог Павел Баев:

Павел Баев: Важнейшая вещь для НАТО, конечно, заключается не в отношении людей в Восточной Европе, а в том, как к ней относятся в Германии, Франции, Великобритании и в США. У Дональда Трампа может быть один взгляд на это, у всей американской политической элиты – совсем другой. Сильная словесная атака на НАТО со стороны Трампа – в том, что касается денег, заявления, что европейцы должны платить больше – сама по себе не новость. Новостью является только интенсивность этой критики. Потому что эту проблему упоминали все американские президенты, включая и Барака Обаму, естественно – без большого успеха. Если Трампу удастся вынудить европейцев выделять больше денег на собственную оборону, страшного ничего в этом уж точно нет. Изменится ли в связи с этим отношение обывателей к НАТО – сказать трудно. Возможно даже, что то, что Трамп ставит под сомнение не только финансовую основу союза, но вообще его необходимость, может быть, даже заставит многих в Европе сильнее сплотиться под знаменем союза.

Александр Гостев: Кремль в последние годы, как говорили не раз многие европейские лидеры, вынудил НАТО настроиться на противостояние с Москвой, в котором у нее мало шансов выиграть. Теперь, этой зимой, о противостоянии вообще идет речь?

Павел Баев: Тема противостояния никуда не делась. Это не та проблема, которая решается какой-то одной последней встречей, последней телеграммой, звонком или последним заявлением. Поскольку Россия, действительно, сама себя поставила себя в такое положение – что она стала угрозой европейской безопасности. От нее реально можно ожидать всего, чего угодно, она модернизирует свои вооруженные силы в таких масштабах, которые для всех соседей объективно являются угрозой.

Поэтому то, насколько эта тема отражается в последних заголовках газет или нет, насколько доминирует тема намерений Дональда Трампа, – это особенности текущего момента. Глобальное противостояние – как очень неприятная реальность – никуда не делось. Можно говорить о том, что это противостояние перестало быть новостью, что во всех политических элитах возник интерес к тому, чтобы не допустить его слишком резкой эскалации, чтобы оно было регулируемым и управляемым, – и поэтому оно из категории сенсаций перемещается в категорию повседневности. Но факт противостояния остается.

Александр Гостев: Члены российского прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки", щедро декорированные советской и российской военно-патриотической и государственной символикой, едут по странам Европы с очередным «победным» маршем, приуроченным к 9 мая. По их словам, во время мотопробега "Дороги победы – на Берлин" они хотят почтить память погибших во время Великой Отечественной войны и посетить могилы советских солдат. Однако все их действия, заявления и даже внешний вид говорят о другом. Одна из самых массовых манифестаций против этого пробега, многими воспринимаемого как проявление современной российской агрессивной политики, прошла 6 мая в день их приезда в Прагу на главной площади чешской столицы.

Антон Литвин, живущий в Чехии директор фестиваля актуальной российской культуры Kulturus, уже третий год подряд в числе тех, кто выходит на центральную Вацлавскую площадь Праги, чтобы протестовать против визита байкеров из клуба "Ночные волки" и демонстрации того, что он называет "российским имперским хамством". В интервью Радио Свобода он так объясняет свою позицию:

В этом году они еще и с советской символикой едут.

Антон Литвин: В этом году они тоже были вовсю с красными советскими флагами. Что, действительно, вопиюще! Это говорит даже не о том, что они не понимают, куда они приехали и в какой день, а что так они показывают демонстративное пренебрежение к ценностям и истории той страны, в которую они приехали в гости. Именно это демонстративное хамство и вызывает возмущение.

Александр Гостев: Кроме того, советская символика запрещена в большинстве стран Центральной и Восточной Европы.

