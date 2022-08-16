Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай призвал украинские власти провести тщательное расследование вероятной слежки за сотрудником Украинской и Русской служб Радио СвободыВиталием Портниковым. В августе Портников обнаружил в квартире, которую он арендует во Львовской области, подслушивающее устройство.

"Свобода прессы означает свободу от преследований и запугивания. Важно, чтобы демократические правительства следили за тем, что журналисты не подвергаются преследованиям за свою работу даже во время войны", – сказал Флай.

После обнаружения жучка Портников подал заявление в Службу безопасности Украины. Сотрудники СБУ осмотрели его квартиру и изъяли устройство. По их словам, СБУ всё ещё изучает возможности оборудования и того, как оно попало в квартиру журналиста.