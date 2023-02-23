В среду в Лужниках прошёл "путинг" — митинг-концерт, на котором выступил президент России. Этот жанр за последние годы стал привычным, и никто не ожидал от него ничего нового. А зря.

Михаил Шевелев

Смотрю для вас концерт-митинг в Лужниках. Буду краток. Вы у меня в неоплатном долгу.



Поначалу всё соответствовало ожиданиям— массовка размахивала флагами, со сцены пели патриотические песни, либеральные блогеры насмехались.

Кирилл Мартынов

Митинги-концерты – это ритуал новой российской государственности, сложившейся после антиконституционного переворота 2020 года. Власть должна быть зримой и иметь знакомые формы, и вот в отсутствии выборов, парламента и судов, мы имеем митинг-концерт.

Наталья Геворкян

В Лужниках сегодня еще более стыдное действо, чем вчера в Кремле. И я не о Путине, с которым все понятно, а об актерах окружения.

Александр Невзоров

Путинский «концерт в Лужниках 22 февраля» должен войти в книгу рекордов Гиннеса. Еще никогда ни один «исполнитель» не платил СТОЛЬКО своим зрителям.

Лужники сегодня - это абсолютный рекорд лжи и фальши.

Режим купил себе 75.000 зрителей, чтобы исполнить перед ними ритуально-патриотические кривляния «ни о чем»

Судя по фото, Невзоров ошибается, 75.000 зрителей купить не удалось.

Александр Горбунов

Допустим, в вас нет сочувствия к ежедневно гибнущим украинцам, их вам не жалко, ведь именно из чувства сострадания вы пришли их освобождать, и как истинные освободители плевать хотели на жизни заложников, примеров тому в новейшей истории РФ предостаточно. Но в то же время ежедневным обстрелам подвергаются Белгородская и другие приграничные российские области. Во все регионы страны идут цинковые гробы с останками ваших соотечественников, а выживших, но искалеченных так много, что Путин вчера даже анонсировал создание многомиллиардного фонда для их поддержки. Вы это собрались отмечать в Лужниках? Вы раздали массовке по 500 рублей и включите фонограмму Газманова, чтобы отметить то, что русский парень из Саратова остался без ног, а в Забайкальском крае, Дагестане и Башкирии солдатские матери почернели от горя, похоронив своих детей? Вы ради этого ещё и салют устроите? Что вы сегодня празднуете? Это же рафинированный сатанизм!

Константин Калачёв

Одна страна, один начальник, один зритель, 146 млн. аниматоров.

Острые чувства вызвали использование в пропаганде детей из Мариуполя и попытка устроителей мероприятия "апроприировать" песню Виктора Цоя "Группа крови".

Михаил Козырев

Патриотическое изнасилование памяти Виктора Цоя продолжается. Ничего талантливого вся эта Z-кодла сочинить не может, вот и натягивает "Группу крови" на свой пластмассовый "русский мир".

Виктор никогда бы не вышел на такую сцену.

Виктор никогда бы стал ручным артистом.

Виктор никогда бы не поддержал войну.

Андрей Никулин

Слава Богу, что Шевчук жив и успел высказаться, иначе бы и его Родину перепели.

Те же, с теми же лицами и душами...

Даже приватизация Цоя возмутила не всех: подобные попытки российских властей уже стали привычными.

Андрей Мальгин

А вы знаете, я посмотрел с интересом очередной путинг в Лужниках. Не знаю, кто авторы этого действа, но это был настоящий триумф постмодернизма. На первой же минуте Владимир Машков в окружении мужчин в черных хиджабах обратился к мировому сообществу: "Не воюйте с русскими!" На третьей минуте вышел человек на костылях и сказал: "Украина хотела нас уничтожить!" То, как происходила борьба со злом, выразительно изображал неоднократно выходивший на сцену балет "Тодес". Героев, защищающих Родину от НАТО, трогательно обнимали детишки с накрашенными губками. Зал неистовствовал, размахивая красными флагами с серпом и молотом, хоругвями с ликами святых, портретами Ахмада-хаджи Кадырова и выполненной из ярких материалов иностранной буквой Z. На фоне всего этого разнообразия народные артисты исполняли песни известных сторонников специальной военной операции Булата Окуджавы и Виктора Цоя. Под конец вышел совершенно карикатурный дедушка Путин, подъехавший к Лужникам, как утверждают очевидцы, в сопровождении личного комплекса " Панцирь- С1"

Короткое выступление Путина тоже мало кого впечатлило.