Антон Литвин: Пожалуйста, езжайте в посольство, там пируйте, делайте шашлыки, поднимайте любые советские флаги, поклоняйтесь могилам, погибших 9 мая и после советских войнов, которых очень много в Чехии. И именно поэтому такой вызывающий проезд полумилитаристских и полугопнических, хулиганских байкеров с советской символикой совершенно очевидно отражает не память о Второй мировой войне и победе над фашизмом, а именно имперскость сегодняшнего Кремля. Именно это вызывает раздражение, и это очень мягко сказано. А фактически – презрение, ненависть.

Александр Гостев: Имеют ли, по вашему мнению, вообще право эти люди, которые едут в Чехию, а также в Польшу, Венгрию, Словакию, Германию, представлять, скажем так, военно-историческую память России, память о Второй мировой войне?

Антон Литвин: На мой взгляд, они, конечно, имеют право – просто потому, что каждый человек имеет право представлять все, что считает нужным. Другое дело, как к этому относимся мы, как к этому относится европейский мир. У этих "волков" свое представление о морали, свое представление об истории, о роли России в сегодняшнем мире. И они, собственно, эту позицию выражают. То, что они представляют таким образом память или уж, как им кажется, сегодняшнюю Россию – естественно, это их право. Потому что они именно так все и видят. Ок, нет проблем! Но только пусть они понимают, что приезжают туда, куда их никто не приглашал. Они просто заявили, что приедут. А мы вынуждены с этим жить – и на это как-то реагировать. Но они пытаются это повторять который год, и не скрывают своих намерений. Вот этот знаменитый слоган "Можем повторить!" – они его и демонстрируют, собственным примером. Они нагло приезжают в столицу чужой страны и всячески демонстрируют хамским, крайне агрессивным поведением.

Иван Толстой: Основные события 2017-го года.

МОК лишил российскую сборную 13 наград сочинской Олимпиады и пожизненно отстранил несколько десятков спортсменов от участия в Играх

В 2017 году допинговый скандал набрал обороты и достиг апогея. Весь 2017 год шли разбирательства. В ноябре — декабре Международный Олимпийский Комитет лишил российскую сборную 13 наград сочинской Олимпиады и пожизненно отстранил несколько десятков спортсменов от участия в Играх. Причиной послужил систематический прием допинга. 5 декабря членство Олимпийского комитета России в МОК было приостановлено, российскую сборную отстранили от участия в XXIII Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане «из-за систематического нарушения антидопинговых правил». «Чистым» спортсменам было предложено выступить на Играх в статусе «олимпийских атлетов из России».

3 апреля в Петербурге на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли 16 человек, пострадали 103. По версии следствия, смертника звали Акбаржон Джалилов, он был гражданином России. По делу о подготовке взрыва задержали 11 человек. В декабре 2019 они были осуждены на разные сроки: от 19 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви решен - правда, обещал, что здание полностью сохранит музейно-просветительскую функцию. С 1991 года местной христианской общине разрешено совершать в соборе богослужения. РПЦ несколько раз поднимала вопрос о передаче собора в ее ведение, но храм продолжал оставаться прежде всего музеем. В 2016 году митрополит Варсонофий вновь обратился к властям с просьбой о передаче РПЦ Исаакиевского собора (а также храма Спаса на Крови и корпуса Смольного монастыря). Против этого выступили музейные работники города, которые расценили передачу собора как ликвидацию музея, и многие жители Петербурга. Прошли митинги. Процесс тихо сошел на нет: РПЦ так и не подала официального обращения о передаче ей собора.

«Реновация» стала словом года в Москве

«Реновация» стала словом года в Москве — программа правительства столицы, по которой малоэтажные дома (не более 9 этажей), построенные в 1957-1968 годах, сносятся, а на освободившейся территории строятся новые здания. Речь шла преимущественно о «хрущевках», но в программу вошли и поздние сталинки, и несколько десятков панельных девятиэтажек. Жители некоторых районов приветствовали программу, другие протестовали. По закону, взамен снесенного должно быть предоставлено жилье такого же метража, в том же районе — равнозначное, но с улучшенными характеристиками (построенное по современным стандартам и с улучшенной отделкой). В последующие годы в постановление московских властей добавлена поправка: в случае согласия жильца новая квартира может быть предоставлена ему и в другом районе.

