Ракета из КНДР пролетела над территорией Японии

Северная Корея запустила ракету средней дальности, которая пролетела над территорией Японии и упала в океане, сообщила газета "Асахи симбун". Японские правительство выпустило предостережение, рекомендовав жителям северных районов укрыться в бомбоубежищах или прочных зданиях.

На публикацию обратило внимание "САХ.КОМ". Запуск ракеты произошел с территории провинции КНДР Чаган в ночь на вторник. Баллистическая ракета преодолела 4 тысячи километров и упала в океане за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщила телерадиокомпания NHK. Правительство страны созвало совет национальной безопасности с целью решения о принятии дальнейших мер.

Также было выпущено предупреждение для воздушного транспорта по всей стране. В качестве предосторожности на севере страны было приостановлено движение скоростных поездов.