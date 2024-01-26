Радио Свобода запускает литературный подкаст с Александром Филиппенко

Радио Свобода запускает подкаст, посвящённый российским писателям-диссидентам ХХ века. Он называется "Писательская Свобода". Каждый месяц мы будем знакомить слушателей с произведениями писателей и публицистов, оказавших большое влияние на развитие не только русской литературы, но и самосознания общества. Читать их будет народный артист России Александр Филиппенко.

В течение 70 лет своей истории Радио Свобода знакомило слушателей с творчеством писателей, поэтов и эссеистов, которые из-за идеологических запретов не публиковались на родине. Некоторые из них стали жертвами репрессий, другие были выдавлены за границу. Однако ещё до "разрешения" на родине книги и статьи Александра Солженицына, Георгия Владимова, Владимира Войновича, Владимира Буковского, Андрея Сахарова, Андрея Амальрика и других писателей и публицистов, чьи произведения звучали в эфире Свободы, стали явлением русской словесности и яркими гражданскими заявлениями, а впоследствии — классикой отечественной словесности.

Во времена железного занавеса Радио Свобода помогало гонимым писателям и публицистам приходить в дома советских слушателей. Сейчас, когда в России снова ужесточаются репрессии в отношении свободы слова, их голос особенно важен. Мы отобрали лучшие страницы классиков и пригласили озвучить их Александра Филиппенко, который широко известен не только как артист кино и театра, но и как создатель аудиокниг и аудиоспектаклей.

Подкасты "Писательской Свободы" будут выходить ежемесячно. Первый эфир - "Ночные дороги" бывшего журналиста РС и писателя Гайто Газданова, - состоится в воскресенье 28 января, в полдень по московскому времени.

Проект будет доступен на странице службы подкастов Радио Свобода.