Скандал вокруг фильма «Матильда». Фильм Алексея Учителя рассказывает о любви цесаревича Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской. Многие верующие и ряд общественных организаций сочли фильм о его амурных похождениях кощунством. Противники «Матильды» обращались в Генпрокуратуру, угрожали кинопрокатчикам. При бюджете в полтора миллиарда рублей «Матильда» собрала лишь одну треть.



Госдума приняла закон, согласно которому СМИ могут быть признаны иностранными агентами. Таковым считаются юрлица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юрлица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы и финансируемые из иностранных источников. На СМИ-иноагентов распространяются те же требования, что и на НКО: нужно предоставлять государству сведения о поименном составе руководства, расходовании денег и аудиторских проверках.

В массовые акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти участвовало от 40 до 90 тысяч человек

Более, чем в ста городах России прошли массовые акции протеста против коррупции в высших эшелонах власти. В них участвовало от 40 до 90 тысяч человек, задержано более тысячи демонстрантов. Поводом к протестам стал фильм-расследование ФБК «Он вам не Димон». Протестовавшие требовали отставки премьер-министра Дмитрия Медведева и проведения в отношении него полномасштабного расследования.

Власти Каталонии провели референдум о независимости от Испании. «За» проголосовали 90 % каталонцев — более двух миллионов человек. Каталония потеряла независимость в 1714 году. Сейчас она дает четверть ВВП страны и платит в национальный бюджет больше, чем получает. Основным лозунгом сепаратистов был «Мадрид нас грабит». Власти Испании разрешения на проведения референдума не давали, назвали его незаконным, приостановили автономию Каталонии, отправили в отставку правительство, распустили парламент региона и временно ввели прямое управление из Мадрида.

Актриса Алисса Милано запустила в «Твиттере» флешмоб #MeToo

Самый громкий современный секс-скандал начался в Голливуде и захватил всю Америку. Газета New York Times опубликовала интервью актрисы Эшли Джадд, в котором она рассказала о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Следом появились рассказы Гвинет Пэлтроу, Сальмы Хайек, Анджелины Джоли — всего около 80 женщин. Вайнштейн был арестован по обвинению в нескольких эпизодах изнасилования. Число жертв росло. Работу и репутацию потеряли десятки известных людей: актеров, режиссеров, журналистов, политиков. Актриса Алисса Милано запустила в «Твиттере» флешмоб #MeToo в защиту женщин, которые подвергались сексуальному насилию или домогательствам. Флешмоб распространился и на другие соцсети, став одним из важных социальных явлений года.

Певице Юлии Самойловой отказано во въезде на территорию Украины для участия в конкурсе Евровидения, поскольку ранее она гастролировала в Керчи.

Среди самых кассовых фильмов года – «Звездные войны: Последние джедаи», «Красавица и чудовище», «Форсаж 8».

В 2017 году скончались:

Поэт Евгений Евтушенко,

Писатель Даниил Гранин,

создательница «Анжелики» Анн Голон,

Поэт Анри Волохонский,

Писатель Владимир Маканин

Поэт, диссидентка Ирина Ратушинская

Историк и публицист Рафаил Нудельман,

Актеры Жанна Моро, Жан Рошфор, Актер Олег Видов, Георгий Тараторкин, Жанна Владимирская,

Журналист, один из создателей Рунета, блогер Антон Носик

Оперные певцы Николай Гедда и Зураб Соткилава,

Искусствовед Василий Ракитин,

Математик и публицист Игорь Шафаревич,

Лингвисты Вячеслав Иванов и Андрей Зализняк

Историк, правозащитник, общественный деятель, один из основателей «Мемориала» Арсений Рогинский,

Американский издатель русской литературы и общественный деятель Эдвард Клайн

Режиссёр-документалист, литератор и путешественник Соломон Шульман,

Экономист и правозащитник Виктор Красин,

Художник Олег Соханевич,

Журналист и телеведущий, экстрасенс Аллан Чумак,

Сотрудники Радио Свобода Виктор Резунков, Вадим Белоцерковский.

