Ракетную опасность впервые объявили во всех регионах Урала

Впервые с начала полномасштабной войны России против Украины режим ракетной опасности одновременно объявили на всей территории Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента в регионе Артём Жога.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) тревога прозвучала впервые с начала войны. Губернатор Дмитрий Артюхов призвал жителей оставаться в помещениях, не подходить к окнам и в случае чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112. ЯНАО расположен более чем в двух тысячах километров от границы с Украиной.

Как отмечало агентство Bloomberg, расширение дальности украинских беспилотников привело к тому, что в зоне потенциального поражения находится значительная часть территории России и большинство её населения.

С начала апреля украинские дроны как минимум пять раз атаковали Челябинск, несколько раз долетали до Екатеринбурга и Перми, а также нанесли удар по Чебоксарам. В ночь на 4 мая беспилотник попал в жилой дом в Москве примерно в шести километрах от Кремля.

На фоне участившихся атак российские власти усиливают меры безопасности и ограничения связи. По данным Financial Times, Кремль также ужесточил меры охраны президента Владимира Путина.