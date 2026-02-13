Ракетный удар по Белгороду. Есть погибшие и раненые

Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По последним данным, два человека погибли, еще трое получили ранения.

Как пишет Гладков, двое мужчин погибли в результате обстрела территории одного из инфраструктурных объектов. Всех пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии.

"В результате обстрела есть серьезные повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены фасады. Также повреждены припаркованные автомобили", – сообщил Гладков.

Белгородское издание "Пепел" пишет, что удару подверглась ТЭЦ. Оно также утверждает, что сбитая ПВО ракета упала на крышу жилого дома.