Иван Толстой: 2017-й. Государство, общество и мы. Разговор с кинорежиссером Александром Сокуровым ведет Татьяна Вольтская.

Татьяна Вольтская: В эфире программа «Петербург Свободы».

Режиссер Александр Сокуров, чье имя включено в число ста лучших режиссеров мирового кино, известен не только своими фильмами, завоевавшими множество наград на престижных международных фестивалях. В России Сокурова знают как человека твердой общественной позиции, которую он не боится высказывать публично, в лицо власть имущим, рискуя вызвать их неудовольствие.

Так, сразу же после начала украинского конфликта Сокуров резко высказался против применения военной силы на Украине, призвал уважать желание украинцев иметь независимое государство. В феврале 2017 года он сурово осудил российских телевизионных комментаторов, высказав предположение, что рано или поздно они предстанут перед Гаагским трибуналом как провокаторы, разжигающие ненависть. В марте 2017-го на вручении премии "Ника" режиссер говорил в защиту школьников и студентов, вышедших на акции протеста 26 марта, о необходимости диалога с ними; он же неоднократно выступал в защиту осужденного по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.

Именно поэтому наш разговор с Александром Сокуровым касается самого широкого круга вопросов – о судьбе России, о новом поколении, о культуре, о природе власти, о необходимости новой модели государства.

– Александр Николаевич, вы так часто говорите о том, что надо разговаривать: с молодежью, с властью. Почему же никто не хочет этого делать, почему в России так высок уровень агрессии?

– Люди по-разному относятся друг к другу – в Америке стреляют и убивают почаще, чем у нас, что творится в Латинской Америке, мы даже не знаем до конца, а про арабский мир страшно и подумать. У русских, которых я больше знаю и понимаю, проблемы во многом от нашего огромного пространства – это очень тяжелое бремя.

– Вы думаете, России стоит сократиться, ужаться?

Я еще в 2007 году говорил о неизбежности войны с Украиной

– Я думаю, это произойдет само по себе. Есть решения, которые надо принимать уже сегодня, иначе потом не обойтись без силовых методов. В государственном развитии надо всегда идти на десять шагов вперед, а не отставая. Я еще в 2007 году говорил о неизбежности войны с Украиной, с Казахстаном, мне было все понятно как историку и человеку. А службам безопасности страны, наверное, это было непонятно, во всяком случае, парламент, инфицированный глобальными проблемами, об этом точно не думал.

На самом деле ничего сложного в положении России нет, у меня давно нет вопросов к нашим политикам, я понимаю, в какую сторону все идет. Я дал себе слово больше не давать прогнозов, на которые все равно никто не обращает внимания. Но я сам как человек и как художественный автор должен приготовиться к тому, что ожидает мою родину.

Если найдется энергия, ум и терпение для преодоления, то у России может быть прекрасное будущее, у нее огромный потенциал. Только ей нужно радикальное изменение образа страны, государственного устройства. Моя героиня в фильме "Александра" говорит: просите у бога ума, больше ничего не надо. Мне кажется, у русских людей здесь дефицит. Мы предрасположены к науке, к искусству, но не к государственному строительству. Не зря Петр пытался импортировать европейский опыт – опыт той цивилизации, в рамках которой мы существуем. Но, мне кажется, моей родине, моей России не хватает пророческих, мудрых, не силовых решений.

Иван Толстой: Культурной программой Свободы, выходившей одновременно и в радио-, и в видеоэфире, была передача Леонида Велехова «Культ личности». Вот фрагмент одного из выпусков 2017 года.

