Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай призвал украинские власти провести тщательное расследование вероятной слежки за сотрудником Украинской и Русской служб Радио СвободыВиталием Портниковым. В августе Портников обнаружил в квартире, которую он арендует во Львовской области, подслушивающее устройство.
"Свобода прессы означает свободу от преследований и запугивания. Важно, чтобы демократические правительства следили за тем, что журналисты не подвергаются преследованиям за свою работу даже во время войны", – сказал Флай.
После обнаружения жучка Портников подал заявление в Службу безопасности Украины. Сотрудники СБУ осмотрели его квартиру и изъяли устройство. По их словам, СБУ всё ещё изучает возможности оборудования и того, как оно попало в квартиру журналиста.
- Портников — обозреватель Радио Свобода, с 1990 года сотрудничает с Украинской, Русской и Белорусской службами радио. Он в разное время публиковался в ведущих украинских СМИ, член Украинского ПЕН-центра. В 2018 году против него были введены санкции со стороны России.
- Украина занимает 106 место в мире в рейтинге свободы прессы, составляемом международной организацией "Репортёры без границ". В последнем докладе организации эксперты отмечали, что ситуация со свободой слова в стране ухудшилась с начала российского вторжения. Россия занимает в рейтинге 155 место из 180.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.