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Ракета японской компании Space One взорвалась во время первого полета

Дым после взрыва ракеты Kairos, 13 марта 2024 года
Дым после взрыва ракеты Kairos, 13 марта 2024 года

Твердотопливная ракета Kairos японской компании Space One взорвалась всего через несколько секунд после первого запуска. Space One планировала стать первой японской компанией, выведшей спутник на орбиту.

"Ракета прекратила полет, посчитав, что выполнение ее миссии будет затруднено", – передает слова президента компании Масакадзу Тойода агенство Reuters.

Space One не уточнила, что вызвало самоуничтожение после зажигания двигателя первой ступени. В компании также не уточнили, когда планируется запустить следующую ракету Kairos, а лишь пообещали провести расследование взрыва.

В Space One рассказали, что ракета самоуничтожается, когда обнаруживает ошибки в траектории полета, скорости или системе управления, которые могут вызвать аварию, подвергающую опасности людей на земле.

Пострадавших возле стартовой площадки нет, пожар был потушен.

Как пишет Reuters, ракета Kairos несла экспериментальный правительственный спутник, который может временно заменить разведывательные спутники на орбите, если они выйдут из строя.

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