Леонид Велехов: Здравствуйте, в эфире Свобода - радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велехов, это новый выпуск программы "Культ Личности", который вы также смотрите на телеканале "Настоящее время". Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь.

Итак, я начинаю наш Новогодний поэтический концерт с самой дорогой для меня, не скрою, передачи уходящего года, гостем которой был замечательный драматург Леонид Зорин, он же - вечно молодой Костик из "Покровских ворот".

Как видите, необычно на этот раз мы начинаем нашу передачу - на бульваре, получившем свое название от старинных московских ворот, которых, впрочем, давно уже нет, но как только я произнесу их название, вы наверняка догадаетесь, о чем пойдет речь… Наверняка, уже догадались. Конечно - Покровские ворота. А герой "Культа личности" сегодня автор пьесы и сценария "Покровских ворот" - Леонид Зорин, замечательный драматург, прозаик, поэт, человек, чья творческая жизнь продолжается без двух лет девяносто!

Да-да, я не оговорился, именно творческий, не просто жизненный путь. Зорин начал сочинять в четыре года, продолжает сочинять и сегодня, когда ему 92. Увы, в отличие от интеллекта и творческой фантазии, ноги его подводят, из дома писатель не выходит, поэтому сегодня мы сами отправимся к нему в гости…

В "Покровских воротах" Леонид Зорин описал свою юность, выведя самого себя в образе Костика, изумительно сыгранного Олегом Меньшиковым, а сами Покровские ворота - это "псевдоним" ворот Петровских, у которых на самом деле прошли первые московские годы приехавшего завоевывать столицу молодого Зорина. Вот этот самый дом номер тринадцать, в котором он снимал комнату, а его альтер эго Костик жил здесь на попечении своей тетушки Алисы Витальевны…

А дальше на протяжении долгой жизни было все - триумфы, разгромы, овации, запреты, изнуряющая борьба с цензурой… Его главным режиссером навсегда остался Андрей Михайлович Лобанов, которому постановка зоринских "Гостей" стоила поста главного режиссера Ермоловского театра, а затем и жизни. Театры обожали его пьесы, не похожие ни на какие другие, никогда не сочинявшиеся в угоду конъюнктуре и злобе дня. "Его", зоринских, театров в одной только Москве было несколько - Вахтанговский, где Рубен Симонов поставил "Варшавскую мелодию" с Юлией Борисовой и Михаилом Ульяновым, Театр Станиславского, когда им руководил Борис Львов-Анохин, Театр Советской Армии, в котором шло несколько зоринских пьес, в том числе "Транзит" - замечательная постановка Александра Бурдонского с Людмилой Касаткиной в главной роли, Театр Моссовета, где его пьесы ставили Павел Хомский и Роман Виктюк… И, конечно, "его" режиссером был Михаил Козаков, поставивший "Покровские ворота" сперва на театральной сцене, а затем уже в кино…

Вот такая большая жизнь, сосредоточенная исключительно на творчестве. А теперь айда в гости к Костику… то есть к классику, в далекий от шумных московских бульваров его молодости, тихий район Аэропорта, где он живет последние шестьдесят лет своей жизни.

Вы следите в той или иной степени за тем, что происходит сегодня в стране?

Леонид Зорин: Конечно, в силу обстоятельств, как вы знаете, моя жизнь теперь замкнута в этих стенах. Ну, что я вам могу сказать? Я очень рад, что я по-прежнему могу писать свободно. Я пишу, и меня печатают. То, что в других отношениях жизнь в чем-то начала напоминать былые годы, о которых мы с вами говорили, - это, конечно, меня печалит.

Иван Толстой: Остаемся в Московском бюро. «Рожденные после СССР» - передача о новом поколении, новом мышлении, новых технологиях. Самое модное явление года – биткоин, взлет которого произвел сенсацию на мировых рынках. Программа Тамары Ляленковой. Гость предлагаемого фрагмента – Вадим Орлов, руководитель маркетинга студии мобильной разработки «Джунта».

