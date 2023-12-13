Радио Свобода осуждает новые обвинения против Алсу Курмашевой

13 декабря российские следователи открыли новое уголовное дело против Алсу Курмашевой, американской журналистки, сотрудницы Татаро-Башкирской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Она была необоснованно задержана в Казани 18 октября.



Уже после предъявления ей фальшивых обвинений, связанных со статусом "иностранного агента", Курмашева теперь обвиняется в нарушении статьи Уголовного кодекса РФ о публикациях о войне, которую Россия ведёт против Украины. Одиннадцатого декабря на Курмашеву завели третье уголовное дело о распространении "фейков" о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) из-за книги "Нет войне". В случае обвинения по обеим статьям Курмашева может оказаться за решёткой на срок до 15 лет. "Мы решительно осуждаем российские власти за решение предъявить Алсу дополнительные обвинения", заявил исполняющий обязанности президента медиакорпорации РСЕ/РС Джеффри Гедмин. "Журналистика не является преступлением. Необходимо положить конец этому жестокому преследованию". Алсу уже провела восемь недель в несправедливом заключении вдали от своей семьи". Курмашева живёт в Праге с мужем и малолетними дочерьми. Она поехала в Россию в мае, чтобы навестить свою мать. Когда в начале июне она попыталась вернуться домой, власти отобрали у неё оба паспорта и не разрешили ей вылететь из Казани. С тех пор российские власти завели против неё три уголовных дела. Задержание журналистки осудили власти США, правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала призыв освободить Курмашеву.

Правозащитная организация "Репортёры без границ", "Коалиция женщин в журналистике", Национальный пресс-клуб, Комитет по защите журналистов и ещё десять организаций обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом "ускорить процесс и немедленно объявить" журналистку Курмашеву "неправомерно задержанной". Признание американского гражданина неправомерно задержанным означает, что власти США будут официально добиваться его освобождения от властей соответствующего иностранного государства.