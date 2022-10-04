Ракета из КНДР пролетела над территорией Японии

Северная Корея запустила ракету средней дальности, которая пролетела над территорией Японии и упала в океане, сообщила газета "Асахи симбун". Японские правительство выпустило предостережение, рекомендовав жителям северных районов укрыться в бомбоубежищах или прочных зданиях.
На публикацию обратило внимание "САХ.КОМ". Запуск ракеты произошел с территории провинции КНДР Чаган в ночь на вторник. Баллистическая ракета преодолела 4 тысячи километров и упала в океане за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщила телерадиокомпания NHK. Правительство страны созвало совет национальной безопасности с целью решения о принятии дальнейших мер.
Также было выпущено предупреждение для воздушного транспорта по всей стране. В качестве предосторожности на севере страны было приостановлено движение скоростных поездов.
- С начала года Северная Корея произвела 23 пуска ракет, последний запуск состоялся три дня назад. Также это седьмой случай, когда ракета пролетела над территорией Японии.
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