Технология блокчейн, биткоин - в этом году постоянно только это и слышишь. Мне кажется, люди, которые даже не представляют, что это такое, уже все об этом знают. Почему в этой году блокчейн и биткоин стали такими массовыми феноменами, как вам кажется?

Вадим Орлов: Это, по большей части, потому, что технология, хоть и существует с 2008 года, но глобальное ее применение в различных бизнес моделях, различных сферах экономики и жизни общества стало принимать такие масштабы, что затрагивает всех. Больше всего о блокчейне стали узнавать за счет роста курса криптовалюты биткоин, которая создана на основе технологии блокчейн, и рост ее стал показывать феноменальные результаты в основном потмоу, что первая страна, где ее легализовали, была Япония. После этого пошло глобальное принятие новой цифровой валюты, что для консервативного ума непостижимо на первом этапе.

- Как это будет продолжаться?

Вадим Орлов: Так и будет продолжаться. Страны с развитой экономикой будут продолжать внедрять и как-то мирить свое закондательное поле с существованием новый криптовалют, а криптовалюты у нас и любые цифровые криптоактивы отличительны тем, что это активы, на которые нельзя наложить арест.

- Действителньо, сейчас все уходит в цифровую сферу, это касется и блокчейна, и те маркетинговые исследования, которые сейчас проводились, они говорят о том же, и ваша сфера деятельности естественным образом находится там. Все теперь туда ушло? Рекрутинговые порталы говорят о том, что это главная тенденция и прошедшего, и предстоящего года.

Вадим Орлов: С точки зрения маркетинга, безусловно, все постепенно уходит в digital. Но если лет пять назад еще была такая немножко наивная вера в то, что digital полностью поглотит и уничтожит классический маркетинг, то сейчас все больше речь идет об интеграции и взаимном использовании как онлайн-инструментов, так и оффлайн. Например, сегодня я проводил промо-кампанию в одном из бизнес-центров. И несмотря на то, что наш стартап - это мобильное приложение, все равно промо-кампания велась с помощью обычных промо-акций. Стоит девушка с флаерами и раздает промо-код, который нужно ввести. Это яркий пример того, как онлайн продукт, который продвигается в первую очередь через онлайн-инструменты, может быть интегрирован в офлайн.

Победа хайп-экономики, экономики хайпа. То есть сейчас люди все больше внимания обращают на оболочку, а не на сам продукт

Что касается тенденций прошедшего года. Первое – это, наверное, победа хайп-экономики, экономики хайпа. То есть сейчас люди все больше внимания обращают на оболочку, а не на сам продукт, который производится. Их что-то очень сильно задевает, как правило, с помощью социальных сетей, и это быстро раскручивается. После чего на этом хорошо зарабатывают. Все компании, которые котируются на разных биржах, зависимы от информационного фона. Десятки раз капитализация той или иной компании падала после того, когда появлялись негативные новости об этих компаниях.

Иван Толстой: Писатель и публицист Анатолий Стреляный давно уже перебрался из Праги в Украину, но продолжал вести свою фирменную передачу «Ваши письма». Вот очередная их подборка 2017-го года.

Анатолий Стреляный: Прочитаю следующее письмо, автора не назову. «Что можно сказать тем, кто еще не окончательно решил, за кого он: за белых или красных? Ничего, потому что никого ни в чем ни убедить, ни, тем более, переубедить невозможно. Это доказано многими тонкими социологическими исследованиями и экспериментами. За консерваторов голосуют люди более опасливые, недоверчивые и боящиеся перемен, за прогрессистов, за демократов и либералов - легковерные, беззаботные, склонные к пробам и ошибкам. И они отличаются генетически. Такими уродились. Счастье популяции - в разнообразии, в том, что есть и те, и другие. Каждый приобретает те убеждения, к которым склонен! Сужу по себе. Про меня мама еще в детстве сказала: «Урод в попе ноги». А в другой раз, под хорошее настроение, на свадьбе: «Смотрела я на гостей. Одно интеллигентное лицо – твое». Почему так? Потому что я уродился другим - не таким, как вся наша родня».