Мария Строева

Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, заявил Путин в Лужниках и спел гимн.



С вами были новости сумасшедшего дома.

Многие из пришедших не стали ждать конца мероприятия и ушли, как только стало можно, то есть после выступления Путина, а некоторые и до.

Илья Вайцман

Единственная позитивная новость с очередного шабаша в Лужниках: расползающихся, не дожидаясь явления вождя, бюджетно-счастливых граждан сколеневстана (да еще с такими лицами ползли, как будто Крым не их, а путин не молодец!😏) - пока еще не расстреливали заградотряды из "Вагнера", и даже не "задерживали" эстаповцы. Видимо, это на следующий раз приберегли. Или просто потом, по данным систем видеонаблюдения этих дезертиров отпрофилактируют.

...шо? Нет, на бал Сатаны это шоу не тянет. Именно что шабаш.

P.S. Кажется, на сей раз даже по пятихатке на "сугрев традиционный" зажали. Просто под угрозой увольнения свезли, и нечего тут.

P.P.S. Говорят, что расползающиеся с собой казенные пледы уносили. Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок, понимаю.

Мероприятие было бы совсем рутинным, если бы ситуацию не спасли Z-патриоты.

В день выступления Путина в Лужниках Пригожин опубликовал фотографию мёртвых "вагнеровцев" и пожаловался, что они гибнут из-за того, что Минобороны не даёт им необходимых для наступления снарядов.

"Патриоты" тут же встрепенулись и решили использовать путинский митинг для помощи путинскому повару.

Zаставный

Ещё раз, призываю всех админов каналов, ставьте себе на аватарки эмблему ЧВК «Вагнер» и указывайте после названия канала тег «СНАРЯДЫ ВАГНЕРАМ!».



Эту повестку нужно сделать тотальной. Пацаны гибнут, мошная моль уничтожает наступающее русское подразделение и делает всё для того, чтобы Артёмовск не был освобождён. Если вы в стороне — вы соучастник преступления против русской Родины.

Дмирий Колезев

Конфликт Пригожина с Минобороны играет все новыми красками. Если вы пропустили, краткое содержание предыдущих серий: Пригожин критиковал разных генералов Минобороны и вроде бы даже добился смещения генерала Лапина, после чего замахнулся на фигуры покрупнее. Бойцы Пригожина назвали начальника Генштаба Герасимова «чертом» и «пи#$%ом». К несчастью для Пригожина, вскоре после этого Путин назначил Герасимова командующим спецоперацией. И дела у «Вагнера» резко разладились. Пригожин заявил, что его отодвинули от вербовки заключенных в зонах и перестали размещать рекламу ЧВК в прессе. Но главное, он стал жаловаться, что Минобороны не отгружает ему снарядов, необходимых для штурма.



Минобороны вяло оправдывалось, а Пригожин записывал войсы, в которых мольбы сочетались с угрозами, взывал к совести, требовал наказать виновных, выступал от имени русского народа и т.п. Сегодня он репостнул фотографию с горой тел убитых бойцов «Вагнера», сообщив, что убитых было бы намного меньше, если бы Минобороны все-таки поставляло «Вагнеру» снаряды в должном количестве. А пригожинские боты пришли в трансляции с путинского митинга в «Лужниках» и стали требовать там «СНАРЯДОВ ВАГНЕРУ!».

Артисты, разумеется, не сказали ничего, что не было предварительно утверждено начальством. Z-патриоты очень расстроились.

Zаставный

Никогда такого не было и вот опять. Артисты оказались клоунами у пи@#$%сов. Они легко себе делали карьеру на войне, а когда от них потребовалось всего лишь сказать ДАЙТЕ СНАРЯДЫ ВАГНЕРАМ, они зассали как петушки. Собственно, вот и вся мораль о ваших акимах апачевых и шаманах. Люди деньги делают. Не до вагнеров.

Илья Шепелин

Пригожинские подсвинки очень смешно обижаются на «артистов» в лужниках, которые побоялись публично что-нибудь сказать о нехватке снарядов у «Вагнера»



Особенно досталось колхозному рэперу А.Апачеву, который вообще-то до этого сочинил пригожинский гимн «лето и арбалеты, ща вагнера подъедут»