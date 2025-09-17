Радио Свобода доказало причастность солдат РФ к ещё одному убийству в Буче

Радио Свобода получило новые доказательства причастности российских военных к убийству одного из жителей украинского города Буча в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.

Украинская служба Радио Свобода опубликовала фотографию, снятую с дрона, на которой видно, как группа российских военных проводит "зачистку" во дворе частного дома в Буче. На снимке можно рассмотреть лежащее рядом с военными тело хозяина этого дома – 69-летнего Валерия Кизилова.

На фотографии также видно, что солдаты одеты в темно-зеленую форму с белыми повязками – знак различия, который тогда использовала армия РФ. Метаданные фото свидетельствуют, что оно было сделано вскоре после убийства жителя Бучи Валерия Кизилова, погибшего 4 марта 2022 около 17:00.

Согласно расследованию, проведенному журналистами украинской редакции Радио Свобода, к убийству может быть причастен разведывательный взвод 234-го десантно-штурмового полка из Пскова под командованием лейтенанта Артема Тареева. Именно его взвод проводил тогда "зачистку" недалеко от дома Кизилова. Это подтверждают записи камер наблюдения, на которых украинская служба Радио Свобода идентифицировала Тареева и его подчиненных. Впоследствии эти российские разведчики направились по направлению к дому Валерия Кизилова, где впоследствии и произошло его убийство.

"Вскоре дверь погреба, где скрывалась от обстрелов жена Валерия Людмила, открыл один из российских военных. Он не ответил на ее вопрос о муже и приказал не выходить, – пишут авторы расследования. – Поздно вечером Людмила решилась выйти из погреба и нашла у себя во дворе тело мужа. Всю ночь женщина просидела рядом с ним. Людмила и Валерий Кизиловы прожили в браке 47 лет".