Пейте, пейте козье молоко, оно полезное! Еще вон в Библии написано

Пишет священник из Полтавской области: «Сцена на рынке в Полтаве…

Покупаем у бабушки козье молоко. Бабушка огрядная, сущая тебе скифская древняя баба. Видно, начиталась газет современного оздоровительно-оккультного толка. Зычным голосом зазывает: «Пейте, пейте козье молоко, оно полезное! Еще вон в Библии написано, что бог Зевс на Олимпе, выпасая белых безрогих парнокопытных коз, пил козье молоко с медом, и от этого люди ставали сильными гигантами – сынами Божьими, вошедшими к дочерям человеческим родить гигантов - здоровое потомство. Так пошел наш род человечек! Приступайте! Покупайте!». Спрашиваю: «Откуда у вас такие глубокие познания Библии? Бог Зевс, безрогие парнокопытные козы?». -

«Дак я ж православная! Исповедую веру отеческую, в православную церковь хожу. Я же, чай, не язычница какая-то вам. Я есть истинно православная!», - пишет священник. Поблагодарим его за письмо. Когда-то образованные люди тоже имели свою особую веру. Они верили, что если такой вот скифской даме дать истинно полезное чтение и наставление, просветить ее, как они выражались (слово «просвещение» не сходило с их уст), то она приобщится сама и приобщит своих детей к неподдельной культуре, по крайней мере, не будет считать, что Бог Библии и Зевс на Олимпе – это одно божественное лицо, потреблявшее козье молоко с медом и оттого не знавшее устали в плотской любви. Эти замечательные люди, все они: и нигилисты-шестидесятники девятнадцатого века, и их обличители-почвенники, и западники, и славянофилы – все они и представить себе не могли, что козопасы будут, конечно, просвещаться, но – на свой лад, на свой вкус, и властителем их дум будет не кто иной, как торговец, он, вездесущий и незаменимый, он, хорошо себе представляющий, что им на самом деле нужно. А нужны им сказки – сказки, слухи, толки, пересуды, что часто одно и то же, и ничего кроме сказок, слухов, толков и пересудов - ничего такого, что требовало бы умственных усилий. Мы теперь говорим себе: что ж, с этим надо жить. И живем, не все и тужим.

Иван Толстой: В 2017 году отмечалось 95-летие российского джаза. В программе C’est la vie Андрей Гаврилов рассказывал:

Андрей Гаврилов: В 1922 году родилось то, что мы называем отечественным джазом, когда Валентин Парнах впервые выступил со своим оркестром, вернувшись из Франции, кстати, где он смотрел на все то безобразие, что творится, которое было потом так энергично и хлестко названо Максимом Горьким "музыкой для толстых". Валентин Парнах начал ту волну, которая продолжается до сих пор и продолжается, как и мне кажется, с каждым годом все успешнее. Российский, а до этого советский джаз существует, это очень богатое, с моей точки зрения, музыкальное явление. Бесполезно тут же вспоминать Дюка Эллингтона, Джона Колтрейна или Майлса Дэвиса, мировых звезд, так же бесполезно, как пытаться такими козырями, как Моцарт или Бетховен, козырять в разговоре о современной музыке, это совершенно неправильно.

Российский джаз живет, появляется все больше музыкантов, все больше записей, но при этом есть одна странность. Концертов много, клубов, концертных залов, где выступают джазовые музыканты, много. Уменьшается количество записей музыкантов или, вернее, записей, которые можно взять в руки, поставить дома на полку и потом послушать. Пластинки вроде бы отошли, компакт-диски вроде бы умирают, многие музыканты выкладывают записи своих концертов сразу в интернет, и хорошо, это как-то сохраняется, но тем не менее, джазовая дискография, особенно джазовая дискография отечественного джаза, дает сбои.

До сих пор очень много музыки или не издано вообще, хранится в архивах и все еще уныло ждет своего часа

И это обидно, потому что до сих пор очень много музыки или не издано вообще, хранится в архивах и все еще уныло ждет своего часа или было издано на пластинках виниловых и не переиздано на компакт-дисках. А виниловые пластинки, при всей моей любви к этому виду аудионосителя и при всей его прелести, все-таки запиливаются, и если не сохранилась оригинальная запись, то постепенно пластинка превращается во все более и более шипящий и щелкающий артефакт. А многие записи наших музыкантов были изданы за пределами России или СССР, и по разным причинам так и не нашли своей дороги на наш рынок, к нашим любителям. Вот я хочу, в связи с этим юбилеем, рассказать об одной такой записи. Рассказать кратко, чтобы мы могли потом эту запись послушать.

В Америке существовала замечательная фирма (она существует и сейчас, но уже с другим руководством и с несколько другой направленностью) Mobile Fidelity Sound Lab, или просто MoFi. Это была небольшая фирма, которая специализировалась на высочайшем качестве звука. Это единственная фирма, которой были отданы, например, мастер-ленты пластинок "Битлз". Впервые мастер-ленты покинули студию на Abbey Road для того, чтобы техники, звукорежиссеры, звукоинженеры Mobile Fidelity смогли воспроизвести наиболее точно, наиболее полно на виниловых пластинках то, что было записано. Это не имеет ничего общего с тем вариантом, который издается сейчас, когда добавляются некоторые краски, немножко по-другому микшируется звук. Это было абсолютно точное и выверенное перенесение оригинальной записи на материальный носитель. Очень уважаемая фирма, она брала лицензию у других фирм для издания наиболее интересных пластинок – классических, джазовых, роковых и так далее.

Возглавлял ее одно время человек по имени Герберт Белкин. Он умер в 2001 году, но еще до своей смерти он потерял контроль над компанией, успев, правда, заключить контракт с фирмой "Мелодия" на издание классических записей фирмы "Мелодия" и на издание некоторых джазовых записей. Вот среди некоторых этих джазовых записей был компакт-диск под названием "Джаз из СССР – 1987". В названии была неточность – некоторые из записанных там треков были записаны ранее на фестивале "Осенние ритмы – 85" в Ленинграде.

Mobile Fidelity сделала то, чего до нее не делал практически никто

Но это не так важно. Важно то, что впервые фирма, которая пользовалась колоссальным уважением в США и во всем мире, представила зарубежным слушателям на своем проверенном и уважаемом аудионосителе, на компакт-диске, записи советских джазовых музыкантов. Это были далеко не первые записи, которые вышли на Западе, конечно, их было много и до этого, но широкой дистрибуции по разным причинам они все-таки не получали. Mobile Fidelity сделала то, чего до нее не делал практически никто – она пробилась с этими записями на рынок США. Это было, конечно, достижением. Открывался этот диск записью оркестра Олега Лундстрема, это была пьеса "Джайв", написанная Виталием Долговым, к диску прикладывалась аннотация с комментариями к каждой пьесе и диск был издан не на золоте, как издавались некоторые диски этой фирмы, а на алюминии. Это не очень важно для слушателей, потому что качество все равно высочайшее, это важно для покупателей, потому что если золотые диски этой фирмы еще переиздаются, то алюминиевые, то есть обычные серебряные диски, к которым мы привыкли, практически никогда. И их компакт-диск "Джаз из СССР – 1987" стала коллекционной редкостью. Вот для того, чтобы пробить эту стену, этот барьер редкости, я и предлагаю вспомнить этот компакт-диск и послушать пьесу в исполнении оркестра Олега Лундстрема.